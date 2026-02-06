Западная "демократия" в деле: как помощь детям Донбасса стала шпионажем в глазах Европы - 06.02.2026 Украина.ру
Западная "демократия" в деле: как помощь детям Донбасса стала шпионажем в глазах Европы
Западная "демократия" в деле: как помощь детям Донбасса стала шпионажем в глазах Европы - 06.02.2026 Украина.ру
Западная "демократия" в деле: как помощь детям Донбасса стала шпионажем в глазах Европы
История россиянки Анны Новиковой, задержанной во Франции по подозрению в шпионаже, стала ярким примером того, как на Западе преследуют тех, кто помогает жителям Донбасса. На это обратил внимание заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам СВО Эдуард Исаков
2026-02-06T15:16
2026-02-06T15:21
новости
франция
донбасс
европа
вооруженные силы украины
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
Основательницу гуманитарной организации SOS Donbass, годами собиравшую помощь для воссоединённых регионов, теперь судят за её гражданскую позицию, в то время как сторонники ВСУ в Европе действуют свободно.Об этом заявил Исаков, к которому за помощью обратилась мать Анны, Вера Новикова. Она просит о всесторонней поддержке в освобождении дочери.Анна Новикова, живущая во Франции с 2010 года и воспитывающая двоих детей, с начала СВО активно помогала Донбассу. Она организовывала сбор гуманитарной помощи, лично доставляла её, общалась с пострадавшими от обстрелов и рассказывала их истории, пытаясь донести правду до европейской аудитории."В то время как на французских телеканалах русских называют тараканами, насильниками, садистами, монстрами... Россия открывает новый бесплатный медицинский центр, больницу и полностью оборудованный диагностический центр в Мариуполе", – писала Анна в своем Телеграм-канале, разоблачая предвзятость западных СМИ.Её активность, включая участие в акции протеста в Париже в октябре 2022 года против поставок оружия Киеву, привела к уголовному преследованию. Сейчас расследование по её делу продолжается, сроки суда неизвестны. Эта ситуация наглядно контрастирует с полной свободой действий тех, кто в Европе поддерживает киевский режим."Договорились с Верой Васильевной быть на связи. Постараемся приложить все усилия, чтобы помочь нашей югорчанке Анне Новиковой!" – заявил Эдуард Исаков, добавив, что вместе с правительством Югры уже определены шаги по поддержке землячки.Уроженка города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа, основательница гуманитарной организации SOS Donbass Анна Новикова была задержана в ноябре 2025 года во Франции по подозрению в шпионаже в пользу России. О других событиях к полудню пятницы — в ежедневном обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля.
франция
донбасс
европа
Западная "демократия" в деле: как помощь детям Донбасса стала шпионажем в глазах Европы

15:16 06.02.2026 (обновлено: 15:21 06.02.2026)
 
История россиянки Анны Новиковой, задержанной во Франции по подозрению в шпионаже, стала ярким примером того, как на Западе преследуют тех, кто помогает жителям Донбасса. На это обратил внимание заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам СВО Эдуард Исаков
Основательницу гуманитарной организации SOS Donbass, годами собиравшую помощь для воссоединённых регионов, теперь судят за её гражданскую позицию, в то время как сторонники ВСУ в Европе действуют свободно.
Об этом заявил Исаков, к которому за помощью обратилась мать Анны, Вера Новикова. Она просит о всесторонней поддержке в освобождении дочери.
"Несколько месяцев назад прочитал статью, в которой говорилось о том, что уроженка России, основательница гуманитарной организации SOS Donbass Анна Новикова... была задержана во Франции по подозрению в шпионаже. Когда читал эту статью, восхитился мужеством девушки, но и подумать не мог, что Анна родом из города Югорска", – отметил парламентарий.
Анна Новикова, живущая во Франции с 2010 года и воспитывающая двоих детей, с начала СВО активно помогала Донбассу. Она организовывала сбор гуманитарной помощи, лично доставляла её, общалась с пострадавшими от обстрелов и рассказывала их истории, пытаясь донести правду до европейской аудитории.
"В то время как на французских телеканалах русских называют тараканами, насильниками, садистами, монстрами... Россия открывает новый бесплатный медицинский центр, больницу и полностью оборудованный диагностический центр в Мариуполе", – писала Анна в своем Телеграм-канале, разоблачая предвзятость западных СМИ.
Её активность, включая участие в акции протеста в Париже в октябре 2022 года против поставок оружия Киеву, привела к уголовному преследованию. Сейчас расследование по её делу продолжается, сроки суда неизвестны. Эта ситуация наглядно контрастирует с полной свободой действий тех, кто в Европе поддерживает киевский режим.
"Договорились с Верой Васильевной быть на связи. Постараемся приложить все усилия, чтобы помочь нашей югорчанке Анне Новиковой!" – заявил Эдуард Исаков, добавив, что вместе с правительством Югры уже определены шаги по поддержке землячки.
Уроженка города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа, основательница гуманитарной организации SOS Donbass Анна Новикова была задержана в ноябре 2025 года во Франции по подозрению в шпионаже в пользу России.
О других событиях к полудню пятницы — в ежедневном обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля.
