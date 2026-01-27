26 января 2026 года, вечерний эфир - 27.01.2026 Украина.ру
26 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Георгий Медведев - военный корреспондент* Тема дня Новороссии. Ликвидация последствий ударов по энергетике в ДНР. Гость: Владимир Шевченко – волонтер общественной организации "Молодая Гвардия Единой России"* Радиомост Москва-Новороссия. Основные темы и события ДНР. Гость: Дарина Подлужная - молодежный лидер и блогер из Харцызска* Большое интервью. О последствиях ситуации в Венесуэле для нефтяного рынка, а также о газовых рисках для Европы. Гость: Станислав Митрахович - ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ
26 января 2026 года, вечерний эфир

12:34 27.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Георгий Медведев - военный корреспондент
* Тема дня Новороссии. Ликвидация последствий ударов по энергетике в ДНР. Гость: Владимир Шевченко – волонтер общественной организации "Молодая Гвардия Единой России"
* Радиомост Москва-Новороссия. Основные темы и события ДНР. Гость: Дарина Подлужная - молодежный лидер и блогер из Харцызска
* Большое интервью. О последствиях ситуации в Венесуэле для нефтяного рынка, а также о газовых рисках для Европы. Гость: Станислав Митрахович - ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ
