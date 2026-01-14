https://ukraina.ru/20260114/es-priznal-neobkhodimost-dialoga-s-rossiey-no-v-ego-otsutstvii-vnov-obvinil-putina-1074262144.html

ЕС признал необходимость диалога с Россией, но в его отсутствии вновь обвинил Путина

ЕС признал необходимость диалога с Россией, но в его отсутствии вновь обвинил Путина - 14.01.2026 Украина.ру

ЕС признал необходимость диалога с Россией, но в его отсутствии вновь обвинил Путина

Руководство Евросоюза признало, что для завершения конфликта на Украине необходимы переговоры, а не "поддержка Киева до победного конца", но отказывается признать ответственность за четыре года полного отказа от честной дипломатии. Об этом 13 января пишет итальянская газета IL Fatto Quotidian

2026-01-14T03:25

2026-01-14T03:25

2026-01-14T03:28

новости

украина.ру

еврокомиссия

ес

европа

украина

киев

владимир зеленский

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg

Пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе заявила, что "в определённый момент должны состояться переговоры, в том числе с президентом [России] Владимиром Путиным".Таким образом она ответила журналистам на просьбу прокомментировать слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости возобновления диалога с Москвой."До сегодняшнего дня заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки оружия, начало процесса вступления Киева в ЕС и, прежде всего, масштабный план перевооружения, который, по мнению Брюсселя, должен гарантировать безопасность Украины и Европы на ближайшие десятилетия", — отмечается в публикации.Автор материала подчеркивает, что несмотря на "необычное" заявление о безальтернативности переговоров с Москвой, в высказывании Пиньо не было даже намёка на признание ответственности Евросоюза за четыре года полного отказа от дипломатического пути решения конфликта. Наоборот, всю ответственность европейская чиновница пытается переложить на Путина."Мы очень усердно работаем над достижением мира на Украине... Этот мир зависит от одного человека: президента России Владимира Путина", — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии."Ведется большая работа, но, к сожалению, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готов участвовать в этих переговорах. Мы пока не достигли этого, но надеемся, что однажды состоятся переговоры, которые наконец приведут к миру на Украине. Уже несколько месяцев мы пытаемся понять, сможет ли наконец состояться встреча с участием непосредственно заинтересованных лиц, а именно Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. До сих пор это не удалось, причем не из-за Зеленского, который постоянно заявлял о своей готовности", — добавила Пиньо.Ранее сообщалось, что в европейских странах все больше склоняются к идее возобновления диалога с российской стороной. О полезности такого диалога в декабре заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сказавший, что в ближайшие недели может произойти его разговор с Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Пока же руководство ЕС с упорством, достойным лучшего применения, продолжает изыскивать возможности для продолжения военной поддержки киевского режима - ЕС в раздрае из-за освоения €90 млрд, выделенных властям Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

европа

украина

киев

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, еврокомиссия, ес, европа, украина, киев, владимир зеленский, россия, владимир путин, эммануэль макрон, джорджи мелони, переговоры, переговоры по украине 2025, дипломатия, сво, война на украине, чем закончится война на украине, сша, военная помощь украине