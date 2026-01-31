https://ukraina.ru/20260131/nikakoy-ukrainy-v-es-v-2027-om-za-chto-merts-obozlilsya-na-ukrainu-1075051704.html

Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину

Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину - 31.01.2026 Украина.ру

Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину

Фридрих Мерц на днях заявил, что никаких шансов на вступление Украины в ЕС в 2027 году нет. А перед этим был ещё ряд высказываний европейских политиков и дипломатов на этот счёт. И логика здесь, в общем то, понятная.

2026-01-31T16:37

2026-01-31T16:37

2026-01-31T16:37

украина

киев

берлин

фридрих мерц

дональд трамп

владимир зеленский

ес

набу

нато

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074968804_356:32:941:361_1920x0_80_0_0_91e3bad22dbee425f7280943c42fd01c.jpg

Вот таким образом они вставляют палки в колёса Трампу. Я напоминаю, что в плане Трампа из 27 пунктов фигурировал как раз пункт, что Штаты, если Украина проявит сговорчивость и пойдёт на другие пункты этого плана, будут оказывать помощь и даже берут на себя некие обязательства, предоставляют гарантии, в том, что помогут со вступлением в Европейский Союз. Ну и вот теперь Зеленскому как бы показывают, какой там Трамп и какие его обещания, что они вообще значат. Не слушай его, не ведись. Как мы решим, так и будет. Это всё правильно, это всё есть в этих заявлениях европейцев о перспективе членства Украины.Но есть ещё одна очень пикантная причина. Недовольство Мерца Украиной, а у Киева недовольство Мерцем. Поссорились, в общем, Берлин и Киев. История не очень публичная, но кое-что интересное долетает. И я вот давеча получил очень смешную, весёлую и характерную очень информацию про причины этой самой ссоры немцев с киевским режимом. История про то, как одни коррупционеры пытались обмануть других коррупционеров, а те, в свою очередь, пытались обмануть тех коррупционеров. И, как говорится, недоумение у обоих сторон. Рассказываю.Ещё в начале осени Германия заявила, что направит Украине более 200 млн евро на развитие её дальнобойных возможностей, средств поражения вглубь российской территории. Потом последовал ряд уточнений, что речь идёт про дроны. И да, немцы определённые финансы успели за осень перечислить, и деньги эти пошли в развитие проекта дрона "Лютый" КБ Антонова. Антоновский дрон, собственно, один из лучших из тех, что есть сейчас у Украины. Летит достаточно далеко, боевая нагрузка какая-никакая, но есть. Сильно хуже той линейки ударных дальнобойных дронов, которыми располагает Россия, но тоже вещь неприятная. И вот кое-какие немецкие денежки туда прилетели, процентов десять от обещанных 200 миллионов.Но после этого немцы, демонстрируя в очередной раз тяжеловесное тевтонское "изящество", решили, как говорится, смухлевать. С другой стороны, они по большому счёту страхуют собственные вложения. Потому что никаких сомнений насчёт того, что на Украине эти деньги по большей части украдут, распилят и они бесследно исчезнут, у немцев нет. Ну и все ведь памятуют чудовищно коррупционную историю про украинскую "линию дронов", которая пришла на смену не менее чудовищной истории про оборонительные линии на две тысячи километров, которые анонсировал Зеленский, и которые нигде так по большому счёту и не появились. Вот эти "зубы Зеленского", как называли бетонные тетраэдры, кучами сваленные по самым разным областям Украины, которые фиксировали и блогеры, и обыватели. А денежки выделили страшные, а потом украли страшные. Под руководством печально известного экс-замглавы офиса Кирилла Ткаченко понастроили бутафорных оборонительных сооружений локально, как мне говорят, в Обуховском районе под Киевом. То журналистов туда водили, то ещё кого-то, то блогеров, то политиков, показывали, какие у нас шикарные оборонительные сооружения, там всё с командными пунктами и со всеми делами. Прямо по красоте. А там, где надо, они и не появились. Да и слава богу, собственно. Речь не об этом. Вот то же самое история про "линию дронов". Звучала на бумаге грозно и серьёзно, kill zone, все дела. По факту ничего не появилось. Деньги опять распилили и украли. Одним из подрядчиков была та самая контора Миндича, Fairpint, которая уже замазалась в полный рост, и сейчас НАБУ расследует эту историю.И вот в рамках этой логики, под "линию дронов", а потом и развития дальнобойных возможностей украинских беспилотных войск, Киев рассчитывал получить деньги от немцев. Больше того, даже в декабре подписали бумаги какие-никакие на 1,2 млрд, в том числе и на ударные беспилотники. Но немцы, повторюсь, защищая свои вложения и желая попилить денежку, решили, что кое-какие деньги они перечислили и хватит, а теперь пора зарабатывать. И решили передавать в рамках этого пакета вместо денег конкретные дроны FH1 и FH2 очень интересной компании Helsing, мюнхенской, баварской компании, крупнейшему разработчику боевых операционных платформ на основании боевого искусственного интеллекта, разработчику систем противодействия РЭБ, систем ПВО, потоковой обработки информации, по аналогии с тем, чем занимается, например, Anduril и Palantir в Соединённых Штатах или Mistral во Франции.Собственно, кое-какие их разработки уже применяются по восточной границе НАТО. Крупнейшим инвестором и партнёром является SAAB, шведский партнёр. Партнёрские отношения с Rheinmetall. Ну и, конечно же, контракт с Бундесвером. Оценочная капитализация на двадцать пятый год 12 млрд евро. Ну и вот эти дроны FH1 и FH2 немцы начали передавать Украине. Но прикол весь в том, что это дроны, по сути баражирующие боеприпасы. FH1 летит на 50 км, FH2 на 100 км. Это совсем не дальнобойные ударные беспилотники. И здесь уже мухлёж.Но ещё и логика ровно та же, как с этими девяноста миллиардами кредита, где шестьдесят-то в карманы европейских производителей вооружений идёт, а не Украине. Только тридцать Украине и то ещё на два года. Ведь здесь то же самое. Решили не деньги дать, а отправить продукцию. То есть фактически деньги выделить собственному ВПК и собственной карманной конторке. Такой себе Fairpint, только по-немецки. Нет, конечно, Fairpint это бутафория. Helsing серьёзные разработчики, тут всё серьёзно, в отличие от Fairpint. Кстати, они были среди участников встречи в Стокгольме в 2025 году, в июне, Бильдербергского клуба, где 40 процентов участников представляли разработчиков искусственного интеллекта, как раз боевого. Серьёзнейшее было совещание. Ну и вот Helsing там был.Но ещё интереснее тут другое. Конечно же, они, что называется, намахали Киев. Киев хотел попилить деньги, а тут вместо денег приходят дроны. И что сделали в Киеве? Начали засыпать Хелсинг рекламациями, то есть сообщениями с фронта, что дроны не работают, дроны не летают, дроны сбиваются с курса, дроны легко обнаруживаются российской РЭБ, дроны легко уничтожаются. То есть, в общем, фуфло эти ваши FH1 и FH2, что вы нам их вообще прислали? Немцы в недоумении, украинцы требуют: давайте деньги.Почему взбесился Мерц? Во-первых, как и во многих других вещах, это его золотой парашют. Эти контракты Rheinmetall, эти контракты Helsing, SAAB — это всё его золотые парашюты на будущее. Денежки он там будет получать гораздо позже и гораздо дольше, чем будет пребывать на посту канцлера. Но история ведь про другое. Helsing был и остаётся идеологом европейской программы "Стена дронов", которая по аналогии с украинской должна до конца двадцать седьмого года появиться в Европе, по восточной границе Европейского Союза. И Helsing не только идеологи этой истории, но и одни из крупнейших подрядчиков системы слежения, мониторинга, реагирования, РЭБ, ПВО, ну и дронов, в том числе и этих самых FH1 и FH2 для применения в узкой приграничной полосе.Но вопрос даже не в этом, а в деньгах. По оценкам экспертов, ЕС собирается потратить на эту программу до конца 2027 года от 6 до 10 млрд евро. Немного по масштабам девяноста миллиардов, но для карманов вполне конкретных персонажей — очень даже хорошо. И вот Helsing, как один из крупнейших подрядчиков и идеологов этой истории, должен был очень хорошо заработать. Но теперь украинцы, в борьбе за свой шмат сала, как в присказке "тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать", переломали все дела Helsing, а соответственно и Мерцу. Испортили им репутацию.Потому, что не преминули подхватить эту историю французские разработчики, датские разработчики, вот те самые, которые, наверное, с Миндичем подвязались, и начинали рассказывать: "Да какой Helsing? Вот у нас есть отличные технологии. Helsing облажался на украинском фронте". Мерц в бешенстве. И я, честно говоря, очень удивлён, что он так ещё изящно формулирует: никакой Украины в ЕС в 2027 году. Мне кажется, его так сейчас мордой по столу повозили с этой коррупционной оборуткой, что пока он канцлер, никакой Украины точно не будет в ЕС.В общем, кино и немцы — по-настоящему.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, киев, берлин, фридрих мерц, дональд трамп, владимир зеленский, ес, набу, нато, мнения, михаил павлив, весь павлив