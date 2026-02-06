https://ukraina.ru/20260206/zapadnaya-demokratiya-na-dele-kak-pomosch-detyam-donbassa-stala-shpionazhem-v-glazakh-evropy-1075318880.html

Западная "демократия" в деле: как помощь детям Донбасса стала шпионажем в глазах Европы

Западная "демократия" в деле: как помощь детям Донбасса стала шпионажем в глазах Европы

История россиянки Анны Новиковой, задержанной во Франции по подозрению в шпионаже, стала ярким примером того, как на Западе преследуют тех, кто помогает жителям Донбасса. На это обратил внимание заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам СВО Эдуард Исаков

Основательницу гуманитарной организации SOS Donbass, годами собиравшую помощь для воссоединённых регионов, теперь судят за её гражданскую позицию, в то время как сторонники ВСУ в Европе действуют свободно.Об этом заявил Исаков, к которому за помощью обратилась мать Анны, Вера Новикова. Она просит о всесторонней поддержке в освобождении дочери.Анна Новикова, живущая во Франции с 2010 года и воспитывающая двоих детей, с начала СВО активно помогала Донбассу. Она организовывала сбор гуманитарной помощи, лично доставляла её, общалась с пострадавшими от обстрелов и рассказывала их истории, пытаясь донести правду до европейской аудитории."В то время как на французских телеканалах русских называют тараканами, насильниками, садистами, монстрами... Россия открывает новый бесплатный медицинский центр, больницу и полностью оборудованный диагностический центр в Мариуполе", – писала Анна в своем Телеграм-канале, разоблачая предвзятость западных СМИ.Её активность, включая участие в акции протеста в Париже в октябре 2022 года против поставок оружия Киеву, привела к уголовному преследованию. Сейчас расследование по её делу продолжается, сроки суда неизвестны. Эта ситуация наглядно контрастирует с полной свободой действий тех, кто в Европе поддерживает киевский режим."Договорились с Верой Васильевной быть на связи. Постараемся приложить все усилия, чтобы помочь нашей югорчанке Анне Новиковой!" – заявил Эдуард Исаков, добавив, что вместе с правительством Югры уже определены шаги по поддержке землячки.Уроженка города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа, основательница гуманитарной организации SOS Donbass Анна Новикова была задержана в ноябре 2025 года во Франции по подозрению в шпионаже в пользу России. О других событиях к полудню пятницы — в ежедневном обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля.

Новости

