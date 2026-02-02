Две модели "деколонизации" Чайковского и формальная логика. Украинская шизофрения в действии - 02.02.2026 Украина.ру
Две модели "деколонизации" Чайковского и формальная логика. Украинская шизофрения в действии
Скандал вокруг исполнения украинскими артистами балета отрывка из "Лебединого озера" Петра Ильича Чайковского вновь заставляет вспомнить о том, что логика – москальская лженаука, придуманная для угнетения украинцев. Это конечно шутка, хотя нарратив о том, что математика – инструмент расового угнетения негров, распространяется совершенно серьёзно
2026-02-02T16:57
2026-02-02T17:20
мнения
украина
россия
житомир
петр ильич чайковский
николай васильевич гоголь
тарас шевченко
культура
русская культура
украинский язык
Помните анекдот про вора, который в своё оправдание говорит – он был маленький, я его не брал, я его сразу положил обратно? Ну вот примерно так же выглядит украинская культурная (точнее – антикультурная) политика.В этой политике существуют и используются одновременно два несовместимых тезиса.По одному из них, Россия ничего не стоит без "украинских" учёных, инженеров, деятелей культуры и т.п. Поэтому надо просто взять и переписать их достижения в копилку украинской культуры. Особенно увлекался этим Пётр Ющенко – брат экс-президента.В приложении к Петру Чайковскому связи с Украиной налицо.Во-первых, это происхождение от запорожских (через кубанских) казаков.Во-вторых, неоднократное пребывание на территории Украины и факт работы тут. Музеи Чайковского есть, например, в Каменке (Черкасская область), Браилове (Винницкая область), Тростянце и Низах (Сумская область). В Каменке написана Вторая симфония, обычно называемая "Малороссийской" и часть упомянутого уже "Лебединого озера". Сам по себе гидроним Лебединое озеро – с Сумщины (по одной из версий это ныне высохшее Лебединское озеро, по другой – один из водоёмов между Тростянцом и Лебедином).Ну а раз Чайковский – украинец, то надо пользоваться. Поэтому в украинской литературе упомянутую уже Вторую симфонию называют "Украинской", что, в общем-то, допустимо – название в любом случае не авторское. Это же не идеологический перевод гоголевского "Тараса Бульбы", в котором слово "русский" переведено как "украинский"…В последнем случае, кстати, правильнее было "русский" перевести как "руський" (в украинском языке – имеющий отношение к Древней Руси, в то время как имеющий отношение к современной России – "російський"), но перевод сделан не как правильно, а как надо, чтобы представить Гоголя украинским писателем. Идеологический перевод – термин Оруэлла… Ну ж – "мы рождены, чтоб Кафку сделать былью".Есть варианты ещё более анекдотичные. "Украинцем", например, объявляется уроженец Житомира Сергей Королёв. При этом как-то упускается из внимания, что он сын переведенного в Житомир учителя русского языка и что свой потенциал Сергей Павлович даже в УССР реализовать не смог – поехал в Москву. Впрочем, у него действительно была справка, что он "украинец" – получил в профсоюзе для поступления в Киевский политехнический институт, чтобы попасть в квоту коренной национальности (это был 1924 год – разгар украинизации).Одновременно с этим существует и внедряется в жизнь противоположная линия – на запрет творчества "оккупантов".В результате, упомянутый уже "украинский писатель Гоголь", прямо вместе с идеологическим переводом "Тараса Бульбы", отправляется в курс зарубежной литературы. И это ещё хороший вариант, потому что "украинский композитор Чайковский" вообще оказывается под запретом.Просто удивительно как в таких условиях не запрещён Тарас Шевченко с его русскоязычными повестями и дневником (их на украинский язык переводили, правда не так изысканно, как "Тараса Бульбу"). Впрочем, украиноязычные стихи Шевченко тоже подаются не в оригинале – по очевидным причинам Шевченко литературного украинского языка не знал и записывал транскрипцию своих мыслей при помощи русского алфавита…Применение этой концепции вызывает недоумение даже у британских партнёров украинских националистов. Вот, например, автор британского The Spectator Оуэн Мэтьюз пишет:"Такой подход – зеркальное отражение путинизма – отдаёт классическую русскую культуру Кремлю, вместо того чтобы отобрать её у режима. Чайковский и "Лебединое озеро" – часть мировой культуры, а не российской исключительности. Отмена всего русского только ослабляет Украину, усиливает нарратив Путина о "нерусскоязычных украинцах" и закрывает артистам двери для диалога с Европой через искусство".Мэтьюз, понятно, не умнее своих украинских оппонентов.Если говорить именно о Чайковском, то он не просто часть мировой культуры, а взнос в неё "русской исключительности". Составляющей этой "исключительности" является теснейшая связь народа и государства, потому отобрать Чайковского у "режима" тоже не получится. Достаточно вспомнить Октябрьскую революцию, которая предполагала отказ от "буржуазной культуры", но, в результате ассимилировала почти всё классическое культурное наследие.Для украинских же националистов отказ от Чайковского вполне естественен – их культурная политика предполагает отказ от культуры не только русской, но и мировой, и… украинской. Нацистский режим ведь только прикидывается консервативным, на самом деле в его основе – подмена культуры с целью формирования новой нации. Новая украинская нация должна быть русофобской, потому для неё "предатели" Гоголь и Чайковский даже хуже, чем, допустим, Деникин (если рассматривать его не просто как мемуариста, а как писателя и мыслителя).Собственно, в этом секрет одновременного применения обеих этих политик "деколонизации" – они не воспринимаются националистами как противоположные, поскольку речь идёт о "предателях". Гоголь и Чайковский "предали" идею русофобской Украины и тем усилили российскую культуру, но украинскую – ослабили…Со временем, конечно, все сомнительные фигуры из новой украинской культуры будут вытравлены. Что останется сказать трудно, потому что тот же Юрий Андрухович, каким бы он ни был националистом, учился в московском Институте литературы. Да и украинский язык (классический – как у Гончара) он слишком хорошо знает – украинцам же навязывается галицкий вариант, при достаточном овладении которым классическую украинскую литературу будет уже не понять: есть шутка – "когда же Григорию Сковороде вернут историческую фамилию Пательня?", суть которой в административно навязанном вместо украинской сковороды польской пательни… Скорее всего и Шевченко запрещать не будут – он просто перестанет быть понятен новым поколениям украинцев.Впрочем, нет тут противоречий только для украинских националистов. Для нормальных людей это - шизофрения. Даже британцы нервничают…Читайте о гримасах украинской декоммунизации в статье Елены Кирюшкиной "Киев снес Булгакова. Как швондеры отомстили Мастеру"
украина
россия
житомир
16:57 02.02.2026 (обновлено: 17:20 02.02.2026)
 
7 мая 1840 года в Воткинске родился композитор Пётр Ильич Чайковский
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Скандал вокруг исполнения украинскими артистами балета отрывка из "Лебединого озера" Петра Ильича Чайковского вновь заставляет вспомнить о том, что логика – москальская лженаука, придуманная для угнетения украинцев. Это конечно шутка, хотя нарратив о том, что математика – инструмент расового угнетения негров, распространяется совершенно серьёзно
Помните анекдот про вора, который в своё оправдание говорит – он был маленький, я его не брал, я его сразу положил обратно? Ну вот примерно так же выглядит украинская культурная (точнее – антикультурная) политика.
В этой политике существуют и используются одновременно два несовместимых тезиса.
По одному из них, Россия ничего не стоит без "украинских" учёных, инженеров, деятелей культуры и т.п. Поэтому надо просто взять и переписать их достижения в копилку украинской культуры. Особенно увлекался этим Пётр Ющенко – брат экс-президента.
В приложении к Петру Чайковскому связи с Украиной налицо.
Во-первых, это происхождение от запорожских (через кубанских) казаков.
Во-вторых, неоднократное пребывание на территории Украины и факт работы тут. Музеи Чайковского есть, например, в Каменке (Черкасская область), Браилове (Винницкая область), Тростянце и Низах (Сумская область). В Каменке написана Вторая симфония, обычно называемая "Малороссийской" и часть упомянутого уже "Лебединого озера". Сам по себе гидроним Лебединое озеро – с Сумщины (по одной из версий это ныне высохшее Лебединское озеро, по другой – один из водоёмов между Тростянцом и Лебедином).
Ну а раз Чайковский – украинец, то надо пользоваться. Поэтому в украинской литературе упомянутую уже Вторую симфонию называют "Украинской", что, в общем-то, допустимо – название в любом случае не авторское. Это же не идеологический перевод гоголевского "Тараса Бульбы", в котором слово "русский" переведено как "украинский"…
В последнем случае, кстати, правильнее было "русский" перевести как "руський" (в украинском языке – имеющий отношение к Древней Руси, в то время как имеющий отношение к современной России – "російський"), но перевод сделан не как правильно, а как надо, чтобы представить Гоголя украинским писателем. Идеологический перевод – термин Оруэлла… Ну ж – "мы рождены, чтоб Кафку сделать былью".
Есть варианты ещё более анекдотичные. "Украинцем", например, объявляется уроженец Житомира Сергей Королёв. При этом как-то упускается из внимания, что он сын переведенного в Житомир учителя русского языка и что свой потенциал Сергей Павлович даже в УССР реализовать не смог – поехал в Москву. Впрочем, у него действительно была справка, что он "украинец" – получил в профсоюзе для поступления в Киевский политехнический институт, чтобы попасть в квоту коренной национальности (это был 1924 год – разгар украинизации).
Одновременно с этим существует и внедряется в жизнь противоположная линия – на запрет творчества "оккупантов".
В результате, упомянутый уже "украинский писатель Гоголь", прямо вместе с идеологическим переводом "Тараса Бульбы", отправляется в курс зарубежной литературы. И это ещё хороший вариант, потому что "украинский композитор Чайковский" вообще оказывается под запретом.
Просто удивительно как в таких условиях не запрещён Тарас Шевченко с его русскоязычными повестями и дневником (их на украинский язык переводили, правда не так изысканно, как "Тараса Бульбу"). Впрочем, украиноязычные стихи Шевченко тоже подаются не в оригинале – по очевидным причинам Шевченко литературного украинского языка не знал и записывал транскрипцию своих мыслей при помощи русского алфавита…
Применение этой концепции вызывает недоумение даже у британских партнёров украинских националистов. Вот, например, автор британского The Spectator Оуэн Мэтьюз пишет:
"Такой подход – зеркальное отражение путинизма – отдаёт классическую русскую культуру Кремлю, вместо того чтобы отобрать её у режима. Чайковский и "Лебединое озеро" – часть мировой культуры, а не российской исключительности. Отмена всего русского только ослабляет Украину, усиливает нарратив Путина о "нерусскоязычных украинцах" и закрывает артистам двери для диалога с Европой через искусство".
Мэтьюз, понятно, не умнее своих украинских оппонентов.
Если говорить именно о Чайковском, то он не просто часть мировой культуры, а взнос в неё "русской исключительности". Составляющей этой "исключительности" является теснейшая связь народа и государства, потому отобрать Чайковского у "режима" тоже не получится. Достаточно вспомнить Октябрьскую революцию, которая предполагала отказ от "буржуазной культуры", но, в результате ассимилировала почти всё классическое культурное наследие.
Для украинских же националистов отказ от Чайковского вполне естественен – их культурная политика предполагает отказ от культуры не только русской, но и мировой, и… украинской. Нацистский режим ведь только прикидывается консервативным, на самом деле в его основе – подмена культуры с целью формирования новой нации. Новая украинская нация должна быть русофобской, потому для неё "предатели" Гоголь и Чайковский даже хуже, чем, допустим, Деникин (если рассматривать его не просто как мемуариста, а как писателя и мыслителя).
Собственно, в этом секрет одновременного применения обеих этих политик "деколонизации" – они не воспринимаются националистами как противоположные, поскольку речь идёт о "предателях". Гоголь и Чайковский "предали" идею русофобской Украины и тем усилили российскую культуру, но украинскую – ослабили…
Со временем, конечно, все сомнительные фигуры из новой украинской культуры будут вытравлены. Что останется сказать трудно, потому что тот же Юрий Андрухович, каким бы он ни был националистом, учился в московском Институте литературы. Да и украинский язык (классический – как у Гончара) он слишком хорошо знает – украинцам же навязывается галицкий вариант, при достаточном овладении которым классическую украинскую литературу будет уже не понять: есть шутка – "когда же Григорию Сковороде вернут историческую фамилию Пательня?", суть которой в административно навязанном вместо украинской сковороды польской пательни… Скорее всего и Шевченко запрещать не будут – он просто перестанет быть понятен новым поколениям украинцев.
Впрочем, нет тут противоречий только для украинских националистов. Для нормальных людей это - шизофрения. Даже британцы нервничают…
Читайте о гримасах украинской декоммунизации в статье Елены Кирюшкиной "Киев снес Булгакова. Как швондеры отомстили Мастеру"
