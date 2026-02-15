Герасимов доложил об освобождении 12 населённых пунктов с начала февраля - 15.02.2026 Украина.ру
Герасимов доложил об освобождении 12 населённых пунктов с начала февраля
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", заслушал командующего и командиров по текущей обстановке в зоне спецоперации. Об это 15 февраля сообщили в Минобороны РФ
🟥 Войска российской объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях; 🟥 Подразделения второй армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску; 🟥 Российские войска освободили 12 населенных пунктов за первую половину февраля, под контроль перешло более 200 кв. км;🟥 ВС РФ продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое; 🟥 Идет уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове; 🟥 Южная часть Димитрова освобождена и находится под полным контролем ВС РФ — это более 30% от общего количества зданий; 🟥 При освобождении Красноармейска ВС РФ выбирали способы действий, неизвестные противнику и оказавшиеся для него неожиданными.В районе Волчанска продолжаются ожесточённые бои в лесополосах и населённых пунктах, где украинские подразделения используют особенности местности для оборудования огневых позиций. Об этом сообщает в своей статье для издания "Украина.ру" полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Подробнее в материале Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: полковник Алехин про ситуацию на севереБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
09:31 15.02.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", заслушал командующего и командиров по текущей обстановке в зоне спецоперации. Об это 15 февраля сообщили в Минобороны РФ
🟥 Войска российской объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях;
🟥 Подразделения второй армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску;
🟥 Российские войска освободили 12 населенных пунктов за первую половину февраля, под контроль перешло более 200 кв. км;
🟥 ВС РФ продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое;
🟥 Идет уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове;
🟥 Южная часть Димитрова освобождена и находится под полным контролем ВС РФ — это более 30% от общего количества зданий;
🟥 При освобождении Красноармейска ВС РФ выбирали способы действий, неизвестные противнику и оказавшиеся для него неожиданными.
В районе Волчанска продолжаются ожесточённые бои в лесополосах и населённых пунктах, где украинские подразделения используют особенности местности для оборудования огневых позиций. Об этом сообщает в своей статье для издания "Украина.ру" полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Подробнее в материале Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: полковник Алехин про ситуацию на севере
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
НовостиРоссияВолчанскУкраинаГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руГенштабВалерий Герасимов
 
Лента новостейМолния