Немцев возмутили поставки генераторов на Украину - 31.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260131/nemtsev-vozmutili-postavki-generatorov-na-ukrainu--1075041975.html
Немцев возмутили поставки генераторов на Украину
Немцев возмутили поставки генераторов на Украину - 31.01.2026 Украина.ру
Немцев возмутили поставки генераторов на Украину
Поставки генераторов на Украину в ущерб собственным гражданам возмутили немцев. Об этом 31 января написала газета Berliner Zeitung
2026-01-31T12:16
2026-01-31T12:16
украина.ру
украина
новости
германия
киев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg
"Германия поставляет Украине теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Между тем берлинцы сами рассчитывали на эту технику во время массовых отключений электричества. Главная проблема — в отсутствии у страны чёткой стратегии обеспечения собственной энергетической устойчивости", — отмечает издание. Германия передала Киеву 41 установку и 76 модульных котельных, хотя сама сталкивается с серьёзными рисками в энергетике. Автор материала подчёркивает: немецкая инфраструктура находится в плачевном состоянии, многие системы отопления давно требуют замены. В начале января поджог кабельного моста на одной из берлинских ТЭЦ оставил без тепла и света около 45 тысяч домохозяйств и более двух тысяч предприятий. На восстановление нормального снабжения ушло несколько дней. По мнению журналиста, этот случай ярко демонстрирует нехватку ресурсов, которые сейчас уходят на помощь Украине. В немецком обществе нарастает недовольство политикой федерального правительства. Власти по-прежнему отдают приоритет поддержке Украины, не уделяя должного внимания нуждам собственного населения.Дать точный прогноз по срокам восстановления украинской энергосистемы невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов. Подробнее в материале "Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Лучшая гарантия безопасности для Украины. Хроника событий на утро 31 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
германия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5853cf337b174d6462db2a60a33ff508.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, украина, новости, германия, киев, украина.ру
Украина.ру, Украина, Новости, Германия, Киев, Украина.ру

Немцев возмутили поставки генераторов на Украину

12:16 31.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Поставки генераторов на Украину в ущерб собственным гражданам возмутили немцев. Об этом 31 января написала газета Berliner Zeitung
"Германия поставляет Украине теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Между тем берлинцы сами рассчитывали на эту технику во время массовых отключений электричества. Главная проблема — в отсутствии у страны чёткой стратегии обеспечения собственной энергетической устойчивости", — отмечает издание.
Германия передала Киеву 41 установку и 76 модульных котельных, хотя сама сталкивается с серьёзными рисками в энергетике. Автор материала подчёркивает: немецкая инфраструктура находится в плачевном состоянии, многие системы отопления давно требуют замены.
В начале января поджог кабельного моста на одной из берлинских ТЭЦ оставил без тепла и света около 45 тысяч домохозяйств и более двух тысяч предприятий. На восстановление нормального снабжения ушло несколько дней.
По мнению журналиста, этот случай ярко демонстрирует нехватку ресурсов, которые сейчас уходят на помощь Украине. В немецком обществе нарастает недовольство политикой федерального правительства. Власти по-прежнему отдают приоритет поддержке Украины, не уделяя должного внимания нуждам собственного населения.
Дать точный прогноз по срокам восстановления украинской энергосистемы невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов. Подробнее в материале "Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Лучшая гарантия безопасности для Украины. Хроника событий на утро 31 января
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руУкраинаНовостиГерманияКиевУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Блэкаут на Украине. Итоги 31 января
18:13Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе
18:08Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома
18:03На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
17:55Морпехи угнали два Хамви. Военкор Александр Коц рассказал необычную фронтовую историю
17:48Украинский мирный процесс: логика сторон
17:36Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области
17:20На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман
17:00Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"
16:37Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину
16:02Материализация "жёлтой опасности"
16:00Молодогвардейцы настоящие и мнимые
15:46Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?
15:26Le monde прокомментировала сегодняшние отключения электроэнергии на Украине. Главное к этому часу
15:21Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове
15:18Власти Черниговской области заявили о переводе больниц и коммунальных объектов на генераторы
15:14На Украину идут арктические морозы. Спасет ли энергетическое перемирие
15:03ВС РФ активно продвигаются на Добропольском направлении
14:51Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов
14:26Нардеп: Света и воды на Украине может не быть более суток
Лента новостейМолния