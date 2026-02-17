"Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде": Юрий Кнутов о проблемах украинской ПВО - 17.02.2026 Украина.ру
"Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде": Юрий Кнутов о проблемах украинской ПВО
НАТО разворачивает производство ракет Patriot PAC-3 в Румынии и Германии, пытаясь восполнить дефицит боеприпасов для ПВО Украины. Однако даже новые мощности не смогут быстро закрыть потребности Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Страны Запада согласовали на встрече в Рамштайне новый пакет военной помощи Украине общим объемом 38 миллиардов долларов. Часть этих средств — два миллиарда — планируется направить на усиление украинской ПВО.Министр обороны Германии Борис Писториус также выступил с инициативой по поставке ракет-перехватчиков PAC-3. Берлин готов отправить Киеву пять таких ракет при условии, что другие страны-союзники соберут еще 30 единиц этого типа.Комментируя ситуацию с обеспечением украинской ПВО, Кнутов привел цифры производства в США. "Американский завод в месяц производит 55 таких ракет. Один из высокопоставленных украинских чиновников недавно заявил, что при отражении массированного налета Украина использовала 25 ракет. В первую очередь это ракеты Patriot", — заявил эксперт.По словам собеседника издания, даже с учетом новых производственных мощностей в Европе для Украины это капля в море. "Хотя НАТО строит заводы в Румынии и Германии по производству ракет Patriot PAC-3, обещанное [Борисом] Писториусом количество ракет это ничто. Поэтому Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде", — пояснил Кнутов.Эксперт отметил, что заполнение собственных арсеналов стран альянса будет приоритетом, а Украина получит остатки по остаточному принципу. Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.
"Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде": Юрий Кнутов о проблемах украинской ПВО

06:10 17.02.2026
 
Диктатор Зеленский на встрече с депутатами сообщил заявил о потенциальных "трудных решениях"
Диктатор Зеленский на встрече с депутатами сообщил заявил о потенциальных трудных решениях - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
НАТО разворачивает производство ракет Patriot PAC-3 в Румынии и Германии, пытаясь восполнить дефицит боеприпасов для ПВО Украины. Однако даже новые мощности не смогут быстро закрыть потребности Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Страны Запада согласовали на встрече в Рамштайне новый пакет военной помощи Украине общим объемом 38 миллиардов долларов. Часть этих средств — два миллиарда — планируется направить на усиление украинской ПВО.
Министр обороны Германии Борис Писториус также выступил с инициативой по поставке ракет-перехватчиков PAC-3. Берлин готов отправить Киеву пять таких ракет при условии, что другие страны-союзники соберут еще 30 единиц этого типа.
Комментируя ситуацию с обеспечением украинской ПВО, Кнутов привел цифры производства в США. "Американский завод в месяц производит 55 таких ракет. Один из высокопоставленных украинских чиновников недавно заявил, что при отражении массированного налета Украина использовала 25 ракет. В первую очередь это ракеты Patriot", — заявил эксперт.
По словам собеседника издания, даже с учетом новых производственных мощностей в Европе для Украины это капля в море. "Хотя НАТО строит заводы в Румынии и Германии по производству ракет Patriot PAC-3, обещанное [Борисом] Писториусом количество ракет это ничто. Поэтому Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде", — пояснил Кнутов.
Эксперт отметил, что заполнение собственных арсеналов стран альянса будет приоритетом, а Украина получит остатки по остаточному принципу.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния