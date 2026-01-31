https://ukraina.ru/20260131/spetsproekt-ukrainskoe-dose-1074925503.html

2026-01-31T15:46

2026-01-31T15:46

2026-01-31T15:46

30 января в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4) стартовала мультимедийная конференция на тему "Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?".Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;- заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ;- колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;- политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ.- политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

