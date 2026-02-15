https://ukraina.ru/20260215/gerasimov-dolozhil-ob-osvobozhdenii-12-naselnnykh-punktov-s-nachala-fevralya-1075640309.html
Герасимов доложил об освобождении 12 населённых пунктов с начала февраля
Герасимов доложил об освобождении 12 населённых пунктов с начала февраля - 15.02.2026 Украина.ру
Герасимов доложил об освобождении 12 населённых пунктов с начала февраля
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", заслушал командующего и командиров по текущей обстановке в зоне спецоперации. Об это 15 февраля сообщили в Минобороны РФ
2026-02-15T09:31
2026-02-15T09:31
2026-02-15T09:31
новости
россия
волчанск
украина
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
генштаб
валерий герасимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071954507_0:107:1730:1080_1920x0_80_0_0_4c74348a1c85729e1fde4583d9606ae6.jpg
🟥 Войска российской объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях; 🟥 Подразделения второй армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску; 🟥 Российские войска освободили 12 населенных пунктов за первую половину февраля, под контроль перешло более 200 кв. км;🟥 ВС РФ продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое; 🟥 Идет уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове; 🟥 Южная часть Димитрова освобождена и находится под полным контролем ВС РФ — это более 30% от общего количества зданий; 🟥 При освобождении Красноармейска ВС РФ выбирали способы действий, неизвестные противнику и оказавшиеся для него неожиданными.В районе Волчанска продолжаются ожесточённые бои в лесополосах и населённых пунктах, где украинские подразделения используют особенности местности для оборудования огневых позиций. Об этом сообщает в своей статье для издания "Украина.ру" полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Подробнее в материале Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: полковник Алехин про ситуацию на севереБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
волчанск
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071954507_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_ff5de271a1b7455f125190e88d8da7e5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, волчанск, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, генштаб, валерий герасимов
Новости, Россия, Волчанск, Украина, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Генштаб, Валерий Герасимов
Герасимов доложил об освобождении 12 населённых пунктов с начала февраля
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", заслушал командующего и командиров по текущей обстановке в зоне спецоперации. Об это 15 февраля сообщили в Минобороны РФ
🟥 Войска российской объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях;
🟥 Подразделения второй армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску;
🟥 Российские войска освободили 12 населенных пунктов за первую половину февраля, под контроль перешло более 200 кв. км;
🟥 ВС РФ продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое;
🟥 Идет уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове;
🟥 Южная часть Димитрова освобождена и находится под полным контролем ВС РФ — это более 30% от общего количества зданий;
🟥 При освобождении Красноармейска ВС РФ выбирали способы действий, неизвестные противнику и оказавшиеся для него неожиданными.
В районе Волчанска продолжаются ожесточённые бои в лесополосах и населённых пунктах, где украинские подразделения используют особенности местности для оборудования огневых позиций. Об этом сообщает в своей статье для издания "Украина.ру" полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Подробнее в материале Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: полковник Алехин про ситуацию на севере
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру