Медведев призвал "запасаться попкорном" на фоне конфликта Залужного и Зеленского
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал публичный конфликт между бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
Поводом стали обвинения Залужного в адрес украинского лидера в срыве контрнаступления 2023 года.В своем телеграм-канале Дмитрий Медведев написал: Ранее Залужный в интервью агентству Associated Press заявил, что провал контрнаступления 2023 года произошел по вине Зеленского и гражданского руководства, которые не выделили необходимых ресурсов на план, разработанный при поддержке партнеров по НАТО. По словам экс-главкома, план предполагал массированный удар по Запорожской области с целью прорыва к Азовскому морю, однако ресурсы были распылены.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о деталях этого конфликта. 18 февраля сообщалось, что Залужный, окончательно вышедший из-под контроля Офиса президента, впервые публично обвинил Зеленского в срыве контрнаступления. Украинский нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что запись интервью состоялась еще до Мюнхенской конференции, и представители Офиса президента усиленно пытались отговорить Залужного от обнародования правды. Однако экс-главком проигнорировал эти уговоры. Особый цинизм ситуации, по словам Гончаренко, придает тот факт, что в Мюнхене Зеленский публично врал, отправляя Залужного якобы за оружием к генералу Милли - Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби.*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Поводом стали обвинения Залужного в адрес украинского лидера в срыве контрнаступления 2023 года.
В своем телеграм-канале Дмитрий Медведев написал:
"Ну, вот и всё. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. Схватка свидомого фельдмаршала и ковёрного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном".
Ранее Залужный в интервью агентству Associated Press заявил, что провал контрнаступления 2023 года произошел по вине Зеленского и гражданского руководства, которые не выделили необходимых ресурсов на план, разработанный при поддержке партнеров по НАТО.
По словам экс-главкома, план предполагал массированный удар по Запорожской области с целью прорыва к Азовскому морю, однако ресурсы были распылены.
Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о деталях этого конфликта.
18 февраля сообщалось, что Залужный, окончательно вышедший из-под контроля Офиса президента, впервые публично обвинил Зеленского в срыве контрнаступления.
Украинский нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что запись интервью состоялась еще до Мюнхенской конференции, и представители Офиса президента усиленно пытались отговорить Залужного от обнародования правды.
Однако экс-главком проигнорировал эти уговоры.
Особый цинизм ситуации, по словам Гончаренко, придает тот факт, что в Мюнхене Зеленский публично врал, отправляя Залужного якобы за оружием к генералу Милли - Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.