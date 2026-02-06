https://ukraina.ru/20260206/pochemu-potomok-nikolaya-ii-i-brat-printsa-garri-poshel-voevat-za-donbass-i-za-chto-poluchil-orden-1075322414.html

Почему потомок Николая II и брат принца Гарри пошел воевать за Донбасс и за что получил "Орден Мужества"

Почему потомок Николая II и брат принца Гарри пошел воевать за Донбасс и за что получил "Орден Мужества" - 06.02.2026 Украина.ру

Почему потомок Николая II и брат принца Гарри пошел воевать за Донбасс и за что получил "Орден Мужества"

История и современность тесно переплелись в судьбе этого человека. будучи праправнуком последнего русского царя, он решил покинуть уютную Францию и переехать в... Украина.ру, 06.02.2026

2026-02-06T15:23

2026-02-06T15:23

2026-02-06T15:23

видео

россия

новороссия

франция

николай ii

александр чаленко

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075321845_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a0c70f73fa611704ed9003f61987867.jpg

История и современность тесно переплелись в судьбе этого человека. будучи праправнуком последнего русского царя, он решил покинуть уютную Францию и переехать в войну - с 2015 года воюет за Новороссию. А еще, будучи братом (тут колен не сосчитать, но факт остается фактом) нынешнего принца Гарри, считает, что Великобритания всегда воевала против России. О том, за что получил Орден Мужества и каково оно на фронтах Специальной военной операции России против ее врагов на Украине, корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко рассказал боец ВС РФ с позывным "Тасман" Гавриил Дорошин.

россия

новороссия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, новороссия, франция, николай ii, александр чаленко, украина.ру, видео