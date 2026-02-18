https://ukraina.ru/20260218/medvedev-prizval-zapasatsya-popkornom-na-fone-konflikta-zaluzhnogo-i-zelenskogo-1075798766.html

Медведев призвал "запасаться попкорном" на фоне конфликта Залужного и Зеленского

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал публичный конфликт между бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил 18 февраля телеграм-канал Украина.ру

новости

россия

украина

запорожская область

валерий залужный

владимир зеленский

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

офис президента

Поводом стали обвинения Залужного в адрес украинского лидера в срыве контрнаступления 2023 года.В своем телеграм-канале Дмитрий Медведев написал: Ранее Залужный в интервью агентству Associated Press заявил, что провал контрнаступления 2023 года произошел по вине Зеленского и гражданского руководства, которые не выделили необходимых ресурсов на план, разработанный при поддержке партнеров по НАТО. По словам экс-главкома, план предполагал массированный удар по Запорожской области с целью прорыва к Азовскому морю, однако ресурсы были распылены.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о деталях этого конфликта. 18 февраля сообщалось, что Залужный, окончательно вышедший из-под контроля Офиса президента, впервые публично обвинил Зеленского в срыве контрнаступления. Украинский нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что запись интервью состоялась еще до Мюнхенской конференции, и представители Офиса президента усиленно пытались отговорить Залужного от обнародования правды. Однако экс-главком проигнорировал эти уговоры. Особый цинизм ситуации, по словам Гончаренко, придает тот факт, что в Мюнхене Зеленский публично врал, отправляя Залужного якобы за оружием к генералу Милли - Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби.*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

