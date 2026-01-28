https://ukraina.ru/20260128/27-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074915845.html

27 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Улица с историей. Улица Энгельса в Мариуполе. Гость: Ирина Дудина - журналист из Мариуполя* Тема дня Новороссии. Обстановка на Константиновско-Покровском направлении, работа сапёров в условиях морозов. Гость: Екатерина Романова – военный корреспондент проекта WarGonzo* Наши защитники. СВО, Новороссия и внутренний выбор. Гость: Александр Гойхман - ветеран СВО* Трудовая быль. От токаря к ведущему утренних эфиров на телеканале. Гость: Артём Емельянов - ведущий телеканала Оплот, сотрудник Центра "Мой бизнес" в ДНР

