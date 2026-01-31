"Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы Украины - 31.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260131/my-ne-znaem-naskolko-povrezhdeny-moschnosti-frolov-o-srokakh-vosstanovleniya-energosistemy-ukrainy-1075020655.html
"Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы Украины
"Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы Украины - 31.01.2026 Украина.ру
"Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы Украины
Дать точный прогноз по срокам восстановления украинской энергосистемы невозможно. Данные о масштабах разрушений скрываются из-за внутренней борьбы украинских элит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
2026-01-31T05:00
2026-01-31T05:00
новости
украина
россия
киев
иван скориков
украина.ру
reuters
дтэк
энергетика
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1301ee68506546e61b9238489c805a22.jpg
Энергетическая ситуация на Украине "близка к гуманитарной катастрофе", рассказал ранее Reuters глава украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко. В январе энергетическая компания охарактеризовала нынешнюю ситуацию с электроэнергией в стране как наиболее сложную.Отвечая на вопрос журналиста, в состоянии ли украинское руководство сейчас восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру, Фролов объяснил, почему к любым заявлениям на эту тему нужно относиться скептически. "Мы видели многочисленные заявления различных политических сил, но, еще раз обращаю внимание, они не будут делиться с вами объективно существующей информацией в условиях конфликта между Россией и Украиной и в условиях конфликта внутри Украины между разными группировками, которые претендуют на лидерство в ближайшие годы на территории Украины", — заявил эксперт.Этот информационный вакуум, по его словам, делает любые прогнозы спекулятивными, поэтому нужно крайне скептично относиться к ситуации в области энергетики. "Мы не знаем, насколько сильно повреждены генерирующие мощности и насколько быстро их можно восстановить. И что еще более важно, мы не знаем, насколько быстро можно восстановить поставки электрической энергии, точнее электросетевое хозяйство, поврежденное в ходе ударов", — сказал Фролов.По его мнению, нужно исходить из наиболее неблагоприятного для России сценария, когда восстановление может произойти быстро. "Это было бы разумно с точки зрения реализуемых ожиданий", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему украинского блэкаута в интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39c8fe84ed8b250f89a5409679ab8d71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, иван скориков, украина.ру, reuters, дтэк, энергетика, киевский режим, главные новости, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Россия, Киев, Иван Скориков, Украина.ру, Reuters, ДТЭК, энергетика, киевский режим, Главные новости, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война

"Мы не знаем, насколько повреждены мощности": Фролов о сроках восстановления энергосистемы Украины

05:00 31.01.2026
 
© REUTERS / Roman Baluk
- РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / Roman Baluk
Читать в
ДзенTelegram
Дать точный прогноз по срокам восстановления украинской энергосистемы невозможно. Данные о масштабах разрушений скрываются из-за внутренней борьбы украинских элит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
Энергетическая ситуация на Украине "близка к гуманитарной катастрофе", рассказал ранее Reuters глава украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко. В январе энергетическая компания охарактеризовала нынешнюю ситуацию с электроэнергией в стране как наиболее сложную.
Отвечая на вопрос журналиста, в состоянии ли украинское руководство сейчас восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру, Фролов объяснил, почему к любым заявлениям на эту тему нужно относиться скептически.
"Мы видели многочисленные заявления различных политических сил, но, еще раз обращаю внимание, они не будут делиться с вами объективно существующей информацией в условиях конфликта между Россией и Украиной и в условиях конфликта внутри Украины между разными группировками, которые претендуют на лидерство в ближайшие годы на территории Украины", — заявил эксперт.
Этот информационный вакуум, по его словам, делает любые прогнозы спекулятивными, поэтому нужно крайне скептично относиться к ситуации в области энергетики.
"Мы не знаем, насколько сильно повреждены генерирующие мощности и насколько быстро их можно восстановить. И что еще более важно, мы не знаем, насколько быстро можно восстановить поставки электрической энергии, точнее электросетевое хозяйство, поврежденное в ходе ударов", — сказал Фролов.
По его мнению, нужно исходить из наиболее неблагоприятного для России сценария, когда восстановление может произойти быстро. "Это было бы разумно с точки зрения реализуемых ожиданий", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему украинского блэкаута в интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевИван СкориковУкраина.руReutersДТЭКэнергетикакиевский режимГлавные новостиСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Блэкаут на Украине. Итоги 31 января
18:13Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе
18:08Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома
18:03На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
17:55Морпехи угнали два Хамви. Военкор Александр Коц рассказал необычную фронтовую историю
17:48Украинский мирный процесс: логика сторон
17:36Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области
17:20На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман
17:00Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"
16:37Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину
16:02Материализация "жёлтой опасности"
16:00Молодогвардейцы настоящие и мнимые
15:46Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?
15:26Le monde прокомментировала сегодняшние отключения электроэнергии на Украине. Главное к этому часу
15:21Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове
15:18Власти Черниговской области заявили о переводе больниц и коммунальных объектов на генераторы
15:14На Украину идут арктические морозы. Спасет ли энергетическое перемирие
15:03ВС РФ активно продвигаются на Добропольском направлении
14:51Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов
14:26Нардеп: Света и воды на Украине может не быть более суток
Лента новостейМолния