Память о героях, судебные процессы и международная дипломатия: итоги 27 января
Память о героях, судебные процессы и международная дипломатия: итоги 27 января
В понедельник, 27 января 2026 года, страна почтила память героев Ленинграда, в то время как на международной арене продолжилось укрепление стратегического партнерства. Одновременно правосудие ведет работу по противодействию распространению ложной информации, а в зоне специальной военной операции сохраняется напряженная обстановка
В день 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях на Невском пятачке и Пискарёвском мемориальном кладбище. Глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" и венок к подножию "Матери-Родины", отдав дань уважения мужеству защитников города и его жителей, включая своего старшего брата. На фоне памятных событий продолжается активная работа правоохранительных органов по защите информационного пространства. Басманный районный суд Москвы заочно рассмотрит дело в отношении украинского политика Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложных сведений о Вооружённых Силах РФ. Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что фигурантка объявлена в международный розыск. В сфере международного взаимодействия и обороны отмечены значимые события. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры с китайским коллегой, адмиралом Дун Цзюнем. Стороны подтвердили отличное взаимодействие между армиями двух стран. Параллельно Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить в суде ЕС запрет на импорт российского газа, координируя свои действия. На Украине сохраняется сложная гуманитарная и экономическая ситуация. В ряде регионов, включая Киев, введены ограничения на подачу горячей воды для обеспечения стабильного отопления. Национальная валюта демонстрирует ослабление на наличном рынке. В связи с этим Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с инициативой об открытии пункта пропуска на границе для российских граждан, желающих навестить родственников. В зоне специальной военной операции отмечается активность. В Крыму и Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность. Сообщается о работе российских разведывательных БПЛА в районе Львова. Также зафиксированы повреждения энергообъекта в Одесской области. На внешнеполитической арене Украина подтвердила свои намерения по вступлению в Евросоюз к 2027 году, а Индия и ЕС после многолетних переговоров достигли полного согласия по договору о свободной торговле. В других новостях: Россия сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы; российским спортсменам разрешили выступать под национальной символикой на юношеских турнирах по современному пятиборью; а в Японии мощный снегопад привёл к перебоям в работе транспорта. Также был задержан британский подданный, подозреваемый в шпионаже в Абхазии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
В день 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях на Невском пятачке и Пискарёвском мемориальном кладбище.
Глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" и венок к подножию "Матери-Родины", отдав дань уважения мужеству защитников города и его жителей, включая своего старшего брата.
На фоне памятных событий продолжается активная работа правоохранительных органов по защите информационного пространства. Басманный районный суд Москвы заочно рассмотрит дело в отношении украинского политика Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложных сведений о Вооружённых Силах РФ.
Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что фигурантка объявлена в международный розыск. В сфере международного взаимодействия и обороны отмечены значимые события.
Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры с китайским коллегой, адмиралом Дун Цзюнем. Стороны подтвердили отличное взаимодействие между армиями двух стран.
Параллельно Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить в суде ЕС запрет на импорт российского газа, координируя свои действия. На Украине сохраняется сложная гуманитарная и экономическая ситуация.
В ряде регионов, включая Киев, введены ограничения на подачу горячей воды для обеспечения стабильного отопления. Национальная валюта демонстрирует ослабление на наличном рынке.
В связи с этим Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с инициативой об открытии пункта пропуска на границе для российских граждан, желающих навестить родственников. В зоне специальной военной операции отмечается активность.
В Крыму и Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность. Сообщается о работе российских разведывательных БПЛА в районе Львова. Также зафиксированы повреждения энергообъекта в Одесской области.
На внешнеполитической арене Украина подтвердила свои намерения по вступлению в Евросоюз к 2027 году, а Индия и ЕС после многолетних переговоров достигли полного согласия по договору о свободной торговле.
В других новостях: Россия сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы; российским спортсменам разрешили выступать под национальной символикой на юношеских турнирах по современному пятиборью; а в Японии мощный снегопад привёл к перебоям в работе транспорта. Также был задержан британский подданный, подозреваемый в шпионаже в Абхазии.
