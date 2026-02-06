https://ukraina.ru/20260206/vremya-yunykh-geroev-dlya-karelii-kak-tsentr-voin-gotovit-patriotov-na-rubezhakh-s-nato-1075318574.html

"Время юных героев" для Карелии: как Центр "ВОИН" готовит патриотов на рубежах с НАТО

Центр военно-патриотического воспитания молодежи "ВОИН" и Правительство Республики Карелия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Центра "ВОИН"

Документ скрепили подписями директор Центра "ВОИН" Дмитрий Шевченко и Глава региона Артур Парфенчиков. Соглашение предусматривает открытие филиала Центра в Карелии в 2026 году. Он будет создан на базе Лесотехнического техникума. Инструкторов для него начнут готовить в ближайшее время в Тюменской области."Сегодня мы сделали важный шаг – подписали соглашение между Центром "ВОИН" и Правительством Республики Карелия. В рамках этого соглашения в 2026 году в регионе появится филиал Центра "ВОИН". Отмечу, что инструкторов для него в ближайшее время начнут готовить в Тюменской области. В новом филиале мы применим лучшие практики Центра, чтобы дать молодежи Карелии актуальные знания и навыки в области военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Таким образом, Центр "ВОИН" продолжает работу по исполнению поручения Президента России Владимира Путина об открытии филиалов в регионах страны", – отметил Дмитрий Шевченко.Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул особую значимость соглашения для приграничного региона."Карелия является приграничным регионом – в республике есть большой запрос в обществе и среди молодежи на такие направления дополнительного образования. Наша задача – готовить, воспитывать настоящих патриотов нашей страны", – заявил он.Уже летом 2026 года Центр "ВОИН" планирует провести для карельских курсантов военно-патриотические смены "Время юных героев", в которых смогут принять участие около 300 человек.Помимо Карелии, в 2026 году филиалы Центра "ВОИН" откроются в Приморском крае на базе ДВФУ и в Амурской области на базе регионального отделения ДОСААФ России.На сегодняшний день филиалы Центра действуют в 21 регионе России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Планируется, что к 2030 году они будут представлены во всех субъектах РФ.Центр "ВОИН" создан по поручению Президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его миссия – подготовка нового поколения патриотов. В филиалах Центра, работающих в 21 регионе, реализуется более 35 образовательных программ по военно-спортивным направлениям. С начала работы обучение прошли свыше 111 тысяч курсантов, в обучении задействовано около 400 инструкторов.О других событиях к полудню пятницы — в ежедневном обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля.

