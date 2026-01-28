https://ukraina.ru/20260128/ne-vse-zoloto-chto-blestit-kak-zapad-razbrasyvaetsya-dengami-dlya-ukrainy-1074914748.html

Не все золото, что блестит: как Запад разбрасывается деньгами для Украины

Не все золото, что блестит: как Запад разбрасывается деньгами для Украины

Европейские лидеры и США оперируют фантастическими суммами — от сотен миллиардов до триллионов евро — обещая Украине восстановление и поддержку

Директор Центра политической информации Алексей Мухин объясняет, почему этих денег может не существовать в реальности и как финансовые "проекты" используются для давления на переговорах в Абу-Даби и моральной поддержки Киева.

