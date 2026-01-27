https://ukraina.ru/20260127/nadezhda-na-skoryy-mir-provaly-vsu-territorialnye-kompromissy-khronika-sobytiy-na-utro-27-yanvarya-1074860620.html

Надежда на скорый мир, провалы ВСУ, территориальные компромиссы. Хроника событий на утро 27 января

Население Украины надеется на скорый мир. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украинские депутаты обсуждают компромиссы с Россией

2026-01-27T10:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699325_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_1bbea84ab143bd3b175aa07290a2807f.jpg

Антифашистское подполье Херсона рассказало, что население подконтрольных Киеву территорий надеется на скорое наступление мира по результатам переговоров в Абу-Даби."При этом речи [Владимира] Зеленского о нежелании выводить ВСУ с территории ДНР они воспринимают как бред и подлость", - уточнил РИА Новости представитель антифашистского сопротивления.Он подчеркнул, что подавляющее большинство родственников украинских военнослужащих понимает, что за все псевдопатриотические агрессивные заявления Зеленского расплачиваться (причем своими жизнями и здоровьем) придется их мужьям, отцам и сыновьям. Ситуация в украинском тылу осложняется зверствами военкомов и кризисом в сфере ЖКХ."Нарастающий беспредел, творимый ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), полный коллапс в коммунальной сфере, отсутствие электроэнергии делают жизнь простых граждан в Херсоне и Одессе просто невыносимой", - заключил подпольщик.Турецкий политический обозреватель Бурак Каплан подтвердил, что украинская сторона, по всей видимости, приближается к осознанию военного, стратегического и психологического поражения."Настоящий переломный момент в войнах происходит не только на фронте, а прежде всего в сознании, и ситуация вокруг Украины указывает именно на такой психологический рубеж", — считает эксперт.По его оценке, складывающаяся обстановка свидетельствует о приближении Украины к пределу своих возможностей — не только в военном и стратегическом, но прежде всего в психологическом измерении.По его мнению, именно этим объясняется возросшая значимость дипломатического трека для Киева на фоне текущей динамики конфликта.В свою очередь обозреватель британской газеты Financial Times отмечает, что готовность Владимира Зеленского вести переговоры с представителями России об урегулировании объясняются его желанием угодить американскому президенту Дональду Трампу, а также усталостью Украины от конфликта.Вместе с тем, по мнению автора, переговоры могут продлиться несколько лет.Накануне Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.Как подчеркнул бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, Зеленский, в отличие от России, перекладывает ответственность за завершение конфликта на своих партнеров. По словам эксперта, украинский лидер постоянно рассчитывает на других — на президента США, на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Если вы посмотрите на [Российскую] Федерацию — они надеются на себя, а Зеленский — нет", — указал Соскин.Он отметил, что действующее руководство Украины не может достичь каких-либо договоренностей из-за полной некомпетентности и неспособности трезво оценивать ситуацию. Эксперт считает, что для того, чтобы продвинуться в решении этого вопроса, необходимо заменить тех, кто сейчас представляет Украину на переговорах.Провалы ВСУВ ночь на вторник воздушную тревогу объявили в украинской столице и еще девяти областях страны.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал звучал в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кривоградской, Одесской и Черкасской областях.Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе, Днепропетровске и других городах.Больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. Местная администрация жаловалась на поражение объекта инфраструктуры в Одессе в результате атаки БПЛА. Налёты "Гераней" фиксируются в Черноморске, Овидополе, Аккермане, Белгороде-Днестровском.Позже уточнялось, что российские военные ударили дронами "Герань" по одесским портам. Были поражены объекты инфраструктуры и суда в Затоке, Черноморске, Лиманах и другие.Кроме того, ВС РФ ночью били по объектам в Днепропетровской области ("Герани" атаковали Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград, Синельниково).После ударов в ряде населённых пунктов Николаевской области и временно оккупированной ВСУ части Херсонской области пропало электроснабжение. Удары, судя по сообщениям украинских мониторинговых каналов, были нанесены по цели в районе населённого пункта Трихаты (где расположена крупная подстанция). По предварительной информации, повреждены воздушные линии электропередач, а также подстанция.Полностью обесточенными оказались Харьков, Изюм, Лозовая, Чугуев и Златополь.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал об ожесточенных боях в Красном Лимане и окрестностях."Противник довольно-таки серьезно сопротивляется", — поделился Марочко, добавив, что командование ВСУ продолжает перебрасывать на это направление новых военных и технику.Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя, Купянска, Красного Лимана и Юнаковки."Такая тенденция отмечается по всей линии боевого соприкосновения. Огромное количество трупов — сотни трупов — солдат вооруженных формирований Украины валяются на линии боевого соприкосновения", — сообщил он.Как утверждает эксперт, тела украинских военных не эвакуируют, поскольку властям "не нужны лишние цифры трупов", ведь их родственникам положены выплаты, которые "никто платить не собирается". Умерших они нередко оформляют как без вести пропавших либо дезертировавших.При этом людей на фронтах катастрофически не хватает, командование ВСУ не может пополнить штурмовые подразделения из-за нехватки кадров: новобранцы сразу же заболевают или дезертируют, сообщили в российских силовых структурах.Компромиссы с РоссиейУкраинские СМИ заверяют, что депутаты Верховной Рады между собой неформально обсуждают компромиссы по завершению боевых действий, включая вывод украинских войск из Донбасса, однако публично боятся об этом говорить из-за риска обвинений в предательстве."Вопрос, когда и как закончится война, звучит чаще всего первым, когда я приезжаю на округ. Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс", — заявил один из депутатов на условиях анонимности.По словам другого парламентария, ситуация в стране становится слишком тяжёлой, чтобы власти и политики могли ограничиваться повторением лозунгов о продолжении войны "до победного конца". Дополнительными факторами, усиливающими позиции сторонников переговоров, называют кризис в энергетике, растущий раскол между США и Европой, а также неопределённость в вопросе дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины.Отдельное внимание в парламентской среде привлекают закрытые переговоры, проходящие в Абу-Даби. Несмотря на официальные заявления властей о неизменности позиции, источники СМИ утверждают, что внутри элит ходят слухи о смягчении переговорной линии по сравнению с предыдущими периодами.В парламенте циркулируют слухи, что за более широкие компромиссы, включая компромисс по Донбассу, якобы выступает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, участвующий в переговорах с РФ и США. Однако источники в его окружении это отрицают, подчёркивая, что его позиция полностью совпадает с позицией Зеленского и может измениться только вместе с ней.При этом в депутатской среде говорят, что Арахамия действительно склонен к поиску точек сближения на переговорах, но строго в рамках, определённых Зеленским. Оптимизм в связи с переговорами в ОАЭ ранее выразил и влиятельный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, отметив закрытый формат диалога и участие "сильных переговорщиков".Немецкая газета Berliner Zeitung пишет, что украинское руководство стало более сговорчивым на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны.Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента признал, что Украине придётся пойти на территориальные компромиссы.Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал признать новые российские регионы частью РФ.Политик добавил, что Зеленскому "следует быть более реалистичным", если он по-настоящему хочет мира.Подробнее по теме - в материале Кулеба заговорил об уступках по Донбассу, но Москва непреклонна: новые регионы России — навсегда на сайте Украина.ру.

2026

Сергей Зуев

