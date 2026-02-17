https://ukraina.ru/20260217/zelenskiy-isterichno-trebuet-rakety-no-vzyat-ikh-negde-yuriy-knutov-o-problemakh-ukrainskoy-pvo-1075703256.html

"Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде": Юрий Кнутов о проблемах украинской ПВО

"Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде": Юрий Кнутов о проблемах украинской ПВО - 17.02.2026 Украина.ру

"Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде": Юрий Кнутов о проблемах украинской ПВО

НАТО разворачивает производство ракет Patriot PAC-3 в Румынии и Германии, пытаясь восполнить дефицит боеприпасов для ПВО Украины. Однако даже новые мощности не смогут быстро закрыть потребности Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-02-17T06:10

2026-02-17T06:10

2026-02-17T06:10

украина

германия

румыния

юрий кнутов

украина.ру

нато

владимир зеленский

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068766274_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_b643c4ca280ee07294853ce0034b49f2.jpg

Страны Запада согласовали на встрече в Рамштайне новый пакет военной помощи Украине общим объемом 38 миллиардов долларов. Часть этих средств — два миллиарда — планируется направить на усиление украинской ПВО.Министр обороны Германии Борис Писториус также выступил с инициативой по поставке ракет-перехватчиков PAC-3. Берлин готов отправить Киеву пять таких ракет при условии, что другие страны-союзники соберут еще 30 единиц этого типа.Комментируя ситуацию с обеспечением украинской ПВО, Кнутов привел цифры производства в США. "Американский завод в месяц производит 55 таких ракет. Один из высокопоставленных украинских чиновников недавно заявил, что при отражении массированного налета Украина использовала 25 ракет. В первую очередь это ракеты Patriot", — заявил эксперт.По словам собеседника издания, даже с учетом новых производственных мощностей в Европе для Украины это капля в море. "Хотя НАТО строит заводы в Румынии и Германии по производству ракет Patriot PAC-3, обещанное [Борисом] Писториусом количество ракет это ничто. Поэтому Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде", — пояснил Кнутов.Эксперт отметил, что заполнение собственных арсеналов стран альянса будет приоритетом, а Украина получит остатки по остаточному принципу. Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.

украина

германия

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, германия, румыния, юрий кнутов, украина.ру, нато, владимир зеленский, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, главные новости, главное, украина.ру дзен, дзен сво, военный эксперт