Пожары в Одессе и Днепропетровске. ВС РФ утром ударили по Украине

Российские военные ранним утром во вторник продолжили наносить удары по целям противника, передает 17 февраля телеграм-канал Украина.ру

Взрывы раздаются во Львовской области, в Винницкой области, в Чугуеве Харьковской области, в Кировограде.Крылатые ракеты летят в направлении Южное Одесской области, а также в направлении Киевской, Николаевской, Херсонской, Полтавской областей, Кременчуга, Одессы и Белгород-Днестровского. Кроме того, крылатые ракеты летят к целям на Западе Украины — в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.Пишут также, что после прилета по подстанции в Одессе разгорелся сильный пожар. Также пожары фиксируют в Днепропетровске.Ранее мы информировали, что в начале ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области и непосредственно в Одессе.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Изюм, Чугуев), Николаевской, Сумской (Ахтырка, Сумы), Днепропетровской (Днепропетровск, Кривой Рог), Кировоградской (Кировоград), Черниговской областях и объекты противника на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР (Краматорск) и Запорожской области.В Днепропетровске зафиксированы прилёты баллистических ракет.Подробнее — в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 на сайте Украина.ру.

