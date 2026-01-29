https://ukraina.ru/20260129/chekhov-i-donetskie-stepi-1074968364.html

29 января 2026 года исполняется 166 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова – самого знаменитого уроженца Таганрога

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074975818_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_94e49097264316f3f99e9fb15d5ca12c.jpg

Жителям Украины памятен случай, когда "донецкий" кандидат в президенты Украины Виктор Янукович в январе 2010 году, отвечая на вопросы крымского телевидения, касающиеся сохранения ялтинской усадьбы писателя, назвал Чехова "украинским поэтом" и поведал, что в настоящий момент отмечается ни много ни мало 150 лет … начала творческой деятельности писателя, в это время – в 1860 году – только-только родившегося. Всеми этими высказываниями Виктор Фёдорович изрядно повеселил, как саму Украину, так и Россию.Видимо, тогда в его не очень просвещенной голове что-то смешалось после ознакомления с тезисами своего будущего выступления, которые по традиции готовились его бывшим пресс-секретарем – львовянкой Анной Герман. Та стремилась в речах шефа, где только можно и нельзя, акцентировать внимание на всем украинском. Янукович же будущий украинский президент, чтобы там о нём не говорили оппоненты. Вот он и должен был зафиксировать хотя бы что-то украинское пусть даже и в русском писателе Чехове.Смех смехом, но дыма без огня не бывает: Антон Павлович действительно был связан с Украиной и с Донбассом, который в 2010 году её контролировался киевскими властями, но, естественно, никаким ни поэтом, ни тем более украинским он никогда не был.Во-первых, как это ни странно прозвучит, великий русский писатель и драматург как и Николай Гоголь родился в украинской семье. Языком, на котором говорили в семье был украинский, или точнее суржик. Во-вторых, писатель не раз себя в письмах к друзьям называл "хохлом". Эти "хохляцкие" фрагменты из писем обильно цитировал Корней Чуковский в своей большой статье о писателе.В-третьих, его родной Таганрог мог в свое время стать не российским, а украинским городом. В 1918 году он несколько месяцев вместе с Ростовом-на Дону входил в состав Донецко-Криворожской республики, потом два месяца в том же году числился столицей Украинской Народной Республики Советов (украинское советское правительство из-за наступления немцев переехало в город).Потом на него претендовала петлюровская УНР, но Таганрог по договору с донскими казаками стал городом Области Войска Донского. Когда на территории бывшей Российской империи была повсеместно установлена Советская власть, он вошел в состав Донецкой губернии, бывшей тогда часть Украинской ССР, и только в 1924 году был передан в состав РСФСР. Слава Богу, город так и не стал украинским.Донецкие степи сыграли свою переломную роль и стали в какой-то мере водоразделом в творчестве Антона Павловича. После публикации в 1888 году его знаменитой повести "Степь", в основу которой положены впечатления писателя от своего путешествия по Приазовью годом ранее, из юмориста Антоши Чехонте он превратился в серьезного и солидного писателя Антона Павловича Чехова.Сюжет вкратце такой: дядя Иван Иванович Кузьмичев везет своего маленького племянника Егорушку (Егора Князева) на учебу в гимназию. Все вокруг в повести описывается глазами мальчика. Едут они по донецкой степи в составе торгового каравана. Дядя купец. Вместе с другим купцом – отцом Христофором – везут на продажу шерсть. По дороге им встречается жившая в донецком поместье графиня-полячка Драницкая, вместе со своим управляющим-любовником Казимиром Михалычем, еврей Моисей Моисеевич, который держит постоялый двор, вместе с его семейством и братом Соломоном, Емельян, бывший певчий, простудившийся после купания в Северском Донце и потерявшем голос, есть украинец по имени Константин Звонык. В общем, у Антона Павловича получилась вполне себе новороссийская, донецкая повесть.В 1977 году она была экранизирована Сергеем Бондарчуком. Эпизоды, связанные с показом тянущегося вдаль торгового каравана из груженных телег, сняты в донецком заповеднике "Хомутовская степь". Он расположен рядом со старобешевской трассой между Донецком и Новоазовском.Чехов был человеком верующим, и когда приезжал навестить родной Таганрог, то отправлялся из него на север в паломничество к Святым горам. Речь идет о Святогорском монастыре, который при Украине получил статус Лавры. Антон Павлович так описывал свои впечатления от этих мест."Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал в ней, как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен".Из Таганрога он выезжал в Славянск, рядом с которым находились Святые горы, проезжая через станцию Часов Яр."Сейчас еду в Славянск, а оттуда в Святые Горы, где пробуду 3-4 дня в посте и молитве. Из Святых Гор в Таганрог… Жил я последнее время в Донской Швейцарии, в центре так называемого Донецкого кряжа: горы, балки, лесочки, речушки и степь, степь, степь… Впечатлений тьма…Вообще я доволен своей поездкой…"Впечатления Чехова от своего пребывания в Святых Горах, где он лечил монахов и старух-паломниц, легли в основу рассказов "Перекати-поле", "Печенег", "В родном углу", "Красавицы", "Счастье", "Лев и солнце".В Донецке на набережной реки Кальмиус рядом с пр. Ильича в 2020 году был установлен памятник Чехову, автором которого стал культовый донецкий художник и скульптор Равиль Акмаев. Точнее скульптурная композиция называлась "Чайка". Небольшой круглый столик, за которым на стуле сидит Антон Павлович в шляпе и в застегнутом наглухо осеннем пальто с поднятым воротником – ни дать ни взять "человек в футляре". На край столика присела чайка, размахивающая крыльями и глядящая на писателя. У Равиля вообще есть юмористический живописный цикл, посвященный Чехову, который не раз экспонировался в залах Донецкого художественного музея.Обращение художника к Чехову имеет под собой автобиографическую основу: в конце 60-х годов прошлого века Равиль получал образование (учился на логопеда) в Славянске. В городе он снял комнату у древней старушки, отец которой священник, как оказалось, дружил с Антоном Павловичем. Вот у него он и останавливался, когда посещал Славянск. Хозяйка показывала фотографию, на которой сидят Чехов, её отец в рясе и маленькая девочка. Вот этой девочкой и была старушка. Через несколько лет хозяйка квартиры, с которой сдружился и которой помогал молодой Равиль, умерла. Из Ленинграда на похороны приехал её уже пожилой сын, которого мать звала Николенькой. В Питере он что-то преподавал в одном из тамошних ВУЗов. Сын, увы, пил. После похорон в сильном подпитии он, порывшись в материнском шкафу, принес Равилю связку писем. Это были письма Антона Павловича к его деду-священнику. Мол, держи Равиль, это тебе на память о маме и в благодарность о том, что ты о ней заботился.Студент, будучи тогда слишком скромным и стеснительным человеком, решил, что такой подарок для него чересчур – он его недостоин, а поэтому отказался принять, как Николенька не настаивал. Тогда в качестве компромисса Равиль предложил сыну покойной хозяйки, раз тот настойчиво хочет его отблагодарить, забрать на память стул, на котором, по рассказам старушки, и восседал Антон Павлович на совместной фотографии.Окончив учебу, Равиль уезжал к себе домой в один из городков Донбасса. За ним приехал его отец, чтобы забрать вещи сына. Забрали и чеховский стул. Равиль из дома уехал в Донецк делать карьеру. Там он, в конце концов, и стал художником.Дом вскоре продали. Перед выездом родственники решили истопить баньку и попариться в последний раз. Чтобы истопить, надо было наколоть дров. Вместе с дровами в печь пошел и чеховский стул (Равиля в доме не было), до этого мирно покоившийся на чердаке отцовского дома. В общем, никакой памяти о Чехове и его пребывании в Славянске - ни писем, не стула - не осталось. Всё кануло в Лету…Каждый раз, когда Равиль рассказывает мне эту печальную историю, я в конце в шутку говорю ему, что он преступник перед русской культурой. Художник, кивая и слегка улыбаясь, соглашается со мной. Но уже ничего не поделаешь. А этот памятник Антону Павловичу в центре Донецка – это с его стороны в каком-то смысле компенсация за его юношеское головотяпство: мог бы, будучи более решительным, ведь сохранить и письма писателя, и артефакт. Скульптурная композиция "Чайка" - это память о Чехове, когда-то путешествовавшего по донецкой степи.

