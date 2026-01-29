https://ukraina.ru/20260129/nicht-es-merts-o-perspektivakh-ukrainy-v-vstupleniya-v-evrosoyuz-1074967516.html

Европейские перспективы Украины так же туманны, как и 11 лет назад. Путь в европейскую семью уже похож на хождение по кругу. Всё те же аргументы- страна не готова, Украина должна провести большую работу и так далее.

Вот и канцлер Мерц очередной раз сказал своё решительное "нихт": Украина не будет членом ЕС в 2027 году. Именно эту дату Зеленский обозначил для народа как компенсацию за потерю территорий. Напомним, что перспектива членства Украины в НАТО вообще больше не обсуждается, хотя эта норма вписана в Конституцию. Что же взамен? Эксперты рассуждали на эту тему.Украинский политик Василий ВолгаНАТО не будет. ЕС не будет. Омерзительная правда о том, что Украина нужна была Западу только лишь, как торпеда против России, звучит сегодня из Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление, которое должно было бы холодным душем пройтись по каждому украинцу, отрезвить его, заставить задуматься, но, кажется, украинцы столь наглухо зомбированны "Каналом єдиних новин", что им плевать и на Мерца, и на реальную жизнь вообще. Мерц заявил, что ни в 2027 году, ни в ближайшие годы вообще Украина в Европейский Союз не вступит. Мол, дело это не срочное и торопиться не стоит. А ради чего война, Микола? Так чтоб в НАТО вступить.А чего русские напали? Так чтоб мы в НАТО не вступали. Так может хоть в Европу возьмут? Не, Петро, Мерц сказал, что не возьмут ни в НАТО, ни в Европу. Так выходит Мерц с Путиным заодно? Выходит так, Петро. Так а за шо мы воюем, Микола?Так чтоб в НАТО вступить.Блогер Влад СидоренкоВ Украине заговорили о вступлении в ЕС уже в 2027, на что канцлер Мерц ответил — нет.Знаете, правда заключается в том, что разговоры могут начаться не о вступлении, а наоборот — об ограждении от ЕС, в виде ужесточения контроля на въезде для людей из Украины. Выступление канцлера Мерца должно было бы стать холодным душем, открыть глаза на происходящее внутри Украины для миллионов людей. Но, похоже, люди еще не готовы посмотреть на происходящее внутри. Значит, усугубление продолжится. Очень жаль.Общественный деятель Татьяна ПопА как топил-то за неньку, как топил. Канцлер Германии Мерц после заседания коалиционного комитета резко выступил против скорейшего принятия Украины в лоно ЕС уже в следующем году. "Все члены, включая Украину, которые хотят присоединиться к Европейскому союзу, должны выполнить Копенгагенские критерии. Эти процессы обычно занимают несколько лет. Мы можем постепенно приближать Украину к Европейскому союзу по этому пути, но столь быстрое присоединение просто невозможно", - заявил он.Напомню, дата 2027 год фигурирует в фантазиях просроченного и западных СМИ как якобы часть потенциальных мирных соглашений, мол, это часть "гарантий безопасности". А учитывая отстраненность США от европейских проблем в целом и Украины в частности – они даже в собственной стратегии нацбезопасности прописали, что пусть с Незалежной европейцы разбираются, то вполне верится, что опция в проекте документа действительно прописана. Россия, кстати, тоже никогда не возражала против вступления Киева в ЕС, недопустимо только членство в НАТО. Вот только, судя по высказыванию Мерца, до этого "гениального стратега" наконец начало доходить, что на выходе Европа получит вовсе не торт, и даже не садок вишневый коло хаты, а нечто совершенно не аппетитное со всех точек зрения. Вот так и складывается парадокс, что по поводу невступления Незалежной в "европейский цветущий сад" во мнениях сходятся проукраинский Мерц и провенгерский Орбан. А, напротив, нормально к подкладыванию такого "кабанчика" под Европу относятся упоротый глобалистский Брюссель и Москва. Чудны дела твои, Господи.Сенатор Алексей ПушковРешимость Европы поддерживать Украину имеет свои ограничения. Вот и канцлер Мерц заявил, что Украина в обозримые сроки не сможет вступить в ЕС, а весь процесс "займет годы". Тема же ее вступления в НАТО вообще снята. Создается ощущение, что при всей внешней горячей поддержке Киева, особенно на уровне бессмысленных заявлений (здесь особенно отличился Стубб, призвавший в Давосе "верить в победу Украины"), Европа начинает постепенно "остывать" к Украине.Политический аналитик Александр СкубченкоЧленства в НАТО Украине не видать, членства в ЕС до 2027 года — тоже, как заявил Мерц. Оставалась одна надежда — на гарантии безопасности от США, но и тут Украину кинули. Вот прямая речь Рубио:"Сейчас много говорят о гарантиях безопасности. И по этому вопросу уже существует общее согласие, в частности в случае Украины. Но эти гарантии безопасности по сути предполагают размещение небольшого контингента европейских войск, прежде всего французских и британских, а также американский "бэкстоп". Однако в действительности гарантия безопасности — это именно американский бэкстоп".То есть, простым языком, США не дают вообще никаких гарантий безопасности Украине.США готовы дать гарантии безопасности "небольшому контингенту европейских войск" на Украине, но не самой Украине. А размещение европейских войск на Украине невозможно без согласия России. По сути, все гарантии безопасности Украине может дать только Россия, а "бэкстоп" США — лишь "гарантия" российской гарантии.При этом Россия, как сказал сам Рубио, размещение европейского контингента на Украине не согласовала. Вот и все "гарантии безопасности".Итого, НАТО — нет, ЕС — нет, гарантии безопасности — нет, территории — нет.И Зеленский хочет войти в историю не как тот, кто проиграл войну, а как тот, кто "спас Украину".Подробнее о переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта России — Донбасс, Украине — 800 млрд и членство в ЕС. К чему ведут переговоры в Абу-Даби

2026

