"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл"
© REUTERS / U.S. Justice Department
© REUTERS / U.S. Justice Department
Продолжается дикий скандал с "файлами Эпштейна". Американские сенаторы, которые начали знакомиться с закрытыми документами, называют это не иначе как "темная сеть элиты". И это - только начало грандиозного даже не скандала, а взрыва, который в результате "отменит" часть правителей мира
Это настоящая бомба, которая уничтожает морально и репутационно всю западную "элиту 90-х".
И постепенно вырисовывается картина, которая даже страшнее, чем казалось.
Банда на вершине мира
Кроме отвратительных подробностей про оргии педофилов "на островах" и какие-то жуткие ритуалы (возможно, с убийствами и даже каннибализмом), становится понятнее, чем занимался Эпштейн и зачем ему все это.
Он был винтиком в глобальной системе управления миром. И кого же мы видим на вершине этой системы? Банду извращенцев.
Но занимались они не только этим. Эпштейн участвовал в масштабных финансовых операциях и видимо, имел отношение и к важнейшим политическим решениям.
При этом он, конечно же, собирал компромат на всю мировую элиту.
Вместе с ним этим занимались супруги Клинтоны. Не зря они присутствуют на массе фотографий с Эпштейном.
И становится понятнее, почему Билл Клинтон 26 раз летал на самолёте Эпштейна.
Да это же был практически его самолёт. А Эпштейн - это просто стюард при реальных управляющих оргиями и ритуалами.
Входные билеты
Эпштейн (Клинтоны и другие управленцы) собирали компромат на тех, кто управляет мировыми процессами.
И это был не просто компромат, а "входной билет" в элиту. А участие в ритуалах и сексуальных оргиях - это момент инициации. Условно говоря, если ты не бывал на "острове Эпштейна" - вход в "элиту Запада" тебе закрыт.
Но на кого же именно работал Эпштейн? Зачем и кому нужен этот компромат? Другим элитам? Разведкам? Тайным обществам?
Всем вместе. Различным группам управленцев. Он нужен тем, кто хочет влиять на мировые процессы.
Через эти тайные общества и "развлечения элиты", через "острова и особняки Эпштейна " шел сбор компромата для управления миром: войнами, финансовыми процессами, голосованием в ООН, торговыми соглашениями, и даже спортивными событиями.
Эпштейн был причастен даже к организации пандемии. Есть его переписка по этому поводу с Биллом Гейтсом, еще 2017 года.
Кстати, к этому моменту Эпштейн был уже осуждённым преступником. Что не помешало продолжать с ним общаться тому же Гейтсу и мировой "элите".
© Фото : The William J. Clinton President / MEGA Билл Клинтон, Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн
© Фото : The William J. Clinton President / MEGA
Билл Клинтон, Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн
Связная, сообщница или руководитель?
Связи Эпштейна были огромными.
Но связи его "сообщницы" Гислейн Максвелл - еще обширнее.
Гислейн уже отказалась давать показания в Конгрессе, воспользовавшись пятой поправкой (которая позволяет не свидетельствовать против себя).
Но только ли против себя не хочет свидетельствовать Гислейн Максвелл?
Очевидно, что она знает очень многое и про многих.
И кстати, кто был выше в иерархии, Гислейн Максвелл или Джеффри Эпштейн?
Гислейн сегодня 64 года, она находится в американской тюрьме, она получила срок - 20 лет заключения по обвинению в "организации секс-трафика с участием несовершеннолетних".
Её называют помощницей Джеффри Эпштейна, который организовывал секс-вечеринки для самых богатых и знаменитых людей на планете.
Но кем была на самом деле Гислейн Максвелл? Она была помощницей Эпштейна или он был ее помощником? И на кого они оба работали?
Для того, чтобы попытаться с этим разобраться, надо для начала выяснить, кем был Роберт Максвелл, её отец.
Папа Роберт
Гислейн - дочь очень известного человека, медиамагната еврейского происхождения, лорда Роберта Максвелла.
За свою жизнь Роберт Максвелл минимум трижды поменял имя.
При рождении его звали Ян Людвиг Хаим Беньямин Хох. Родился он в Подкарпатской Руси, в ортодоксальной еврейской семье, в которой говорили на идиш.
Сегодня это местечко называется Солотвино и находится в Закарпатской области на Украине.
Это была территория Чехословакии, в 1939 году она была оккупирована Венгрией. Хаим Хох отправился во Францию, потом в Англию и стал служить в армии.
Там он придумал себе другое имя: Иван де Морье или Ян де Морье (по названию сорта сигарет).
Участвовал в высадке в Нормандии, получил звание лейтенанта.
После окончание войны Иван де Морье, который к тому времени уже придумал себе другое имя: Роберт Максвелл (по названию фирмы - производителя кофе) - некоторое время служил в британском секторе в Берлине.
© Фото : kulturologia.ru Роберт Максвелл
© Фото : kulturologia.ru
Роберт Максвелл
Информация и наука
Служил он в британской информационной службе. Искал важную информацию для властей и спецслужб, в частности, собирал секреты немецких учёных.
Это станет его важной специализацией на долгие годы.
Уже, видимо, в это время сотрудник британской информационной службы Максвелл начал работать на разведку Британии. Что может быть лучшим прикрытием для человека, который ищет научные и технические секреты фашистской Германии, чем издание научного журнала?
Именно этим и занялся Максвелл. Впоследствии он приобретет издательство "Пергамон пресс", и будет выпускать научные статьи, в том числе учёных из СССР.
Достаточно сказать, что именно Максвелл издал на западе учебник физики знаменитого советского физика Льва Ландау.
Кстати, в это же время в американском секторе Берлина работал другой интересный человек. Это был переводчик и сотрудник, видимо, американской разведки, будущий Госсекретарь США Генри Киссинджер.
Встречались ли они с Максвеллом? Скорее всего, да. Но они настолько часто встречались впоследствии, что даже не столь важно, где именно и когда они познакомились.
Оружие для Израиля
В 1947 году Максвелл вышел в отставку, а в 1948-м он уже стал главным организатором операции "Балак", во время которой контрабандой было отправлено оружие из Чехословакии в Израиль.
Были поставлены в Израиль, например, 23 самолёта Avia S-199 (послевоенная копия "Мессершмита"). Кроме истребителей, Израиль получил многие тонны оружия и боеприпасов.
Максвелл действовал, естественно, не один. Операцией руководила Компартия Чехословакии, которая отдала аэродром "Жатец" под командование "Хаганы" (подпольной еврейской военной организации). Оттуда самолеты с грузом улетали прямо в Израиль.
Голда Меир, премьер министр Израиля, писала:
"Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии... в те чёрные дни начала войны".
Англия
В Англии Роберт Максвелл быстро организовал издательство, которое публиковало научные статьи - в большинстве, из Восточной Европы и СССР.
Потом он приобрел группу газет "Миррор", другие газеты и издательства, стал медиамагнатом, лордом, членом британского парламента и владельцем пары футбольных клубов.
В день, когда он праздновал 65-летие, ему позвонили Рональд Рейган и Маргарет Тетчер, хвалебные оды в его же научном журнале опубликовали десятки ученых с мировыми именами, в том числе Нобелевские лауреаты.
Три тысячи гостей приехали в тот день к Максвеллу. А сам он шутил: "У нас столько денег, что нам должны сами банки".
Его состояние оценивалось в 1980-е в почти 2 млрд долларов.
Но буквально через пару лет наступил крах. Внезапно выяснилось, что Максвелл - банкрот. Он похитил около 600 млн долларов из пенсионных фондов "Миррор групп", его собирался признать банкротом банк Англии.
Максвелл не пришел в банк на собрание, а уплыл на яхте в океан. Официально считается, что в этот день он поскользнулся и упал с палубы в море. Возможно, это было самоубийство. Возможно, убийство.
Семью признали банкротом, взрослых сыновей посадили в тюрьму за мошенничество, но через пару лет оправдали.
© Фото : mirror.co.uk
© Фото : mirror.co.uk
Гислейн и Эпштейн
Гислейн к тому времени уже работала у отца в организации.
Говорят, что "спасти" Максвелла тогда в Англию приезжал один "финансовый гений", Джеффри Эпштейн. Но как мы знаем, спасения не произошло.
А жизненные пути Гислейн и Джеффри уже пересеклись. И возможно, они пересеклись даже раньше.
Эпштейн, как и Максвелл, был торговцем оружием под крылом мировых спецслужб. И не только оружием.
Через его счета шли деньги для ЦРУ и других тайных канцелярий от всяких грязных делишек: от наркотиков, торговли людьми.
Он был финансовым и информационным посредником, как и Максвелл.
Писар, Блинкен, почести в Израиле
Были у Максвелла и его дочери и другие удивительные связи.
У Максвелла работал адвокатом его ближайший друг Самуэль Писар (Писарь). Именно он сказал речь на похоронах Максвелла.
Самуэль Писар - адвокат и писатель, сегодня он больше всего известен как отчим Энтони Блинкена, который был главой Госдепа при президенте Джо Байдене.
Энтони Блинкен и Гислейн Максвелл, дети ближайших друзей, Максвелла и Писара, были безусловно знакомы друг с другом. Они примерно одного возраста, были в одном круге общения.
А похоронили Максвелла в Израиле, на горе Елеонской. Присутствовали президент и премьер Израиля, которые тоже сказали прощальные слова. Также на похоронах Максвелла присутствовали шесть руководителей разведок Израиля различных лет.
Почему Роберт Максвелл удостоился таких почестей в Израиле?
Из-за войны 1948 года и помощи с оружием? Не только.
Шпионские программы Израиля
Именно Максвелл стоит за успешной операцией израильских спецслужб по распространению программного обеспечения ПРОМИС.
Максвелл успешно "впихнул" его множеству национальных правительств и международных финансовых институтов. В том числе, в лаборатории в Лос-Аламос и Сандия, в два наиболее важных объекта ядерных исследований в США.
Каким образом? Через председателя комитета Сената США по вооружённым силам. Который своими руками, получается, организовал прослушивание Израилем сверхсекретных лабораторий.
Тройной агент
Максвелла всю жизнь подозревали в том, что он двойной или тройной агент: агент МИ-6 и израильской "Моссад", что не подлежит сомнению. И также, возможно, агент КГБ или советских спецслужб. Это не является невозможным. Но скорее, не агент в данном случае, а информатор.
Максвелл имел дурной характер, был человеком непредсказуемым, эксцентричным, сложным. Его ненавидели его собственные дети и от него страдала жена. Ненавидели собственные сотрудники. Его пресс-секретарь сказал, что те два месяца, в течение которых он занимал эту должность, были худшими в его жизни.
Так что вряд ли такого человека можно брать в агенты. Но информацию он, конечно, приносил всем.
Что же касается израильской разведки "Моссад", то Максвелл был скорее не её агентом, а одним из её создателей.
"Моссад" ("ведомство", в переводе с иврита) была создана в 1949 году. Когда Максвелл уже был заслуженным поставщиком оружия для Израиля.
© REUTERS / U.S. Justice Department Гислейн Максвелл
© REUTERS / U.S. Justice Department
Гислейн Максвелл
Браудер
И еще одна интересная связь была у Максвелла - с хорошо известным в современной России персонажем.
Уильям Браудер. Финансовый жулик, который ограбил Россию в 90-е.
Браудер работал у Максвелла секретарём как раз во время его гибели.
Потом Браудер основал фонд Hermitage Capital, который занимался скупкой российских акций.
Сам Браудер писал в своей книге, что его фонд показывал доходность в 1,5 тыс. процентов в год.
Он вывел из России, по разным оценкам, от 1,5 млрд до 5 млрд долларов. И не заплатил даже налогов.
С 2005 года фонд Браудера не действует, сам Браудер заочно осужден в России за неуплату налогов.
Интересно, что Браудер - внук Эрла Браудера, который возглавлял Компартию США с 1932 до 1945 года, а его бабушка Раиса Беркман, выпускница Ленинградского университета, работала в советских следственных органах.
Сегодня это организатор всех "правительств России в изгнании", от Михаила Ходорковского* до Юлии Навальной*. Никак не может простить, что ему не дали грабить Россию.
Браудер был близко связан впоследствии и с Эпштейном, как бизнес-партнёр.
Гислейн и другие
Да и у самой Гислейн были связи - ого-го!
Не только Генри Киссинджер и Энтони Блинкен, и не только Клинтоны, чьей близкой личной подругой она была.
Вчера, 12:50Киселев: Эпштейн может стать родоначальником новой культурной нормы на ЗападеТема файлов Эпштейна была бы раскрыта не полностью, если не упомянуть об особой страсти серийного маньяка к королевским особам. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Гислейн училась в Оксфорде, вместе с Борисом Джонсоном, будущим премьером Британии.
Гислейн имела романтическую связь с принцем Эндрю, несколько лет была "девушкой принца".
Про то, что она унаследовала от папы целую сеть связей с крупнейшими разведками мира, и говорить не приходится.
Один только вопрос остаётся: как разведчик и "элитарий" такого уровня, как Гислейн Максвелл, могла оказаться в тюрьме?
Она легко могла остаться во Франции, гражданкой которой является по рождению. Она могла скрыться в Израиле, как уже и делала в прошлые годы.
Ответ тут может быть только такой: Гислейн решила, что в тюрьме ей сейчас будет безопаснее.
Подруга и хорошая знакомая Блинкена, Джонсона, Клинтонов, премьера Израиля и королевской семьи Англии знает столько, что она просто должна была выбрать круглосуточную охрану самого высокого уровня.
И это все равно - не гарантия жизни. С Эпштейном уже ведь произошёл удивительный случай "самоубийства" в "самой охраняемой тюрьме в мире".
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее о деле Эпштейна - в материале издания Украина.ру Кем на самом деле был Эпштейн и кто за ним стоял.
Подписывайся на