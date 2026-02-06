Почему потомок Николая II и брат принца Гарри пошел воевать за Донбасс и за что получил "Орден Мужества" - 06.02.2026 Украина.ру
Почему потомок Николая II и брат принца Гарри пошел воевать за Донбасс и за что получил "Орден Мужества"
Почему потомок Николая II и брат принца Гарри пошел воевать за Донбасс и за что получил "Орден Мужества"
История и современность тесно переплелись в судьбе этого человека. будучи праправнуком последнего русского царя, он решил покинуть уютную Францию и переехать в... Украина.ру, 06.02.2026
История и современность тесно переплелись в судьбе этого человека. будучи праправнуком последнего русского царя, он решил покинуть уютную Францию и переехать в войну - с 2015 года воюет за Новороссию. А еще, будучи братом (тут колен не сосчитать, но факт остается фактом) нынешнего принца Гарри, считает, что Великобритания всегда воевала против России. О том, за что получил Орден Мужества и каково оно на фронтах Специальной военной операции России против ее врагов на Украине, корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко рассказал боец ВС РФ с позывным "Тасман" Гавриил Дорошин.
Почему потомок Николая II и брат принца Гарри пошел воевать за Донбасс и за что получил "Орден Мужества"

15:23 06.02.2026
 
История и современность тесно переплелись в судьбе этого человека. будучи праправнуком последнего русского царя, он решил покинуть уютную Францию и переехать в войну - с 2015 года воюет за Новороссию. А еще, будучи братом (тут колен не сосчитать, но факт остается фактом) нынешнего принца Гарри, считает, что Великобритания всегда воевала против России.
О том, за что получил Орден Мужества и каково оно на фронтах Специальной военной операции России против ее врагов на Украине, корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко рассказал боец ВС РФ с позывным "Тасман" Гавриил Дорошин.
