https://ukraina.ru/20260203/proedanie-sovetskogo-nasledstva-yuriy-stankevich-rasskazal-ob-uyazvimosti-energosistemy-ukrainy-1075116224.html

"Проедание советского наследства": Юрий Станкевич рассказал об уязвимости энергосистемы Украины

"Проедание советского наследства": Юрий Станкевич рассказал об уязвимости энергосистемы Украины - 03.02.2026 Украина.ру

"Проедание советского наследства": Юрий Станкевич рассказал об уязвимости энергосистемы Украины

Украинская энергосистема, созданная во времена СССР, сегодня вырабатывает лишь половину необходимой электроэнергии. Другую часть Киев вынужден импортировать, что делает её крайне уязвимой для точечных ударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

2026-02-03T04:30

2026-02-03T04:30

2026-02-03T04:30

новости

украина

киев

россия

юрий станкевич

украина.ру

госдума

энергетика

ссср

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1301ee68506546e61b9238489c805a22.jpg

Во время последних ударов по энергетике Украины был нанесен удар по Киевской подстанции на 750 КВт, которая обеспечивала переток энергии от АЭС к энергетике Киева.Комментируя тезис журналиста о том, что российские военные нащупали "одну конкретную точку", куда продолжат бить дальше, эксперт отметил, что так говорить не совсем верно.Потому что, во-первых, мы не знаем как следует эти точки; во-вторых, при всей сложности энергосистемы нужно понимать, что в любой стране мира эта отрасль работает по единым законам, заявил Станкевич.Он напомнил об истоках украинской энергосистемы. "Энергетика Украины — это часть единой энергетической системы, которая была создана в период Советского Союза. Все, что происходило последние 30 лет на Украине, — это лишь "проедание" советского наследства", — констатировал депутат.По словам Станкевича, внимание Запада к украинской атомной энергетике неслучайно. "А сегодняшнее внимание [западного сообщества] к атомной энергетике Украины продиктовано тем, что на трех АЭС, которые функционируют там, вырабатывается около половины всей электроэнергии. Другая часть — импортируется", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, юрий станкевич, украина.ру, госдума, энергетика, ссср, главные новости, энергия, аэс