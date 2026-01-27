26 января 2026 года, вечерний эфир

https://ukraina.ru/20260127/26-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074871098.html

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Георгий Медведев - военный корреспондент* Тема дня Новороссии. Ликвидация последствий ударов по энергетике в ДНР. Гость: Владимир Шевченко – волонтер общественной организации "Молодая Гвардия Единой России"* Радиомост Москва-Новороссия. Основные темы и события ДНР. Гость: Дарина Подлужная - молодежный лидер и блогер из Харцызска* Большое интервью. О последствиях ситуации в Венесуэле для нефтяного рынка, а также о газовых рисках для Европы. Гость: Станислав Митрахович - ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ

