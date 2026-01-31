https://ukraina.ru/20260131/my-ne-znaem-naskolko-povrezhdeny-moschnosti-frolov-o-srokakh-vosstanovleniya-energosistemy-ukrainy-1075020655.html

"Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы Украины

Дать точный прогноз по срокам восстановления украинской энергосистемы невозможно. Данные о масштабах разрушений скрываются из-за внутренней борьбы украинских элит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов

Энергетическая ситуация на Украине "близка к гуманитарной катастрофе", рассказал ранее Reuters глава украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко. В январе энергетическая компания охарактеризовала нынешнюю ситуацию с электроэнергией в стране как наиболее сложную.Отвечая на вопрос журналиста, в состоянии ли украинское руководство сейчас восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру, Фролов объяснил, почему к любым заявлениям на эту тему нужно относиться скептически. "Мы видели многочисленные заявления различных политических сил, но, еще раз обращаю внимание, они не будут делиться с вами объективно существующей информацией в условиях конфликта между Россией и Украиной и в условиях конфликта внутри Украины между разными группировками, которые претендуют на лидерство в ближайшие годы на территории Украины", — заявил эксперт.Этот информационный вакуум, по его словам, делает любые прогнозы спекулятивными, поэтому нужно крайне скептично относиться к ситуации в области энергетики. "Мы не знаем, насколько сильно повреждены генерирующие мощности и насколько быстро их можно восстановить. И что еще более важно, мы не знаем, насколько быстро можно восстановить поставки электрической энергии, точнее электросетевое хозяйство, поврежденное в ходе ударов", — сказал Фролов.По его мнению, нужно исходить из наиболее неблагоприятного для России сценария, когда восстановление может произойти быстро. "Это было бы разумно с точки зрения реализуемых ожиданий", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему украинского блэкаута в интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.

