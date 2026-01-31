https://ukraina.ru/20260131/pora-gotovitsya-k-zhizni-v-kamennom-veke-chto-proiskhodit-vo-lvove-1075050532.html

Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове

Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове - 31.01.2026 Украина.ру

Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове

В столице Галичины власти призывают в эти дни готовиться к чрезвычайной ситуации на фоне резкого похолодания. Мэр города Андрей Садовой призывает львовян заранее запастись едой, водой и лекарствами на две недели. По его словам, меры усиливаются из-за морозов и возможных обстрелов. В энергетическое перемирие он почему-то не верит

2026-01-31T15:21

2026-01-31T15:21

2026-01-31T15:22

эксклюзив

украина

львов

киев

андрей садовый

игорь романенко

геннадий друзенко

нпз

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073318859_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_2acc0da939e360929d9fd74b37ed5191.jpg.webp

"Синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего. Враг у нас такой, что может воспользоваться этим и попробовать ударить по критической инфраструктуре наших городов", — запугивает население Садовой.Городские власти просят не сливать воду из батарей при временном отключении отопления. Также рекомендуется заранее проверить убежища, зарядить пауэрбанки и зарядные станции.Первый заместитель Садового Андрей Москаленко бодро рапортует 30 января, что все городские службы приведены в режим повышенной готовности.В горсовете сообщили в тот же день, что во время заседания было принято решение о подготовке торговых объектов города для работы в условиях возможных чрезвычайных ситуаций."При длительных отключениях электроэнергии супермаркеты и аптеки должны быть готовы работать без перебоев. Речь идет об автономном питании, логистике для обеспечения горючего минимум на две недели и необходимых объемах товаров первой потребности — хлебе, воде, средствах гигиены, детском питании. Также важно, чтобы в случае необходимости люди могли рассчитываться наличными", — заявила глава департамента экономического развития горсовета Инна Свистун.До сих пор по западной Украине нечасто наносились удары по энергетической инфраструктуре. Регион исправно получает электроэнергию из ЕС, которую сложно передать как раз в восточные регионы. В конце января во Львове даже сократили графики отключений электричества. В ряде районов города его не выключают совсем.Украинцы задаются вопросом: почему во время энергетического перемирия о чрезвычайной ситуации не говорят в Луцке и Ивано-Франковске, куда тоже придет похолодание. Телеграм-каналы офиса президента обвиняют Садового в паникёрстве, но ранее они же обвиняли киевского мэра в неподготовленности к ЧП.В такой ситуации запугивание со стороны Садового может иметь две причины: 1) лишний раз подхлестнуть русофобские настроения региона обещаниями обстрелов во время энергетического перемирия; 2) подстраховаться на случай конфликта с офисом президента. Зеленский сейчас пытается свалить всю вину за чрезвычайную ситуацию на региональные власти, зачищая себе политическое поле.Однако львовское издание "Четвертая студия" находит и ещё одну причину: запасы продуктов на две недели, лекарств и пауэрбанков на случай чрезвычайной ситуации производят в торговых сетях (супермаркеты сети "Близенько"), принадлежащих родственникам Садового. Таким образом, похолодание становится поводом стимулировать потребление и распродать товар.Тем не менее, киевский политолог Юрий Романенко рассказывает на этой неделе, что россияне вполне могут при желании "выключить" Львов как ранее — Киев. Удары по энергетической инфраструктуре Украины он называет следствием ударов Киева по российским НПЗ. "Когда мы начинали удары летом по российской нефтяной инфраструктуре, то, очевидно, что, начиная такие удары, мы выходили за рамки того энергетического паритета, который у нас был с россиянами, когда они не били по нашей инфраструктуре энергетической. Налицо кризис стратегии Украины, потому что, очевидно, что она была с недочётами или была ошибочной", — рассуждает Романенко.Он прогнозирует, что в ближайшее время западная Украина окажется под серьезным давлением, потому что сотни тысяч дронов, которые россияне уже производят, будут с большей вероятностью достигать тех целей, которые находятся в глубине Украины.Украинские эксперты уже советуют украинцам активнее готовиться к жизни в каменном веке, без благ цивилизации, а также готовиться бегать по землянкам, как в свое время УПА. Украинский террорист и садист Геннадий Друзенко в видеоблоге вышеупомянутого Романенко советует брать пример с афганских талибов и той же УПА*. "Вот, талибы выиграли свою войну. Готовы мы превратиться в талибов? Минимум комфорта, полная децентрализация — это и есть культ УПА. Уйдём в схроны, подальше от света. Средняя продолжительность жизни — 30 лет: или убьют, или умрёт от туберкулёза. Романтика!", — рассуждает Друзенко, в конце концов, делая вывод, что ему лично в такой стране жить не хочется.Тем не менее, последовательная декоммунизация и русофобия, которую ежедневно продуцируют политики и депутаты Львова, именно такой и пытается сделать всю страну.* деятельность организации запрещена в РФЧитайте также: "Энергетическое перемирие": кто и как его использует

украина

львов

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, львов, киев, андрей садовый, игорь романенко, геннадий друзенко, нпз, ес