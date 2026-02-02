https://ukraina.ru/20260202/na-ukraine-raskryli-masshtabnuyu-skhemu-pomoschi-dezertirstvu-i-ukloneniyu-ot-mobilizatsii-1075112751.html

На Украине раскрыли масштабную схему помощи дезертирству и уклонению от мобилизации

На Украине раскрыли масштабную схему помощи дезертирству и уклонению от мобилизации - 02.02.2026

На Украине раскрыли масштабную схему помощи дезертирству и уклонению от мобилизации

Государственное бюро расследований Украины пресекло в Киевской области деятельность группы лиц, которая системно способствовала дезертирству и другим усилиям киевского режима по насильственной мобилизации. Об этом говорится в опубликованных 2 февраля материалах украинского ведомства

Следователи ГБР сообщили общественности, что в рамках разоблачения "масштабной схемы" выявлены "офицер-психолог одной из воинских частей, его брат адвокат, а также отдельные должностные лица одного из РТЦК (переименованного военкомата)". "За деньги они помогали военнослужащим покидать службу и избегать мобилизации, - заявили в ГБР. - Следствие установило, что участники группы действовали комплексно и охватывали сразу несколько направлений незаконной деятельности". По версии следствия, в зависимости от потребностей клиентов фигуранты либо организовывали самовольное оставление службы, в частности - бегство из учебных центров ВСУ с последующими обещаниями перевода в тыловые подразделения, либо же обеспечивали уклонение от мобилизации для военнообязанных. Фигуранты также оказывали посреднические юридические услуги, связанные со снятием лиц с розыска ТЦК (военкомами) и оформлением фиктивного "бронирования". Они действовали в сговоре с неназванным должностным лицом неназванного военкомата Киевской области. Как и в почти всех подобных случаях, организаторы помощи соотечественникам на возмездной основе предпочитали не гривны или евро, а доллары США."По оперативным данным, только в течение полугода участники группы поспособствовали уклонению от службы десяткам человек. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов США с человека", - сказано в официальном сообщении.Трем украинским военнослужащим и адвокату сообщили о "подозрении" за организацию дезертирства в условиях военного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Ранее стало известно, что На Украине решили забусифицировать иностранцевТакже стало известно, что Глава Нацполиции Украины пожаловался на регулярные нападения на сотрудников ТЦКМнение на эту тему: Только 10 тысяч "кривых и косых" не могут "убежать за забор" и остаются в ВСУ - глава медслужбыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

