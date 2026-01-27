https://ukraina.ru/20260127/pamyat-o-geroyakh-sudebnye-protsessy-i-mezhdunarodnaya-diplomatiya-itogi-27-yanvarya-1074890630.html

Память о героях, судебные процессы и международная дипломатия: итоги 27 января

Память о героях, судебные процессы и международная дипломатия: итоги 27 января - 27.01.2026 Украина.ру

Память о героях, судебные процессы и международная дипломатия: итоги 27 января

В понедельник, 27 января 2026 года, страна почтила память героев Ленинграда, в то время как на международной арене продолжилось укрепление стратегического партнерства. Одновременно правосудие ведет работу по противодействию распространению ложной информации, а в зоне специальной военной операции сохраняется напряженная обстановка

2026-01-27T18:00

2026-01-27T18:00

2026-01-27T18:00

россия

украина

ленинград

владимир путин

юлия тимошенко

андрей белоусов

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070249077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_804f52c673934cbda4451c6094d96ae9.jpg

В день 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях на Невском пятачке и Пискарёвском мемориальном кладбище. Глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" и венок к подножию "Матери-Родины", отдав дань уважения мужеству защитников города и его жителей, включая своего старшего брата. На фоне памятных событий продолжается активная работа правоохранительных органов по защите информационного пространства. Басманный районный суд Москвы заочно рассмотрит дело в отношении украинского политика Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложных сведений о Вооружённых Силах РФ. Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что фигурантка объявлена в международный розыск. В сфере международного взаимодействия и обороны отмечены значимые события. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры с китайским коллегой, адмиралом Дун Цзюнем. Стороны подтвердили отличное взаимодействие между армиями двух стран. Параллельно Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить в суде ЕС запрет на импорт российского газа, координируя свои действия. На Украине сохраняется сложная гуманитарная и экономическая ситуация. В ряде регионов, включая Киев, введены ограничения на подачу горячей воды для обеспечения стабильного отопления. Национальная валюта демонстрирует ослабление на наличном рынке. В связи с этим Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с инициативой об открытии пункта пропуска на границе для российских граждан, желающих навестить родственников. В зоне специальной военной операции отмечается активность. В Крыму и Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность. Сообщается о работе российских разведывательных БПЛА в районе Львова. Также зафиксированы повреждения энергообъекта в Одесской области. На внешнеполитической арене Украина подтвердила свои намерения по вступлению в Евросоюз к 2027 году, а Индия и ЕС после многолетних переговоров достигли полного согласия по договору о свободной торговле. В других новостях: Россия сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы; российским спортсменам разрешили выступать под национальной символикой на юношеских турнирах по современному пятиборью; а в Японии мощный снегопад привёл к перебоям в работе транспорта. Также был задержан британский подданный, подозреваемый в шпионаже в Абхазии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

ленинград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, ленинград, владимир путин, юлия тимошенко, андрей белоусов, ес, украина.ру