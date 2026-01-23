Лучше в дурдом, чем в ВСУ: в Киеве будут судить помогавших уклонистам - 23.01.2026 Украина.ру
Лучше в дурдом, чем в ВСУ: в Киеве будут судить помогавших уклонистам
Лучше в дурдом, чем в ВСУ: в Киеве будут судить помогавших уклонистам
На скамью подсудимых вызывают адвоката с бывшим правоохранителем и посредником, которые помогали согражданам избежать мобилизации за $8 тыс. Об этом 23 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-01-23T17:27
2026-01-23T17:35
"В сентябре 2025 года работники ГБР разоблачили адвоката вместе с сообщниками, которые за денежное вознаграждение помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. В преступную группу входили бывший правоохранитель, работник муниципальной охранной организации и врач одного из медицинских учреждений Киевщины", - рассказали в ведомстве. Следователи установили, что адвокат использовала личные связи с врачом государственного учреждения и предложила наладить незаконный заработок на изготовлении фиктивных медицинских справок. Для организации и прикрытия этой деятельности она привлекла бывшего правоохранителя и посредника, отвечавших за передачу и распределение средств."Фигурантка подыскивала "клиентов" среди военнообязанных и предлагала им избежать службы за 8 тысяч долларов США. За эти деньги участники схемы оформляли справки о якобы наличии тяжелых заболеваний, преимущественно психиатрических расстройств. Такие документы позволяли долгое время не являться в военные органы и даже незаконно сниматься с военного учета", - отметили в ГБР.Там сообщили также, что в рамках досудебного расследования задокументировали эпизоды преступной деятельности. Услугами схемы воспользовались более 20 человек.Ранее на эту тему: Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик УкраиныАвтор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему насильственной мобилизации в публикации Два миллиона мужчин в розыске. Почему кризис уклонизма на Украине не имеет решенияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лучше в дурдом, чем в ВСУ: в Киеве будут судить помогавших уклонистам

17:27 23.01.2026 (обновлено: 17:35 23.01.2026)
 
На скамью подсудимых вызывают адвоката с бывшим правоохранителем и посредником, которые помогали согражданам избежать мобилизации за $8 тыс. Об этом 23 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
"В сентябре 2025 года работники ГБР разоблачили адвоката вместе с сообщниками, которые за денежное вознаграждение помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. В преступную группу входили бывший правоохранитель, работник муниципальной охранной организации и врач одного из медицинских учреждений Киевщины", - рассказали в ведомстве.
Следователи установили, что адвокат использовала личные связи с врачом государственного учреждения и предложила наладить незаконный заработок на изготовлении фиктивных медицинских справок. Для организации и прикрытия этой деятельности она привлекла бывшего правоохранителя и посредника, отвечавших за передачу и распределение средств.
"Фигурантка подыскивала "клиентов" среди военнообязанных и предлагала им избежать службы за 8 тысяч долларов США. За эти деньги участники схемы оформляли справки о якобы наличии тяжелых заболеваний, преимущественно психиатрических расстройств. Такие документы позволяли долгое время не являться в военные органы и даже незаконно сниматься с военного учета", - отметили в ГБР.
Там сообщили также, что в рамках досудебного расследования задокументировали эпизоды преступной деятельности. Услугами схемы воспользовались более 20 человек.
Ранее на эту тему: Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему насильственной мобилизации в публикации Два миллиона мужчин в розыске. Почему кризис уклонизма на Украине не имеет решения
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
