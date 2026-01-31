https://ukraina.ru/20260131/chto-pozvoleno-yupiteru-to-ne-pozvoleno-predely-vozmozhnostey-prezidenta-trampa-1075006830.html

Что позволено Юпитеру, то не позволено… Пределы возможностей президента Трампа

В последние дни, когда только ленивый не рассуждает о роковых просчетах, допущенных нынешним президентом США касательно Гренландии, Ирана, штата Миннесота, разумеется, российско-европейской гибридной войны на территориях бывш. УССР, а теперь еще и Кубы, поневоле приходит на ум одна из великих сказок о роботах в цикле "Кибериада" Станислава Лема.

2026-01-31T13:32

2026-01-31T13:32

2026-01-31T13:32

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007566_364:0:2744:1339_1920x0_80_0_0_75fc91a35b51e12f4b457c3c65711100.jpg

Два друга-робота Трурль и Клапауцис отправились в межзвездное путешествие, чтобы совершать добрые дела. И на одной из планет, где правил некий король Безобразик, Клапауциус попал в беду: его арестовали по подозрению в шпионаже. Арестованный "все твердил свое, но офицер-следователь ему не верил; впрочем, если б он и поверил, освобождение узника выходило за пределы его компетенции...".В точности также за пределы компетенции президента Трампа, - равно и всех прочих, кто занимал эту должность после убийства президента Джона Кеннеди, выходят какие-либо перемены в области стратегии ближневосточной и стратегии в отношении России. Повторим в который раз: в этой последней области подход к России, вне зависимости от порядка управления на ее территориях, находится в пределах триады "сдерживание-отбрасывание-расчленение" и восходит к давнему европейскому подходу, который сложился ко второй половине XVII века. Стратегия эта допускает тактические паузы-передышки, как это происходило в эпоху наполеоновских войн и, конечно, в годы Второй мировой войны. Но после окончания Третьей мировой "холодной", - той, что привела к Крушению 1991 года, - паузы до сего дня не допускались, из опасений "русского реванша".Но и на самое хитроумное "глубинное правительство" бывает проруха. Потому что "даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к окончательному распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии (т.е., православных - ЮМ). Эти последние, даже если они вследствие международных договоров будут разъединены, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как находят этот путь друг к другу разъединённые капельки ртути. Это неразрушимое государство русской нации сильно своим климатом, своими пространствами и своей неприхотливостью, как и осознанием необходимости постоянной защиты своих границ", - сказал некогда Отто фон Бисмарк - первый канцлер Германской империи. Позднее своими словами фон Бисмарка пересказал Збигнев Бжезинский.Поэтому любой допустимый вариант приостановки военных действий в пределах областей, условно-подконтрольных Киеву, возможен лишь в том случае, если пределы эти остаются хорошо укрепленной и надежной "фронтьерой", равно и достаточным источником живой силы для проведения последующих операций Запада в отношении России (см. выше). Варианты, предлагаемые Трампом, представляются "глубинникам" рискованными. Отсюда и все последующее. Европу, издавна приверженную не "просто" русофобии, но наследственной русофагии, особо уговаривать не приходится. Зато прагматик Трамп убежден, что Соединенным Штатам сотрудничество, - в определенных областях, - с РФ пойдет на пользу. Для равновесия, - и в качестве демонстрации своей лояльности, - он предлагает радикализацию ближневосточной стратегии (Иран) и силовое ослабление традиционных связей России с Латинской Америкой (Венесуэла, Куба). У европейцев он просит самую малость, - да и то под предлогом защиты от притязаний России и Китая (Гренландия). Но ему так или иначе отказывают: коренному североамериканскому, весьма разумному и успешному, "деловару" нелегко понять и принять: склонность к русофобии и русофагии – это не сколь угодно жесткая политика, а диагноз.Поэтому Трампа начинают все больнее сдерживать и отбрасывать.С 6 января около 3000 федеральных иммиграционных агентов США (ICE) прибыли в Миннесоту, чтобы дать подходящий ответ на масштабную мошенническую схему, в рамках которой сомалийские мошенники-нелегалы украли миллиарды долларов у штата, что стал их прибежищем. Но после развертывания событий в Миннеаполисе, где неделю назад появилась новая жертва: 24 января 2026 года, погиб 37-летний медбрат отделения интенсивной терапии Алекс Джеффри Претти, казалось бы, успешно затеянная Трампом операция была приостановлена. Социальные сети и новостные агентства захлестнула волна сочувствия, - погибший стал для многих фигурой очередного мученика. Однако, по мере продолжения расследований и распространения видеозаписей, на которых Претти, пришедший на мирную демонстрацию с висящим на поясе заряженным полуавтоматическим пистолетом Sig Sauer P320, был, будто бы, обезоружен перед тем, как в него несколько раз выстрелили, кое-кто из его старых друзей и приятелей рассказывают о пострадавшем любителе природы и домашних животных несколько иную историю. Несколько бывших близких знакомых анонимно или через частные каналы заявили, что образ добропорядочного безобидного героя и труженика, который демонстрировал Претти, был тщательно создан, чтобы замаскировать иную, в чем-то более яркую сторону его личности. Согласно этим свидетельствам, Претти был глубоко вовлечен в субкультуру "дрэг-квин" (англ. Drag queen) — сленговый оборот, обозначающий персон мужского пола, которые разыгрывают некие выраженно-"королевские" женские образы, переодеваясь в женскую одежду и пользуясь соответствующим гримом. Такого рода фотография погибшего была опубликована в сети. Эта сторона его личности как бы вступала в противоречие с его основной работой в госпитале для ветеранов, где он демонстрировал подчеркнуто сдержанное, профессиональное поведение. Но Бог ему судья.Между тем, высокопоставленный сотрудник ICE Грегори Бовино, которому было поручено провести аресты наиболее зловещих членов "сомалийской мафии", получив распоряжение начальства, покинул Миннеаполис. Источники в администрации Трампа сообщили, что Министерство внутренней безопасности также приостановило его доступ к аккаунтам в социальных сетях. Руководить операцией по обеспечению правопорядка в Миннеаполисе президент Трамп направил прозванного "пограничным царем" иммиграционного чиновника Тома Хомана. Президент также поговорил с губернатором Тимом Уолзом - и после заявил, что они, похоже, "на одной волне". С президентом обменялся мнениями и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей: стороны согласились, что "нынешняя ситуация не может продолжаться". А ведь совсем недавно появилось сообщение, что министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении и губернатора Миннесоты Тима Уолза, и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, обвиняя их в сговоре с целью воспрепятствования действиям федеральных агентов: местной полиции сдерживать демонстрантов они запретили. В противовес попыткам иммиграционной и таможенной службы арестовывать самых отъявленных нелегальных иммигрантов в Миннесоте (80% из них имеют судимости за убийства, изнасилования и другие насильственные преступления), бывший кандидат в мэры Миннеаполиса Омар Фатех объявил город "запретной зоной для сторонников превосходства белой расы"."Один из самых поразительных моментов происходящего в Миннеаполисе и по всей Миннесоте — это неоправданная неустойчивость всей ситуации, поскольку избранные должностные лица штата могли бы просто подчиниться требованиям ICE (как это сделали правительства Джорджии, Техаса, Флориды и Луизианы соответственно). Вот и всё. Несложно. В штате не было бы необходимости в более чем 3000 агентах ICE, если бы избранные должностные лица Миннесоты не превратили свой штат в "штат-убежище" и открыто не подстрекали к конфронтации с федеральными агентами, при этом и губернатор, и мэр Миннеаполиса призывали граждан выступить против ICE", - суммировал происходящее независимый аналитик Пол Керси.Так или иначе, президент Трамп, стараясь по мере возможности не допустить расширения затеянной его противниками операции "Джордж Флойд – 2", вполне благоразумно/вынужденно "пошел на попятную". Но этого может и не хватить.В самые ближайшие недели, а то и дни мы увидим, как поведут себя его противники, а главное, - бывшие сторонники, либо те, кто себя таковыми именовал.Последнее особенно важно.Бывший высокопоставленный разведчик Филипп М. Джиральди, исполнительный директор Совета по национальным интересам, выступающий за более ориентированную на американские интересы внешнюю политику США на Ближнем Востоке, называет администрацию президента США "правительством из ада" и задается риторическим вопросом: что (собственно – кто) может быть хуже Трампа? – Трудно вообразить, будто бы он не знает настоящего ответа.Политический философ праворадикальных умонастроений Грегори Джонсон, прозванный либеральной американской прессой "белым националистом", автор множества книг, опубликовал недавно статью, вызванную "гренландским проектом", который был им определен как "проект тщеславия"."Трамп хочет разыграть ролевую игру в американского империалиста начала XX века, когда Америка была процветающей нацией, а не приходящей в упадок, какой она является сегодня, - продолжает Грегори Джонсон. - Но Трампа избрали, чтобы спасти Америку. У него ограниченный политический капитал и сужающееся окно возможностей для этого. Рисковать разорением своей страны ради проектов, продиктованных тщеславием, непростительно. Вся эта история с "Гренландским захватом" стала огромным ударом для сторонников Трампа и огромным подарком его врагам. Если демократы вернут себе контроль над Палатой представителей в конце этого года, они почти наверняка снова объявят Трампу импичмент. Если он продолжит вести себя подобным образом, немало сенаторов-республиканцев проголосуют за его осуждение. В конце прошлого года я предсказал, что Трампа отстранят от должности в этом году. Трампу была доверена огромная — по сути, практически невыполнимая — задача. Даже в самом лучшем случае Америку невозможно изменить за четыре года, особенно если демократы вернутся к власти. Поэтому нам всегда было нужно больше, чем Трамп. Нам нужна целая серия президентов-трампистов. Если Трамп продолжит ошибаться, наступит момент, когда победа Джей Ди Вэнса или любого другого кандидата от республиканцев станет практически невозможной, что повлечет за собой катастрофические последствия. Прежде чем мы достигнем этого момента, Трампа убедят уйти в отставку, чтобы у Вэнса появился шанс исправить ситуацию и воспользоваться преимуществами действующего президента в 2028 году".Все это Москве следует особо учитывать на предстоящих 1 февраля встречах в ОАЭ, - да и непременно в дальнейшем. Тем паче, в Европе уже создана и основа для очередного "российского правительства в изгнании" на базе "платформы российских демократических сил" в ПАСЕ. Это – современная вариация Комитета освобождения народов России (КОНР) — руководящего органа, сформированного 14 ноября 1944 года при поддержке тогдашней Германии в облике "Русского освободительного движения", провозгласившего себя "правительством России в изгнании". В тот раз – у них не получилось. Опоздали.

