"Бердыш" против "Бабы Яги": Алехин рассказал, как новый тяжелый дрон громит врага в зоне СВО - 31.01.2026
"Бердыш" против "Бабы Яги": Алехин рассказал, как новый тяжелый дрон громит врага в зоне СВО
"Бердыш" против "Бабы Яги": Алехин рассказал, как новый тяжелый дрон громит врага в зоне СВО - 31.01.2026 Украина.ру
"Бердыш" против "Бабы Яги": Алехин рассказал, как новый тяжелый дрон громит врага в зоне СВО
Осенью минувшего года на полигонах прошел испытание новейший тяжелый дрон "Бердыш". Он способен нести 20 кг полезной боевой нагрузки и может конкурировать с одним из самых эффективных украинских дронов — гексакоптером "Баба-яга". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам эксперта, еще осенью минувшего года на полигонах прошел испытание новейший дрон "Бердыш". По своим боевым возможностям и техническим характеристикам новый российский беспилотник вполне способен соперничать и даже превосходить один из самых удачных украинских БПЛА — гексакоптер "Баба-яга", сказал Алехин.При этом эксперт привел мнение бойцов с передовой. "И военные специалисты на передовой считают, что украинский гексакоптер, прозванный на передовой "Баба-яга", бесспорно обладает отличными боевыми характеристиками. Но называть этот дрон чем-то уникальным, по их мнению, не стоит", — заявил Алехин.По некоторым данным, "Бердыш" уже поступил во фронтовые части на Харьковском направлении. Новый БПЛА имеет универсальную боевую платформу, которая позволяет выполнять практически любую работу на передовой: от задач ударного дрона-бомбардировщика до транспортировки грузов и минирования местности, сообщил обозреватель.Алехин также привел технические характеристики. "В зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас, а также наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета "Шмель" или РПГ-30 "Крюк"", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Также на тему применения беспилотников в зоне СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
"Бердыш" против "Бабы Яги": Алехин рассказал, как новый тяжелый дрон громит врага в зоне СВО

06:00 31.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба Уралдронзавода
© Фото : Пресс-служба Уралдронзавода
Осенью минувшего года на полигонах прошел испытание новейший тяжелый дрон "Бердыш". Он способен нести 20 кг полезной боевой нагрузки и может конкурировать с одним из самых эффективных украинских дронов — гексакоптером "Баба-яга". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам эксперта, еще осенью минувшего года на полигонах прошел испытание новейший дрон "Бердыш". По своим боевым возможностям и техническим характеристикам новый российский беспилотник вполне способен соперничать и даже превосходить один из самых удачных украинских БПЛА — гексакоптер "Баба-яга", сказал Алехин.
При этом эксперт привел мнение бойцов с передовой. "И военные специалисты на передовой считают, что украинский гексакоптер, прозванный на передовой "Баба-яга", бесспорно обладает отличными боевыми характеристиками. Но называть этот дрон чем-то уникальным, по их мнению, не стоит", — заявил Алехин.
По некоторым данным, "Бердыш" уже поступил во фронтовые части на Харьковском направлении.
Новый БПЛА имеет универсальную боевую платформу, которая позволяет выполнять практически любую работу на передовой: от задач ударного дрона-бомбардировщика до транспортировки грузов и минирования местности, сообщил обозреватель.
Алехин также привел технические характеристики. "В зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас, а также наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета "Шмель" или РПГ-30 "Крюк"", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Также на тему применения беспилотников в зоне СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
