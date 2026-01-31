Немцев возмутили поставки генераторов на Украину
Поставки генераторов на Украину в ущерб собственным гражданам возмутили немцев. Об этом 31 января написала газета Berliner Zeitung
"Германия поставляет Украине теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Между тем берлинцы сами рассчитывали на эту технику во время массовых отключений электричества. Главная проблема — в отсутствии у страны чёткой стратегии обеспечения собственной энергетической устойчивости", — отмечает издание.
Германия передала Киеву 41 установку и 76 модульных котельных, хотя сама сталкивается с серьёзными рисками в энергетике. Автор материала подчёркивает: немецкая инфраструктура находится в плачевном состоянии, многие системы отопления давно требуют замены.
В начале января поджог кабельного моста на одной из берлинских ТЭЦ оставил без тепла и света около 45 тысяч домохозяйств и более двух тысяч предприятий. На восстановление нормального снабжения ушло несколько дней.
По мнению журналиста, этот случай ярко демонстрирует нехватку ресурсов, которые сейчас уходят на помощь Украине. В немецком обществе нарастает недовольство политикой федерального правительства. Власти по-прежнему отдают приоритет поддержке Украины, не уделяя должного внимания нуждам собственного населения.
Дать точный прогноз по срокам восстановления украинской энергосистемы невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов. Подробнее в материале "Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы Украины
