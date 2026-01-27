https://ukraina.ru/20260127/rossiya-vedet-peregovory-ob-obmene-plennymi-khronika-sobytiy-k-1300-27-yanvarya-1074871616.html

Россия ведет переговоры об обмене пленными. Хроника событий к 13:00 27 января

Россия ведет переговоры об обмене пленными. Хроника событий к 13:00 27 января - 27.01.2026 Украина.ру

Россия ведет переговоры об обмене пленными. Хроника событий к 13:00 27 января

В ходе последовательной гуманитарной политики РФ ведет переговоры с Украиной по обмену военнопленными и возвращению жителей Курской области. Параллельно страна отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, отдавая дань подвигу предков

2026-01-27T13:00

2026-01-27T13:00

2026-01-27T13:00

f-35

совет федерации

вячеслав володин

татьяна москалькова

валентина матвиенко

курская область

ленинград

россия

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_4f51029462a81daf74a4ff69e3c63bab.jpg

Российская Федерация продолжает активную работу по гуманитарным вопросам в рамках специальной военной операции. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ведутся серьезные переговоры с украинской стороной по организации обмена военнопленными и возвращению на родину жителей Курской области. Данная работа является приоритетом и отражает неизменную позицию России по защите жизни и достоинства людей. В этот же день российское общество и руководство страны отдают дань памяти героическим событиям Великой Отечественной войны. В 82-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что освобождение города стало бессмертным подвигом его жителей и защитников, память о котором должна жить в каждом поколении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал защищать историческую правду о событиях и героях войны, отметив, что блокада Ленинграда является одной из самых трагических ее страниц, а защитники города стояли до последнего, несмотря на нечеловеческие условия. Он указал на необходимость быть достойными этого великого наследия. На международной арене отмечается рост напряженности. Министерство обороны Королевства Нидерланды сообщило о начале учений с четырьмя истребителями F-35 на базе аэропорта "Схипхол". Маневры, как заявляется, проводятся в рамках подготовки к возможному конфликту, что является частью общей тенденции наращивания военной активности коллективного Запада вблизи границ России. Культурная жизнь страны понесла невосполнимую утрату. На 91-м году жизни скончался выдающийся дирижер и хормейстер, народный артист СССР Владислав Чернушенко. Его творчество навсегда останется золотой страницей в истории российского и мирового музыкального искусства. Таким образом, текущая повестка демонстрирует комплексный подход России, сочетающий активную внешнеполитическую и гуманитарную работу, сохранение исторической памяти, внимание к вопросам безопасности в условиях непростой международной обстановки и признание заслуг выдающихся деятелей отечественной культуры.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

курская область

ленинград

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

f-35, совет федерации, вячеслав володин, татьяна москалькова, валентина матвиенко, курская область, ленинград, россия, эксклюзив