За заслуги перед Зеленским. Для чего киевский режим вспомнил про Олега Ляшко*

Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" третьей степени лидера Радикальной партии, а ныне старшего лейтенанта ВСУ Олега Ляшко. Привлечение к пиару главы киевского режима столь неоднозначного персонажа говорит о том, что выборы могут быть уже где-то не за горами

От ненависти до любвиПять лет назад. Ляшко просит правоохранительные органы возбудить уголовное дело на тогда еще легитимного президента страны Зеленского."Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить".Наши дни. Риторика Ляшко резко изменилась."Пожелал президенту успехов. Потому что его успех – это наш успех, это успех Украины".Последняя цитата относится к награждению лидера "радикалов" орденом "За заслуги", который он получил на днях из рук Зеленского. Фотоснимки с акцентом на Ляшко были опубликованы на президентском сайте. Сегодня Ляшко больше не ест землю на камеру, не водит коров под стены Верховной Рады, не лезет в рукопашную на своих оппонентов. В октябре 2022 года не служивший в армии ни дня экс-парламентарий принял присягу и сразу с лейтенантскими погонами отправился воевать."Подвиги" лейтенанта ЛяшкоНу как воевать… В окопах и вблизи передовой он объявлялся в основном для стандартных фотосессий такого типа – в форме, с оружием, на фоне флагов.В 2024 году в украинских СМИ появились критические свидетельства по адресу бывшего политика."Не заработав никакого авторитета и уважения, Ляшко стойко держится в должности благодаря запугиванию офицеров, сержантов и солдат", - рассказывал украинский военный из "Айдара"** Станислав Бунятов.Тогда же стало известно, что Ляшко возглавил батальон беспилотных систем управления 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Армейское командование пояснило, что новоиспеченный комбат глубоко вник в специфику своей новой профессии, а также принимал живейшее участие в отражении российских атак и уничтожении техники ВС РФ.Назначение лейтенанта на должность подполковника тогда раскритиковал у себя в соцсетях командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский."Ну вот, и мобилизация пойдет по плану, и мотивацию ребятам на нуле подниму, особенно тем, кто всю войну по 2-3 линии фронта в сержантах ходит, не имея ни одной награды! А если честно меня всерьез начинает тревожить происходящее. Как вам такое продвижение по службе - лейтенант Ляшко О.В. (нужно отдать должное иногда приезжал на ксп и тусовался для отчетности), назначен командиром батальона в одну из бригад (подполковничья должность). Стремитесь", - сыронизировал он."Девчонка-девчоночка, темные ночи"Осенью 2023-го (то есть Ляшко уже год как должен был находиться на фронте) в сети появилось видео, на котором лидер Радикальной партии в компании своего охранника Евгения Стипанюка развлекается в караоке исполнением песни российского певца Жени Белоусова "Девчонка-девчоночка".Ляшко и его охранник тогда отмолчались, однако ситуацию прокомментировала бывшая жена Стипанюка Евгения Эмеральд, которая сама по себе достойна того, чтобы рассказать о ней.Эмеральд не всегда была Эмеральд, а носила фамилию Малюга. По легенде, преуспевающая киевская бизнесвумен оставила работу и записалась снайпером в ВСУ. На службе, в окопах под Харьковом, она встретила Стипанюка, закрутила с ним роман и там же в окопах выскочила за него замуж.Историю эту широко освещали украинские СМИ, которые растиражировали заявление Малюги-Эмеральд, что она беременна от охранника Ляшко и готовится родить ему "бандерятко" (симбиоз фамилии кумира украинских националистов и слова "малятко", то есть малыш).Уже спустя пару месяцев брак дал трещину, после чего снайперша вылила через прессу ушат помоев на своего экс-супруга. С ее слов, Стипанюк практически не бывает в зоне боевых действий, предпочитая отсиживаться в Киеве. Одновременно с этим, утверждала она, ее бывший возлюбленный получает максимально возможные боевые выплаты в размере 100 тыс. гривен (178,1 тыс. рублей).Учитывая, что Стипанюк к тому моменту отработал охранником Ляшко шесть лет и по своим обязанностям должен везде сопровождать своего патрона, можно предположить, что эта парочка вместе тусуется в украинской столице, а воюет исключительно в медийном пространстве.О чем говорит награждение ЛяшкоТеперь "заслуги" Ляшко отметил Зеленский и лично вручил ему соответствующий орден. Награжденный рассыпался в благодарностях и превознес когда-то презираемого им главу киевского режима до небес.Порядком подзабытого Ляшко извлекли из чулана, стряхнули с него пыль и навесили ему на грудь орден не просто так. Взаимное лобызание когда-то непримиримого "радикала" с "зеленой" властью сигнализирует о попытках выстроить на Украине новый-старый политический ландшафт под возможные выборы.Сегодня политическое влияние Ляшко колеблется на уровне нулевой отметки. Его Радикальная партия фактически сыграла в ящик, а ее лидер не смог избраться в Раду еще в 2019 году, что уж говорить про его нынешние перспективы.Ляшко – отыгранная карта лохматых времен Майдана, вокруг которого сегодня соберется разве что горстка особо упоротых вэсэушников-националистов, которыми он командует в своем батальоне. Тем не менее в Офисе Зеленского придерживают его на всякий случай, подбрасывая звания, должности и награды.Если после мира/перемирия выборы придется проводить в сжатые сроки, то Ляшко как раз сгодится для массовки, отделения его партии при должной финансовой прикормке можно будет быстро реанимировать и выставить эту политсилу в качестве проверенного спойлера.Тем более, что вульгарно-патриотическую нишу все равно придется кем-то заполнять, а в условиях цейтнота и нехватки креатива сгодится на эту роль и Ляшко. Можно будет для оживляжа и в парламент его пропустить в качестве мажоритарщика от его родной Черниговской области – не такая уж это большая плата за его услуги.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФО том, как Зеленский пытается добиться принятия Украины в ЕС - в материале издания Украина.ру Последняя надежда Зеленского. Сможет ли Украина стать членом ЕС до начала следующего года.

