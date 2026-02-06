https://ukraina.ru/20260206/dlya-chego-na-ukraine-razreshayut-brak-s-14-let-i-pochemu-tam-protsvetaet-pedofiliya--gasparyan-1075317204.html

Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия

Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия - 06.02.2026 Украина.ру

Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 06.02.2026

2026-02-06T14:21

2026-02-06T14:21

2026-02-06T14:32

видео

украина

россия

запад

армен гаспарян

кирилл буданов

андрей билецкий

общественная палата

переговоры

снв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075317068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3079ec2a2035524a27cca07fc52f5443.png

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:26 - Итоги второго раунда переговоров в Абу-Даби; 11:52 - Какие гарантии может дать Запад Украине? 20:28 - Брак на Украине с 14 лет; 26:23 - Непродление договора СНВ. *в интервью упоминаются Кирилл Буданов, Андрей Билецкий и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

украина

россия

запад

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, запад, армен гаспарян, кирилл буданов, андрей билецкий, общественная палата, переговоры, снв, гарантии безопасности, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, спецоперация, бывший ссср, секс-скандал, молодежь, браки, видео