"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл" - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260210/temnaya-set-elity-krakh-imperii-zapada-i-fayly-gisleyn-maksvell-1075458046.html
"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл"
"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл" - 10.02.2026 Украина.ру
"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл"
Продолжается дикий скандал с "файлами Эпштейна". Американские сенаторы, которые начали знакомиться с закрытыми документами, называют это не иначе как "темная сеть элиты". И это - только начало грандиозного даже не скандала, а взрыва, который в результате "отменит" часть правителей мира
2026-02-10T14:31
2026-02-10T14:31
эксклюзив
оон
цру
бен максвелл
англия
израиль
россия
джеффри эпштейн
сенат
хиллари клинтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075460772_521:455:2555:1599_1920x0_80_0_0_a6f9591825ff1780c94ce150109ba50d.jpg
Это настоящая бомба, которая уничтожает морально и репутационно всю западную "элиту 90-х".И постепенно вырисовывается картина, которая даже страшнее, чем казалось.Банда на вершине мираКроме отвратительных подробностей про оргии педофилов "на островах" и какие-то жуткие ритуалы (возможно, с убийствами и даже каннибализмом), становится понятнее, чем занимался Эпштейн и зачем ему все это.Он был винтиком в глобальной системе управления миром. И кого же мы видим на вершине этой системы? Банду извращенцев.Но занимались они не только этим. Эпштейн участвовал в масштабных финансовых операциях и видимо, имел отношение и к важнейшим политическим решениям.При этом он, конечно же, собирал компромат на всю мировую элиту.Вместе с ним этим занимались супруги Клинтоны. Не зря они присутствуют на массе фотографий с Эпштейном.И становится понятнее, почему Билл Клинтон 26 раз летал на самолёте Эпштейна.Да это же был практически его самолёт. А Эпштейн - это просто стюард при реальных управляющих оргиями и ритуалами.Входные билетыЭпштейн (Клинтоны и другие управленцы) собирали компромат на тех, кто управляет мировыми процессами.И это был не просто компромат, а "входной билет" в элиту. А участие в ритуалах и сексуальных оргиях - это момент инициации. Условно говоря, если ты не бывал на "острове Эпштейна" - вход в "элиту Запада" тебе закрыт.Но на кого же именно работал Эпштейн? Зачем и кому нужен этот компромат? Другим элитам? Разведкам? Тайным обществам?Всем вместе. Различным группам управленцев. Он нужен тем, кто хочет влиять на мировые процессы.Через эти тайные общества и "развлечения элиты", через "острова и особняки Эпштейна " шел сбор компромата для управления миром: войнами, финансовыми процессами, голосованием в ООН, торговыми соглашениями, и даже спортивными событиями.Эпштейн был причастен даже к организации пандемии. Есть его переписка по этому поводу с Биллом Гейтсом, еще 2017 года.Кстати, к этому моменту Эпштейн был уже осуждённым преступником. Что не помешало продолжать с ним общаться тому же Гейтсу и мировой "элите".Связная, сообщница или руководитель?Связи Эпштейна были огромными.Но связи его "сообщницы" Гислейн Максвелл - еще обширнее.Гислейн уже отказалась давать показания в Конгрессе, воспользовавшись пятой поправкой (которая позволяет не свидетельствовать против себя).Но только ли против себя не хочет свидетельствовать Гислейн Максвелл?Очевидно, что она знает очень многое и про многих.И кстати, кто был выше в иерархии, Гислейн Максвелл или Джеффри Эпштейн?Гислейн сегодня 64 года, она находится в американской тюрьме, она получила срок - 20 лет заключения по обвинению в "организации секс-трафика с участием несовершеннолетних".Её называют помощницей Джеффри Эпштейна, который организовывал секс-вечеринки для самых богатых и знаменитых людей на планете.Но кем была на самом деле Гислейн Максвелл? Она была помощницей Эпштейна или он был ее помощником? И на кого они оба работали?Для того, чтобы попытаться с этим разобраться, надо для начала выяснить, кем был Роберт Максвелл, её отец.Папа РобертГислейн - дочь очень известного человека, медиамагната еврейского происхождения, лорда Роберта Максвелла.За свою жизнь Роберт Максвелл минимум трижды поменял имя.При рождении его звали Ян Людвиг Хаим Беньямин Хох. Родился он в Подкарпатской Руси, в ортодоксальной еврейской семье, в которой говорили на идиш.Сегодня это местечко называется Солотвино и находится в Закарпатской области на Украине.Это была территория Чехословакии, в 1939 году она была оккупирована Венгрией. Хаим Хох отправился во Францию, потом в Англию и стал служить в армии.Там он придумал себе другое имя: Иван де Морье или Ян де Морье (по названию сорта сигарет).Участвовал в высадке в Нормандии, получил звание лейтенанта.После окончание войны Иван де Морье, который к тому времени уже придумал себе другое имя: Роберт Максвелл (по названию фирмы - производителя кофе) - некоторое время служил в британском секторе в Берлине.Информация и наукаСлужил он в британской информационной службе. Искал важную информацию для властей и спецслужб, в частности, собирал секреты немецких учёных.Это станет его важной специализацией на долгие годы.Уже, видимо, в это время сотрудник британской информационной службы Максвелл начал работать на разведку Британии. Что может быть лучшим прикрытием для человека, который ищет научные и технические секреты фашистской Германии, чем издание научного журнала?Именно этим и занялся Максвелл. Впоследствии он приобретет издательство "Пергамон пресс", и будет выпускать научные статьи, в том числе учёных из СССР.Достаточно сказать, что именно Максвелл издал на западе учебник физики знаменитого советского физика Льва Ландау.Кстати, в это же время в американском секторе Берлина работал другой интересный человек. Это был переводчик и сотрудник, видимо, американской разведки, будущий Госсекретарь США Генри Киссинджер.Встречались ли они с Максвеллом? Скорее всего, да. Но они настолько часто встречались впоследствии, что даже не столь важно, где именно и когда они познакомились.Оружие для ИзраиляВ 1947 году Максвелл вышел в отставку, а в 1948-м он уже стал главным организатором операции "Балак", во время которой контрабандой было отправлено оружие из Чехословакии в Израиль.Были поставлены в Израиль, например, 23 самолёта Avia S-199 (послевоенная копия "Мессершмита"). Кроме истребителей, Израиль получил многие тонны оружия и боеприпасов.Максвелл действовал, естественно, не один. Операцией руководила Компартия Чехословакии, которая отдала аэродром "Жатец" под командование "Хаганы" (подпольной еврейской военной организации). Оттуда самолеты с грузом улетали прямо в Израиль.Голда Меир, премьер министр Израиля, писала:"Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии... в те чёрные дни начала войны".АнглияВ Англии Роберт Максвелл быстро организовал издательство, которое публиковало научные статьи - в большинстве, из Восточной Европы и СССР.Потом он приобрел группу газет "Миррор", другие газеты и издательства, стал медиамагнатом, лордом, членом британского парламента и владельцем пары футбольных клубов.В день, когда он праздновал 65-летие, ему позвонили Рональд Рейган и Маргарет Тетчер, хвалебные оды в его же научном журнале опубликовали десятки ученых с мировыми именами, в том числе Нобелевские лауреаты.Три тысячи гостей приехали в тот день к Максвеллу. А сам он шутил: "У нас столько денег, что нам должны сами банки".Его состояние оценивалось в 1980-е в почти 2 млрд долларов.Но буквально через пару лет наступил крах. Внезапно выяснилось, что Максвелл - банкрот. Он похитил около 600 млн долларов из пенсионных фондов "Миррор групп", его собирался признать банкротом банк Англии.Максвелл не пришел в банк на собрание, а уплыл на яхте в океан. Официально считается, что в этот день он поскользнулся и упал с палубы в море. Возможно, это было самоубийство. Возможно, убийство.Семью признали банкротом, взрослых сыновей посадили в тюрьму за мошенничество, но через пару лет оправдали.Гислейн и ЭпштейнГислейн к тому времени уже работала у отца в организации.Говорят, что "спасти" Максвелла тогда в Англию приезжал один "финансовый гений", Джеффри Эпштейн. Но как мы знаем, спасения не произошло.А жизненные пути Гислейн и Джеффри уже пересеклись. И возможно, они пересеклись даже раньше.Эпштейн, как и Максвелл, был торговцем оружием под крылом мировых спецслужб. И не только оружием.Через его счета шли деньги для ЦРУ и других тайных канцелярий от всяких грязных делишек: от наркотиков, торговли людьми.Он был финансовым и информационным посредником, как и Максвелл.Писар, Блинкен, почести в ИзраилеБыли у Максвелла и его дочери и другие удивительные связи.У Максвелла работал адвокатом его ближайший друг Самуэль Писар (Писарь). Именно он сказал речь на похоронах Максвелла.Самуэль Писар - адвокат и писатель, сегодня он больше всего известен как отчим Энтони Блинкена, который был главой Госдепа при президенте Джо Байдене.Энтони Блинкен и Гислейн Максвелл, дети ближайших друзей, Максвелла и Писара, были безусловно знакомы друг с другом. Они примерно одного возраста, были в одном круге общения.А похоронили Максвелла в Израиле, на горе Елеонской. Присутствовали президент и премьер Израиля, которые тоже сказали прощальные слова. Также на похоронах Максвелла присутствовали шесть руководителей разведок Израиля различных лет.Почему Роберт Максвелл удостоился таких почестей в Израиле?Из-за войны 1948 года и помощи с оружием? Не только.Шпионские программы ИзраиляИменно Максвелл стоит за успешной операцией израильских спецслужб по распространению программного обеспечения ПРОМИС.Максвелл успешно "впихнул" его множеству национальных правительств и международных финансовых институтов. В том числе, в лаборатории в Лос-Аламос и Сандия, в два наиболее важных объекта ядерных исследований в США.Каким образом? Через председателя комитета Сената США по вооружённым силам. Который своими руками, получается, организовал прослушивание Израилем сверхсекретных лабораторий.Тройной агентМаксвелла всю жизнь подозревали в том, что он двойной или тройной агент: агент МИ-6 и израильской "Моссад", что не подлежит сомнению. И также, возможно, агент КГБ или советских спецслужб. Это не является невозможным. Но скорее, не агент в данном случае, а информатор.Максвелл имел дурной характер, был человеком непредсказуемым, эксцентричным, сложным. Его ненавидели его собственные дети и от него страдала жена. Ненавидели собственные сотрудники. Его пресс-секретарь сказал, что те два месяца, в течение которых он занимал эту должность, были худшими в его жизни.Так что вряд ли такого человека можно брать в агенты. Но информацию он, конечно, приносил всем.Что же касается израильской разведки "Моссад", то Максвелл был скорее не её агентом, а одним из её создателей."Моссад" ("ведомство", в переводе с иврита) была создана в 1949 году. Когда Максвелл уже был заслуженным поставщиком оружия для Израиля.БраудерИ еще одна интересная связь была у Максвелла - с хорошо известным в современной России персонажем.Уильям Браудер. Финансовый жулик, который ограбил Россию в 90-е.Браудер работал у Максвелла секретарём как раз во время его гибели.Потом Браудер основал фонд Hermitage Capital, который занимался скупкой российских акций.Сам Браудер писал в своей книге, что его фонд показывал доходность в 1,5 тыс. процентов в год.Он вывел из России, по разным оценкам, от 1,5 млрд до 5 млрд долларов. И не заплатил даже налогов.С 2005 года фонд Браудера не действует, сам Браудер заочно осужден в России за неуплату налогов.Интересно, что Браудер - внук Эрла Браудера, который возглавлял Компартию США с 1932 до 1945 года, а его бабушка Раиса Беркман, выпускница Ленинградского университета, работала в советских следственных органах.Сегодня это организатор всех "правительств России в изгнании", от Михаила Ходорковского* до Юлии Навальной*. Никак не может простить, что ему не дали грабить Россию.Браудер был близко связан впоследствии и с Эпштейном, как бизнес-партнёр.Гислейн и другиеДа и у самой Гислейн были связи - ого-го!Не только Генри Киссинджер и Энтони Блинкен, и не только Клинтоны, чьей близкой личной подругой она была.Гислейн училась в Оксфорде, вместе с Борисом Джонсоном, будущим премьером Британии.Гислейн имела романтическую связь с принцем Эндрю, несколько лет была "девушкой принца".Про то, что она унаследовала от папы целую сеть связей с крупнейшими разведками мира, и говорить не приходится.Один только вопрос остаётся: как разведчик и "элитарий" такого уровня, как Гислейн Максвелл, могла оказаться в тюрьме?Она легко могла остаться во Франции, гражданкой которой является по рождению. Она могла скрыться в Израиле, как уже и делала в прошлые годы.Ответ тут может быть только такой: Гислейн решила, что в тюрьме ей сейчас будет безопаснее.Подруга и хорошая знакомая Блинкена, Джонсона, Клинтонов, премьера Израиля и королевской семьи Англии знает столько, что она просто должна была выбрать круглосуточную охрану самого высокого уровня.И это все равно - не гарантия жизни. С Эпштейном уже ведь произошёл удивительный случай "самоубийства" в "самой охраняемой тюрьме в мире".*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о деле Эпштейна - в материале издания Украина.ру Кем на самом деле был Эпштейн и кто за ним стоял.
https://ukraina.ru/20260209/kiselev-epshteyn-mozhet-stat-rodonachalnikom-novoy-kulturnoy-normy-na-zapade-1075413544.html
англия
израиль
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075460772_428:350:2558:1948_1920x0_80_0_0_d10f1a177ffbb72b87d234913f3336db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, оон, цру, бен максвелл, англия, израиль, россия, джеффри эпштейн, сенат, хиллари клинтон, запад
Эксклюзив, ООН, ЦРУ, Бен Максвелл, Англия, Израиль, Россия, Джеффри Эпштейн, сенат, Хиллари Клинтон, Запад

"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл"

14:31 10.02.2026
 
© REUTERS / U.S. Justice Department
- РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / U.S. Justice Department
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Продолжается дикий скандал с "файлами Эпштейна". Американские сенаторы, которые начали знакомиться с закрытыми документами, называют это не иначе как "темная сеть элиты". И это - только начало грандиозного даже не скандала, а взрыва, который в результате "отменит" часть правителей мира
Это настоящая бомба, которая уничтожает морально и репутационно всю западную "элиту 90-х".
И постепенно вырисовывается картина, которая даже страшнее, чем казалось.
Банда на вершине мира
Кроме отвратительных подробностей про оргии педофилов "на островах" и какие-то жуткие ритуалы (возможно, с убийствами и даже каннибализмом), становится понятнее, чем занимался Эпштейн и зачем ему все это.
Он был винтиком в глобальной системе управления миром. И кого же мы видим на вершине этой системы? Банду извращенцев.
Но занимались они не только этим. Эпштейн участвовал в масштабных финансовых операциях и видимо, имел отношение и к важнейшим политическим решениям.
При этом он, конечно же, собирал компромат на всю мировую элиту.
Вместе с ним этим занимались супруги Клинтоны. Не зря они присутствуют на массе фотографий с Эпштейном.
И становится понятнее, почему Билл Клинтон 26 раз летал на самолёте Эпштейна.
Да это же был практически его самолёт. А Эпштейн - это просто стюард при реальных управляющих оргиями и ритуалами.
Входные билеты
Эпштейн (Клинтоны и другие управленцы) собирали компромат на тех, кто управляет мировыми процессами.
И это был не просто компромат, а "входной билет" в элиту. А участие в ритуалах и сексуальных оргиях - это момент инициации. Условно говоря, если ты не бывал на "острове Эпштейна" - вход в "элиту Запада" тебе закрыт.
Но на кого же именно работал Эпштейн? Зачем и кому нужен этот компромат? Другим элитам? Разведкам? Тайным обществам?
Всем вместе. Различным группам управленцев. Он нужен тем, кто хочет влиять на мировые процессы.
Через эти тайные общества и "развлечения элиты", через "острова и особняки Эпштейна " шел сбор компромата для управления миром: войнами, финансовыми процессами, голосованием в ООН, торговыми соглашениями, и даже спортивными событиями.
Эпштейн был причастен даже к организации пандемии. Есть его переписка по этому поводу с Биллом Гейтсом, еще 2017 года.
Кстати, к этому моменту Эпштейн был уже осуждённым преступником. Что не помешало продолжать с ним общаться тому же Гейтсу и мировой "элите".
© Фото : The William J. Clinton President / MEGA Билл Клинтон, Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн
 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : The William J. Clinton President / MEGA
Билл Клинтон, Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн
Связная, сообщница или руководитель?
Связи Эпштейна были огромными.
Но связи его "сообщницы" Гислейн Максвелл - еще обширнее.
Гислейн уже отказалась давать показания в Конгрессе, воспользовавшись пятой поправкой (которая позволяет не свидетельствовать против себя).
Но только ли против себя не хочет свидетельствовать Гислейн Максвелл?
Очевидно, что она знает очень многое и про многих.
И кстати, кто был выше в иерархии, Гислейн Максвелл или Джеффри Эпштейн?
Гислейн сегодня 64 года, она находится в американской тюрьме, она получила срок - 20 лет заключения по обвинению в "организации секс-трафика с участием несовершеннолетних".
Её называют помощницей Джеффри Эпштейна, который организовывал секс-вечеринки для самых богатых и знаменитых людей на планете.
Но кем была на самом деле Гислейн Максвелл? Она была помощницей Эпштейна или он был ее помощником? И на кого они оба работали?
Для того, чтобы попытаться с этим разобраться, надо для начала выяснить, кем был Роберт Максвелл, её отец.
Папа Роберт
Гислейн - дочь очень известного человека, медиамагната еврейского происхождения, лорда Роберта Максвелла.
За свою жизнь Роберт Максвелл минимум трижды поменял имя.
При рождении его звали Ян Людвиг Хаим Беньямин Хох. Родился он в Подкарпатской Руси, в ортодоксальной еврейской семье, в которой говорили на идиш.
Сегодня это местечко называется Солотвино и находится в Закарпатской области на Украине.
Это была территория Чехословакии, в 1939 году она была оккупирована Венгрией. Хаим Хох отправился во Францию, потом в Англию и стал служить в армии.
Там он придумал себе другое имя: Иван де Морье или Ян де Морье (по названию сорта сигарет).
Участвовал в высадке в Нормандии, получил звание лейтенанта.
После окончание войны Иван де Морье, который к тому времени уже придумал себе другое имя: Роберт Максвелл (по названию фирмы - производителя кофе) - некоторое время служил в британском секторе в Берлине.
© Фото : kulturologia.ru Роберт Максвелл
 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : kulturologia.ru
Роберт Максвелл
Информация и наука
Служил он в британской информационной службе. Искал важную информацию для властей и спецслужб, в частности, собирал секреты немецких учёных.
Это станет его важной специализацией на долгие годы.
Уже, видимо, в это время сотрудник британской информационной службы Максвелл начал работать на разведку Британии. Что может быть лучшим прикрытием для человека, который ищет научные и технические секреты фашистской Германии, чем издание научного журнала?
Именно этим и занялся Максвелл. Впоследствии он приобретет издательство "Пергамон пресс", и будет выпускать научные статьи, в том числе учёных из СССР.
Достаточно сказать, что именно Максвелл издал на западе учебник физики знаменитого советского физика Льва Ландау.
Кстати, в это же время в американском секторе Берлина работал другой интересный человек. Это был переводчик и сотрудник, видимо, американской разведки, будущий Госсекретарь США Генри Киссинджер.
Встречались ли они с Максвеллом? Скорее всего, да. Но они настолько часто встречались впоследствии, что даже не столь важно, где именно и когда они познакомились.
© commons.wikimedia.org Максвелл и Киссинджер
 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© commons.wikimedia.org
Максвелл и Киссинджер
Оружие для Израиля
В 1947 году Максвелл вышел в отставку, а в 1948-м он уже стал главным организатором операции "Балак", во время которой контрабандой было отправлено оружие из Чехословакии в Израиль.
Были поставлены в Израиль, например, 23 самолёта Avia S-199 (послевоенная копия "Мессершмита"). Кроме истребителей, Израиль получил многие тонны оружия и боеприпасов.
Максвелл действовал, естественно, не один. Операцией руководила Компартия Чехословакии, которая отдала аэродром "Жатец" под командование "Хаганы" (подпольной еврейской военной организации). Оттуда самолеты с грузом улетали прямо в Израиль.
Голда Меир, премьер министр Израиля, писала:
"Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии... в те чёрные дни начала войны".
Англия
В Англии Роберт Максвелл быстро организовал издательство, которое публиковало научные статьи - в большинстве, из Восточной Европы и СССР.
Потом он приобрел группу газет "Миррор", другие газеты и издательства, стал медиамагнатом, лордом, членом британского парламента и владельцем пары футбольных клубов.
В день, когда он праздновал 65-летие, ему позвонили Рональд Рейган и Маргарет Тетчер, хвалебные оды в его же научном журнале опубликовали десятки ученых с мировыми именами, в том числе Нобелевские лауреаты.
Три тысячи гостей приехали в тот день к Максвеллу. А сам он шутил: "У нас столько денег, что нам должны сами банки".
Его состояние оценивалось в 1980-е в почти 2 млрд долларов.
Но буквально через пару лет наступил крах. Внезапно выяснилось, что Максвелл - банкрот. Он похитил около 600 млн долларов из пенсионных фондов "Миррор групп", его собирался признать банкротом банк Англии.
Максвелл не пришел в банк на собрание, а уплыл на яхте в океан. Официально считается, что в этот день он поскользнулся и упал с палубы в море. Возможно, это было самоубийство. Возможно, убийство.
Семью признали банкротом, взрослых сыновей посадили в тюрьму за мошенничество, но через пару лет оправдали.
© Фото : mirror.co.uk
- РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : mirror.co.uk
Гислейн и Эпштейн
Гислейн к тому времени уже работала у отца в организации.
Говорят, что "спасти" Максвелла тогда в Англию приезжал один "финансовый гений", Джеффри Эпштейн. Но как мы знаем, спасения не произошло.
А жизненные пути Гислейн и Джеффри уже пересеклись. И возможно, они пересеклись даже раньше.
Эпштейн, как и Максвелл, был торговцем оружием под крылом мировых спецслужб. И не только оружием.
Через его счета шли деньги для ЦРУ и других тайных канцелярий от всяких грязных делишек: от наркотиков, торговли людьми.
Он был финансовым и информационным посредником, как и Максвелл.
Писар, Блинкен, почести в Израиле
Были у Максвелла и его дочери и другие удивительные связи.
У Максвелла работал адвокатом его ближайший друг Самуэль Писар (Писарь). Именно он сказал речь на похоронах Максвелла.
Самуэль Писар - адвокат и писатель, сегодня он больше всего известен как отчим Энтони Блинкена, который был главой Госдепа при президенте Джо Байдене.
Энтони Блинкен и Гислейн Максвелл, дети ближайших друзей, Максвелла и Писара, были безусловно знакомы друг с другом. Они примерно одного возраста, были в одном круге общения.
А похоронили Максвелла в Израиле, на горе Елеонской. Присутствовали президент и премьер Израиля, которые тоже сказали прощальные слова. Также на похоронах Максвелла присутствовали шесть руководителей разведок Израиля различных лет.
Почему Роберт Максвелл удостоился таких почестей в Израиле?
Из-за войны 1948 года и помощи с оружием? Не только.
Шпионские программы Израиля
Именно Максвелл стоит за успешной операцией израильских спецслужб по распространению программного обеспечения ПРОМИС.
Максвелл успешно "впихнул" его множеству национальных правительств и международных финансовых институтов. В том числе, в лаборатории в Лос-Аламос и Сандия, в два наиболее важных объекта ядерных исследований в США.
Каким образом? Через председателя комитета Сената США по вооружённым силам. Который своими руками, получается, организовал прослушивание Израилем сверхсекретных лабораторий.
Тройной агент
Максвелла всю жизнь подозревали в том, что он двойной или тройной агент: агент МИ-6 и израильской "Моссад", что не подлежит сомнению. И также, возможно, агент КГБ или советских спецслужб. Это не является невозможным. Но скорее, не агент в данном случае, а информатор.
Максвелл имел дурной характер, был человеком непредсказуемым, эксцентричным, сложным. Его ненавидели его собственные дети и от него страдала жена. Ненавидели собственные сотрудники. Его пресс-секретарь сказал, что те два месяца, в течение которых он занимал эту должность, были худшими в его жизни.
Так что вряд ли такого человека можно брать в агенты. Но информацию он, конечно, приносил всем.
Что же касается израильской разведки "Моссад", то Максвелл был скорее не её агентом, а одним из её создателей.
"Моссад" ("ведомство", в переводе с иврита) была создана в 1949 году. Когда Максвелл уже был заслуженным поставщиком оружия для Израиля.
© REUTERS / U.S. Justice Department Гислейн Максвелл
 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / U.S. Justice Department
Гислейн Максвелл
Браудер
И еще одна интересная связь была у Максвелла - с хорошо известным в современной России персонажем.
Уильям Браудер. Финансовый жулик, который ограбил Россию в 90-е.
Браудер работал у Максвелла секретарём как раз во время его гибели.
Потом Браудер основал фонд Hermitage Capital, который занимался скупкой российских акций.
Сам Браудер писал в своей книге, что его фонд показывал доходность в 1,5 тыс. процентов в год.
Он вывел из России, по разным оценкам, от 1,5 млрд до 5 млрд долларов. И не заплатил даже налогов.
С 2005 года фонд Браудера не действует, сам Браудер заочно осужден в России за неуплату налогов.
Интересно, что Браудер - внук Эрла Браудера, который возглавлял Компартию США с 1932 до 1945 года, а его бабушка Раиса Беркман, выпускница Ленинградского университета, работала в советских следственных органах.
Сегодня это организатор всех "правительств России в изгнании", от Михаила Ходорковского* до Юлии Навальной*. Никак не может простить, что ему не дали грабить Россию.
Браудер был близко связан впоследствии и с Эпштейном, как бизнес-партнёр.
Гислейн и другие
Да и у самой Гислейн были связи - ого-го!
Не только Генри Киссинджер и Энтони Блинкен, и не только Клинтоны, чьей близкой личной подругой она была.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вчера, 12:50
Киселев: Эпштейн может стать родоначальником новой культурной нормы на ЗападеТема файлов Эпштейна была бы раскрыта не полностью, если не упомянуть об особой страсти серийного маньяка к королевским особам. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Гислейн училась в Оксфорде, вместе с Борисом Джонсоном, будущим премьером Британии.
Гислейн имела романтическую связь с принцем Эндрю, несколько лет была "девушкой принца".
Про то, что она унаследовала от папы целую сеть связей с крупнейшими разведками мира, и говорить не приходится.
Один только вопрос остаётся: как разведчик и "элитарий" такого уровня, как Гислейн Максвелл, могла оказаться в тюрьме?
Она легко могла остаться во Франции, гражданкой которой является по рождению. Она могла скрыться в Израиле, как уже и делала в прошлые годы.
Ответ тут может быть только такой: Гислейн решила, что в тюрьме ей сейчас будет безопаснее.
Подруга и хорошая знакомая Блинкена, Джонсона, Клинтонов, премьера Израиля и королевской семьи Англии знает столько, что она просто должна была выбрать круглосуточную охрану самого высокого уровня.
И это все равно - не гарантия жизни. С Эпштейном уже ведь произошёл удивительный случай "самоубийства" в "самой охраняемой тюрьме в мире".
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее о деле Эпштейна - в материале издания Украина.ру Кем на самом деле был Эпштейн и кто за ним стоял.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивООНЦРУБен МаксвеллАнглияИзраильРоссияДжеффри ЭпштейнсенатХиллари КлинтонЗапад
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:44Бунт против ТЦК набирает обороты
14:44Новые отключения света в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях
14:35Битва за шлем продолжается
14:31"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл"
14:26Рада понадеялась, что появление Буданова* и Арахамии на переговорах приблизит мир
14:24Задержан еще один соучастник подготовки покушения на генерала Алексеева
14:00Зеленский торгует Крымом, чтобы оттянуть переговоры до выборов США. Хроника событий на 14:00 10 февраля
13:56Уничтожен пункт дислокации подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра"
13:3410 февраля 2026 года, утренний эфир
13:30Трамп признал интересы России, судьба ДСНВ и другие заявления главы МИД РФ
13:21Из элиты в пушечное мясо. Киев расформировал Интернациональный легион ВСУ - СМИ
13:12Генштаб Украины предложил оформлять потери как "самоволку"
12:44Песков подтвердил возобновление контактов между Россией и Францией на техническом уровне
12:33ЕС не отреагировал на предложение РФ гарантировать ненападение на Европу. Главные новости к этому часу
12:249 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:22Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5
12:00ВС РФ освободили крупный населенный пункт в Запорожской области. Главные новости к 12:00
11:31Обморожения, дезертирство, туберкулёз: состоящий из зэков батальон ВСУ не может сражаться за Купянск
11:00Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с РФ. Главные новости к 11:00
10:24Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор
Лента новостейМолния