https://ukraina.ru/20260206/dlya-chego-na-ukraine-razreshayut-brak-s-14-let-i-pochemu-tam-protsvetaet-pedofiliya--gasparyan-1075317204.html
Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия
Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия - 06.02.2026 Украина.ру
Для чего на Украине разрешают брак с 14 лет и почему там процветает педофилия
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 06.02.2026
2026-02-06T14:21
2026-02-06T14:21
2026-02-06T14:32
видео
украина
россия
запад
армен гаспарян
кирилл буданов
андрей билецкий
общественная палата
переговоры
снв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075317068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3079ec2a2035524a27cca07fc52f5443.png
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:26 - Итоги второго раунда переговоров в Абу-Даби; 11:52 - Какие гарантии может дать Запад Украине? 20:28 - Брак на Украине с 14 лет; 26:23 - Непродление договора СНВ. *в интервью упоминаются Кирилл Буданов, Андрей Билецкий и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
россия
запад
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075317068_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfda73b6500abfa52117931f26fc0168.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, запад, армен гаспарян, кирилл буданов, андрей билецкий, общественная палата, переговоры, снв, гарантии безопасности, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, спецоперация, бывший ссср, секс-скандал, молодежь, браки, видео
Видео, Украина, Россия, Запад, Армен Гаспарян, Кирилл Буданов, Андрей Билецкий, общественная палата, переговоры, СНВ, гарантии безопасности, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, Спецоперация, бывший СССР, Секс-скандал, молодежь, браки
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:26 - Итоги второго раунда переговоров в Абу-Даби;
11:52 - Какие гарантии может дать Запад Украине?
20:28 - Брак на Украине с 14 лет;
26:23 - Непродление договора СНВ.
*в интервью упоминаются Кирилл Буданов, Андрей Билецкий и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan