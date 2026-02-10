https://ukraina.ru/20260210/temnaya-set-elity-krakh-imperii-zapada-i-fayly-gisleyn-maksvell-1075458046.html

"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл"

Продолжается дикий скандал с "файлами Эпштейна". Американские сенаторы, которые начали знакомиться с закрытыми документами, называют это не иначе как "темная сеть элиты". И это - только начало грандиозного даже не скандала, а взрыва, который в результате "отменит" часть правителей мира

Это настоящая бомба, которая уничтожает морально и репутационно всю западную "элиту 90-х".И постепенно вырисовывается картина, которая даже страшнее, чем казалось.Банда на вершине мираКроме отвратительных подробностей про оргии педофилов "на островах" и какие-то жуткие ритуалы (возможно, с убийствами и даже каннибализмом), становится понятнее, чем занимался Эпштейн и зачем ему все это.Он был винтиком в глобальной системе управления миром. И кого же мы видим на вершине этой системы? Банду извращенцев.Но занимались они не только этим. Эпштейн участвовал в масштабных финансовых операциях и видимо, имел отношение и к важнейшим политическим решениям.При этом он, конечно же, собирал компромат на всю мировую элиту.Вместе с ним этим занимались супруги Клинтоны. Не зря они присутствуют на массе фотографий с Эпштейном.И становится понятнее, почему Билл Клинтон 26 раз летал на самолёте Эпштейна.Да это же был практически его самолёт. А Эпштейн - это просто стюард при реальных управляющих оргиями и ритуалами.Входные билетыЭпштейн (Клинтоны и другие управленцы) собирали компромат на тех, кто управляет мировыми процессами.И это был не просто компромат, а "входной билет" в элиту. А участие в ритуалах и сексуальных оргиях - это момент инициации. Условно говоря, если ты не бывал на "острове Эпштейна" - вход в "элиту Запада" тебе закрыт.Но на кого же именно работал Эпштейн? Зачем и кому нужен этот компромат? Другим элитам? Разведкам? Тайным обществам?Всем вместе. Различным группам управленцев. Он нужен тем, кто хочет влиять на мировые процессы.Через эти тайные общества и "развлечения элиты", через "острова и особняки Эпштейна " шел сбор компромата для управления миром: войнами, финансовыми процессами, голосованием в ООН, торговыми соглашениями, и даже спортивными событиями.Эпштейн был причастен даже к организации пандемии. Есть его переписка по этому поводу с Биллом Гейтсом, еще 2017 года.Кстати, к этому моменту Эпштейн был уже осуждённым преступником. Что не помешало продолжать с ним общаться тому же Гейтсу и мировой "элите".Связная, сообщница или руководитель?Связи Эпштейна были огромными.Но связи его "сообщницы" Гислейн Максвелл - еще обширнее.Гислейн уже отказалась давать показания в Конгрессе, воспользовавшись пятой поправкой (которая позволяет не свидетельствовать против себя).Но только ли против себя не хочет свидетельствовать Гислейн Максвелл?Очевидно, что она знает очень многое и про многих.И кстати, кто был выше в иерархии, Гислейн Максвелл или Джеффри Эпштейн?Гислейн сегодня 64 года, она находится в американской тюрьме, она получила срок - 20 лет заключения по обвинению в "организации секс-трафика с участием несовершеннолетних".Её называют помощницей Джеффри Эпштейна, который организовывал секс-вечеринки для самых богатых и знаменитых людей на планете.Но кем была на самом деле Гислейн Максвелл? Она была помощницей Эпштейна или он был ее помощником? И на кого они оба работали?Для того, чтобы попытаться с этим разобраться, надо для начала выяснить, кем был Роберт Максвелл, её отец.Папа РобертГислейн - дочь очень известного человека, медиамагната еврейского происхождения, лорда Роберта Максвелла.За свою жизнь Роберт Максвелл минимум трижды поменял имя.При рождении его звали Ян Людвиг Хаим Беньямин Хох. Родился он в Подкарпатской Руси, в ортодоксальной еврейской семье, в которой говорили на идиш.Сегодня это местечко называется Солотвино и находится в Закарпатской области на Украине.Это была территория Чехословакии, в 1939 году она была оккупирована Венгрией. Хаим Хох отправился во Францию, потом в Англию и стал служить в армии.Там он придумал себе другое имя: Иван де Морье или Ян де Морье (по названию сорта сигарет).Участвовал в высадке в Нормандии, получил звание лейтенанта.После окончание войны Иван де Морье, который к тому времени уже придумал себе другое имя: Роберт Максвелл (по названию фирмы - производителя кофе) - некоторое время служил в британском секторе в Берлине.Информация и наукаСлужил он в британской информационной службе. Искал важную информацию для властей и спецслужб, в частности, собирал секреты немецких учёных.Это станет его важной специализацией на долгие годы.Уже, видимо, в это время сотрудник британской информационной службы Максвелл начал работать на разведку Британии. Что может быть лучшим прикрытием для человека, который ищет научные и технические секреты фашистской Германии, чем издание научного журнала?Именно этим и занялся Максвелл. Впоследствии он приобретет издательство "Пергамон пресс", и будет выпускать научные статьи, в том числе учёных из СССР.Достаточно сказать, что именно Максвелл издал на западе учебник физики знаменитого советского физика Льва Ландау.Кстати, в это же время в американском секторе Берлина работал другой интересный человек. Это был переводчик и сотрудник, видимо, американской разведки, будущий Госсекретарь США Генри Киссинджер.Встречались ли они с Максвеллом? Скорее всего, да. Но они настолько часто встречались впоследствии, что даже не столь важно, где именно и когда они познакомились.Оружие для ИзраиляВ 1947 году Максвелл вышел в отставку, а в 1948-м он уже стал главным организатором операции "Балак", во время которой контрабандой было отправлено оружие из Чехословакии в Израиль.Были поставлены в Израиль, например, 23 самолёта Avia S-199 (послевоенная копия "Мессершмита"). Кроме истребителей, Израиль получил многие тонны оружия и боеприпасов.Максвелл действовал, естественно, не один. Операцией руководила Компартия Чехословакии, которая отдала аэродром "Жатец" под командование "Хаганы" (подпольной еврейской военной организации). Оттуда самолеты с грузом улетали прямо в Израиль.Голда Меир, премьер министр Израиля, писала:"Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии... в те чёрные дни начала войны".АнглияВ Англии Роберт Максвелл быстро организовал издательство, которое публиковало научные статьи - в большинстве, из Восточной Европы и СССР.Потом он приобрел группу газет "Миррор", другие газеты и издательства, стал медиамагнатом, лордом, членом британского парламента и владельцем пары футбольных клубов.В день, когда он праздновал 65-летие, ему позвонили Рональд Рейган и Маргарет Тетчер, хвалебные оды в его же научном журнале опубликовали десятки ученых с мировыми именами, в том числе Нобелевские лауреаты.Три тысячи гостей приехали в тот день к Максвеллу. А сам он шутил: "У нас столько денег, что нам должны сами банки".Его состояние оценивалось в 1980-е в почти 2 млрд долларов.Но буквально через пару лет наступил крах. Внезапно выяснилось, что Максвелл - банкрот. Он похитил около 600 млн долларов из пенсионных фондов "Миррор групп", его собирался признать банкротом банк Англии.Максвелл не пришел в банк на собрание, а уплыл на яхте в океан. Официально считается, что в этот день он поскользнулся и упал с палубы в море. Возможно, это было самоубийство. Возможно, убийство.Семью признали банкротом, взрослых сыновей посадили в тюрьму за мошенничество, но через пару лет оправдали.Гислейн и ЭпштейнГислейн к тому времени уже работала у отца в организации.Говорят, что "спасти" Максвелла тогда в Англию приезжал один "финансовый гений", Джеффри Эпштейн. Но как мы знаем, спасения не произошло.А жизненные пути Гислейн и Джеффри уже пересеклись. И возможно, они пересеклись даже раньше.Эпштейн, как и Максвелл, был торговцем оружием под крылом мировых спецслужб. И не только оружием.Через его счета шли деньги для ЦРУ и других тайных канцелярий от всяких грязных делишек: от наркотиков, торговли людьми.Он был финансовым и информационным посредником, как и Максвелл.Писар, Блинкен, почести в ИзраилеБыли у Максвелла и его дочери и другие удивительные связи.У Максвелла работал адвокатом его ближайший друг Самуэль Писар (Писарь). Именно он сказал речь на похоронах Максвелла.Самуэль Писар - адвокат и писатель, сегодня он больше всего известен как отчим Энтони Блинкена, который был главой Госдепа при президенте Джо Байдене.Энтони Блинкен и Гислейн Максвелл, дети ближайших друзей, Максвелла и Писара, были безусловно знакомы друг с другом. Они примерно одного возраста, были в одном круге общения.А похоронили Максвелла в Израиле, на горе Елеонской. Присутствовали президент и премьер Израиля, которые тоже сказали прощальные слова. Также на похоронах Максвелла присутствовали шесть руководителей разведок Израиля различных лет.Почему Роберт Максвелл удостоился таких почестей в Израиле?Из-за войны 1948 года и помощи с оружием? Не только.Шпионские программы ИзраиляИменно Максвелл стоит за успешной операцией израильских спецслужб по распространению программного обеспечения ПРОМИС.Максвелл успешно "впихнул" его множеству национальных правительств и международных финансовых институтов. В том числе, в лаборатории в Лос-Аламос и Сандия, в два наиболее важных объекта ядерных исследований в США.Каким образом? Через председателя комитета Сената США по вооружённым силам. Который своими руками, получается, организовал прослушивание Израилем сверхсекретных лабораторий.Тройной агентМаксвелла всю жизнь подозревали в том, что он двойной или тройной агент: агент МИ-6 и израильской "Моссад", что не подлежит сомнению. И также, возможно, агент КГБ или советских спецслужб. Это не является невозможным. Но скорее, не агент в данном случае, а информатор.Максвелл имел дурной характер, был человеком непредсказуемым, эксцентричным, сложным. Его ненавидели его собственные дети и от него страдала жена. Ненавидели собственные сотрудники. Его пресс-секретарь сказал, что те два месяца, в течение которых он занимал эту должность, были худшими в его жизни.Так что вряд ли такого человека можно брать в агенты. Но информацию он, конечно, приносил всем.Что же касается израильской разведки "Моссад", то Максвелл был скорее не её агентом, а одним из её создателей."Моссад" ("ведомство", в переводе с иврита) была создана в 1949 году. Когда Максвелл уже был заслуженным поставщиком оружия для Израиля.БраудерИ еще одна интересная связь была у Максвелла - с хорошо известным в современной России персонажем.Уильям Браудер. Финансовый жулик, который ограбил Россию в 90-е.Браудер работал у Максвелла секретарём как раз во время его гибели.Потом Браудер основал фонд Hermitage Capital, который занимался скупкой российских акций.Сам Браудер писал в своей книге, что его фонд показывал доходность в 1,5 тыс. процентов в год.Он вывел из России, по разным оценкам, от 1,5 млрд до 5 млрд долларов. И не заплатил даже налогов.С 2005 года фонд Браудера не действует, сам Браудер заочно осужден в России за неуплату налогов.Интересно, что Браудер - внук Эрла Браудера, который возглавлял Компартию США с 1932 до 1945 года, а его бабушка Раиса Беркман, выпускница Ленинградского университета, работала в советских следственных органах.Сегодня это организатор всех "правительств России в изгнании", от Михаила Ходорковского* до Юлии Навальной*. Никак не может простить, что ему не дали грабить Россию.Браудер был близко связан впоследствии и с Эпштейном, как бизнес-партнёр.Гислейн и другиеДа и у самой Гислейн были связи - ого-го!Не только Генри Киссинджер и Энтони Блинкен, и не только Клинтоны, чьей близкой личной подругой она была.Гислейн училась в Оксфорде, вместе с Борисом Джонсоном, будущим премьером Британии.Гислейн имела романтическую связь с принцем Эндрю, несколько лет была "девушкой принца".Про то, что она унаследовала от папы целую сеть связей с крупнейшими разведками мира, и говорить не приходится.Один только вопрос остаётся: как разведчик и "элитарий" такого уровня, как Гислейн Максвелл, могла оказаться в тюрьме?Она легко могла остаться во Франции, гражданкой которой является по рождению. Она могла скрыться в Израиле, как уже и делала в прошлые годы.Ответ тут может быть только такой: Гислейн решила, что в тюрьме ей сейчас будет безопаснее.Подруга и хорошая знакомая Блинкена, Джонсона, Клинтонов, премьера Израиля и королевской семьи Англии знает столько, что она просто должна была выбрать круглосуточную охрану самого высокого уровня.И это все равно - не гарантия жизни. С Эпштейном уже ведь произошёл удивительный случай "самоубийства" в "самой охраняемой тюрьме в мире".*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о деле Эпштейна - в материале издания Украина.ру Кем на самом деле был Эпштейн и кто за ним стоял.

