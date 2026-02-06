Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия - 06.02.2026 Украина.ру
Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия
Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 06.02.2026
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:26 - Итоги второго раунда переговоров в Абу-Даби; 11:52 - Какие гарантии может дать Запад Украине? 20:28 - Брак на Украине с 14 лет; 26:23 - Непродление договора СНВ. *в интервью упоминаются Кирилл Буданов, Андрей Билецкий и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия

14:21 06.02.2026 (обновлено: 14:32 06.02.2026)
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:26 - Итоги второго раунда переговоров в Абу-Даби;
11:52 - Какие гарантии может дать Запад Украине?
20:28 - Брак на Украине с 14 лет;
26:23 - Непродление договора СНВ.
*в интервью упоминаются Кирилл Буданов, Андрей Билецкий и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Лента новостейМолния