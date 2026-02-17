https://ukraina.ru/20260217/podvig-odessy-sbornik-odesskikh-istoriy-na-tragicheskom-fone-1075717927.html

"Подвиг Одессы": сборник одесских историй на трагическом фоне

"Подвиг Одессы": сборник одесских историй на трагическом фоне - 17.02.2026 Украина.ру

"Подвиг Одессы": сборник одесских историй на трагическом фоне

40 лет назад, 17 февраля 1986 года, на экраны советских кинотеатров вышла одна из последних советских военных киноэпопей и единственная, посвящённая обороне Одессы. Отличают её значительное число занятых в съёмках советских кинозвёзд, и большое число растиражированных мифов об обороне Южной Пальмиры

2026-02-17T16:00

2026-02-17T16:00

2026-02-17T16:00

история

история

история новороссии

история ссср

одесса

игорь скляр

черноморский флот

одесская киностудия

великая отечественная война

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075722580_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_579c07e8b73e175a1dad152828cb320a.jpg

В 1978 году на Одесскую киностудию пришёл работать новый режиссёр – Владимир Вячеславович Стрелков. Он довольно поздно приобщился к этой профессии – закончил ВГИК (мастерскую документального кино Леонида Михайловича Кристи) в 26 лет, после чего долго работал на Казанской киностудии, а потом в Творческом объединении "Экран", снимая документальное кино.В Одессе ему сразу предложили снять художественный полный метр "Аллегро с огнём" (1979), и сразу удача. Фильм собрал 31 млн. зрителей и остался в памяти у зрителей одним из лучших фильмов о войне и Черноморском флоте. После этого успеха Стрелков снял двухсерийный телевизионный проект о Гражданской войне "Я, сын трудового народа" (1983) с Сергеем Маковецким в главной роли. Затем, возможно, поспешив, Стрелкову дали беспрецедентно для киностудии масштабный проект – эпопею об обороне Одессы.Сценарий Стрелков написал сам. Там было чрезвычайно много, более 210, персонажей, что, возможно, стало ошибкой. Ограниченный объём, всего две серии, не давал возможности полноценно ввести всех их в киноповествование. Поэтому местами оно получилось рваным, состоящим из калейдоскопа эпизодов, за которыми всё же проглядывает масштабный коллективный подвиг защитников города.Режиссёру и его помощникам пришлось провести огромную работу по поиску актёров. Одну из главных ролей, моряка-одессита Кости Чеботаренко, сыграл Игорь Скляр. На то время он пользовался в стране мега-популярностью, которую ему принесли музыкальные комедии "Берегите женщин" (1981), "Мы из джаза" (1983) и песня "На недельку до второго" (1985), которая неслась чуть ли не из каждого утюга.На роль одного из главных руководителей обороны Одессы, контр-адмирала Гавриила Васильевича Жуков, Стрелков пригласил из Москвы известного актёра и режиссёра театра МХАТ Всеволода Шиловского. Он уже недавно сотрудничал с киностудией, сыграв эпизодическую роль бывшего ухажёра главной героини в фильме Петра Тодоровского "Военно-полевой роман" (1983). Теперь ему предложили роль более масштабную, хотя, возможно, и менее интересную.Наталья Гундарева изобразила тётю Груню – типичную одесситку, олицетворяющую собой сам город с его непередаваемым говором и духом. Хотя многие коренные одесситы и ворчат, что настоящую одесситку она изобразила не особо правдоподобно.Одной из легенд советской морской пехоты, полковником Яковом Ивановичем Осиповым в эпопее стал киевский актёр Константин Степанков. К сожалению, в фильме фигура Осипова показана всего в двух-трёх эпизодах, хотя полковник был настоящей легендой обороны Одессы. В годы Гражданской войны он, моряк Балтфлота, тоже перешёл в морскую пехоту, и закончил свою карьеру на этом поприще, участвуя в малоизвестном советском десанте в иранский порт Энзели. В Одессе история повторилась.Герой актёра Шиловского, адмирал Жуков, был в Гражданскую в отряде у Осипова пулемётчиком, и теперь, командуя Одесской военно-морской базой, предложил ему готовить из моряков морпехов. В фильме Осипов поучает своих матросов-добровольцев, сошедших на берег защищать родной город, не ходить в атаки понапрасну. Когда от батальона остается всего 42 человека, он распекает "полосатых чертяк" (так на самом деле называл своих морпехов Осипов) за то, что не вытерпели, бросились в атаку и понесли большие потери.Вообще, морякам в фильме отведено непропорционально много места к их реальной доле участия в обороне города. Изначально она опиралась на две пехотные дивизии – легендарную 25-ю Чапаевскую и 95-ю, а также 1-ю Одесскую кавалерийскую дивизию (в конце августа переименованную во 2-ю).Из моряков Одесской военно-морской базы и Черноморского флота, которых, действительно, как показано в фильме, набирали среди экипажей кораблей, были сформированы всего только два полка морской пехоты. И то, из них оружия более-менее хватило только на первый, и именно он сражался на самом восточном участке обороны Одессы. Второй полк использовался для охраны важных объектов и для пополнения первого – морпехи, действительно, постоянно несли большие потери.Моряки не умели воевать на суше. Обучение, которое они прошли под руководством Осипова в центре города в парке им. Шевченко, было недостаточным. Вот и гибли они в атаках, от того, что ходили в них слишком скученно, как видели в детстве в культовом фильме того времени "Мы из Кронштадта" (1936). Но зато если уж они добирались до врага, то рукопашной с ними он не выдерживал – бежал без оглядки. В фильме есть кадры, когда моряки бегут в атаку с одними гранатами. Такого не было, но оружия морякам действительно в первые недели обороны не хватало. Потом уже было достаточно трофейного и отечественного, подвезённого из Севастополя морем. Также является развесистой "клюквой" атака захваченной румынами 412-й батареи свежеприбывшей ротой шахтёров, которых вооружили только сапёрными лопатками и гранатами. Все шахтёрские пополнения прибывали хорошо вооружёнными.Ещё одним уже широко известным после фильма "Зелёный фургон" (1983) актёром, который снялся в "Подвиге Одессы" стал 25-летний Дмитрий Харатьян. После того, как его коротко постригли, он стал совсем похож на подростка и сыграл недавнего выпускника одесской школы, комсомольца Льва Руднева, который со своими друзьями-комсомольцами оборонял родной город. Прототипом для его героя послужили 9 одесских комсомольцев, героически погибших у села Дальника. Их звали Лев Руднев, он работал на заводе имени Ильича; Николай Дорохов – табачная фабрика; Николай Капустянский, Иван Полозов и Тихон Коляда – портовые грузчика; Нина Воскобойкик – модистка (шляпных дел мастерица) из "ателье мод"; Александр Пясецкий – парикмахер; Семён Трунов – канатный завод.Командовал этим отрядом не 19-летний Лев Руднев (он был самым молодым из всех), а Павел Гарбузов – невысокий коренастый паренёк в матросской бескозырке. Сцена, где Лев Руднев отправил в Одессу Нину Воскобойник, повторяет реальные события. Вместе с окровавленными комсомольскими билетами убитых товарищей он передал и свою предсмертную записку любимой девушке. В следующую минуту Руднев, как и в фильме, погиб, забрасывая вражеский танк гранатами.На главную роль моряка-одессита Кости Чеботаренко рассматривали помимо ленинградца Игоря Скляра и актёра московского Театра им. Моссовета Сергея Проханова. Его взяли в "Подвиг Одессы" на микроскопическую роль моряка, погибающего от шального снаряда на тыловых позициях. Этот актёр, как и Скляр, был очень популярен в середине 80-х после ролей в детских фильмах "Усатый нянь" (1977) и "Завтрак на траве" (1979), а также по детской телепередаче "Будильник", которую он вёл на 1-м канале центрального телевидения 1-ЦТ. Для юных зрителей его гибель была в фильме одной из самых волнующих – это автор помнит по себе.Но самой берущей за душу показана, пожалуй, смерть героя киевского актёра Борислава Брондукова – рядового Борща. Смертельно раненый в живот, он ложится на родную землю немного отдохнуть и словно засыпает навеки.Конечно, одесские киношники не могли обойти вниманием и создание легендарного одесского танка "НИ", что расшифровывается, как "На испуг". Эти машины изготавливали, обшивая трактора композитной бронёй – котельным железом с прослойкой древесины или резины, на заводе Январского Восстания. В фильме показан реальный завод и сцена во многом соответствует сохранившимся кадрам хроники, на которых принявшие машину моряки выгоняют её из ворот.Первая атака этих танков состоялась 1 сентября 1941 года – 3 "НИ" и 1 БТ атаковали румын у села Дальник и помогли 25-й Чапаевской дивизии их отбросить. 19 сентября в ночной атаке сразу 20 "НИ" с включенными фарами, громыхая гусеницами и бронёй, посеяли в румынах испуг, и те побежали. И это при том, что на часть "танков" орудий и пулемётов не хватило, и их "вооружили" муляжами. Общие оценки числа выпущенных "НИ" сильно разнятся, но наиболее вероятно, что всего их сделали 55-70. Все машины или погибли, или были брошены при эвакуации защитников города.В 1985 году старых довоенных тракторов не осталось, и для того, чтобы сделать танк "НИ" для съёмок, обшили железом современный трактор. Когда руководившему работами инженеру сказали поставить ещё в этот "танк" и огнемёт, как это и было на самом деле на некоторых танках "НИ", он категорически отказался, не желая нести ответственность.В фильме вскользь упоминается, что на станции на платформах были обнаружены два неисправных танка, которые на том же заводе Январского восстания отремонтировали и бросили в бой. На самом деле таких танков "нашли" и отремонтировали за время обороны 44. До блокирования Одессы их отправляли с Южного фронта на ремонт в штатном порядке. Также заводчане изготавливали миномёты, а миномётные мины и снаряды точили сразу на нескольких заводах и мастерских, где это позволяло оборудование.Помимо смешного названия танка в эпопее фигурирует и смешное название взрывателей для мин ИГПС, который расшифровывается, как "И губная помада стреляет" – взрыватели изготавливала фабрика по производству губной помады в жестяных корпусах своей довоенной мирной продукции.На оборону так или иначе работали, и в фильме это хорошо показано, практически все одесские предприятия. Железнодорожники депо "Одесса-Товарная" и "Одесса-Сортировочная" при поддержке Одесской военно-морской базы, которая давала вооружения, и судоремонтного завода имени А. Марти, с которого для бронепоездов брали сталь, построили три бронепоезда.На пивзаводе и заводах по производству лимонадов (тогда их называли ситро) и минеральной воды в стеклянные бутылки разливали зажигательную смесь. На фабриках по производству мебели и музыкальных инструментов делали деревянные корпуса для противопехотных мин. Завод по производству линолеумов перепрофилировался на изготовление взрывчатки. Фабрика игрушек изготавливала мины, используя консервные банки. Нередко они шли прямо с этикетками, что вызывало у минёров массу шуток. Использовались в качестве корпусов мин и коробки под киноплёнку, поступавшие с киностудии. Предприятие по ремонту киноаппаратуры занялось ремонтом стрелкового оружия.В Одессе было много автоматов для продажи газированной воды. Использовавшиеся в них баллоны для сжатого воздуха переделали в страшное оружие – фугасные траншейные огнемёты, которые несколько раз срывали вражеские атаки.Любопытно, что в "Подвиге Одессы" в основном в качестве противников показаны немецкие солдаты. Румыны фигурируют только в одном моменте, где они идут в абсолютно надуманную в самоубийственную психическую атаку под барабаны с оркестром. На самом деле немцы только в самом начале обороны Одессы несколько раз атаковали её внешнюю линию обороны, потеряли до сотни человек, и пошли дальше на восток. Честь штурмовать город они оставили румынам. Вот эти-то и потеряли при штурме Одессы убитыми, пропавшими без вести и ранеными около 100 тысяч человек, а защитники города – около 50 тысяч.Эпопея "Подвиг Одессы" много зрителей в кинотеатрах не собрала – всего 3,9 млн. человек. Но потом фильм неоднократно транслировали на телевидении, поэтому так или иначе эту эпопею посмотрели миллионы зрителей. Он и сейчас вызывает интерес, как единственный фильм-эпопея об обороне города-героя Одессы.

https://ukraina.ru/20250218/1061198830.html

https://ukraina.ru/20250730/malchishku-zvali-kapitanom--realnaya-istoriya-odesskogo-podpolya-ot-odesskoy-kinostudii-1066163909.html

https://ukraina.ru/20240913/1038685652.html

https://ukraina.ru/20250202/1060754083.html

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история новороссии, история ссср, одесса, игорь скляр, черноморский флот, одесская киностудия, великая отечественная война, кино, фильм, кинематограф, режиссер, актер, 1980-е годы, 1941 год