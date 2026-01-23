https://ukraina.ru/20260123/sovet-obmana-tramp-khochet-vsyu-planetu-v-vide-zony-vliyaniya-ssha-1074733330.html

Совет обмана. Трамп хочет всю планету в виде зоны влияния США

Совет обмана. Трамп хочет всю планету в виде зоны влияния США

Накануне Всемирного экономического форума (ВЭФ) многие задумались, чего же хотят сегодня США – восстановить свой единоличный гегемонизм в новых условиях или же разделить мир на мегарегионы, являющиеся зонами влияния супердержав.

мнения

В Давосе президент США Дональд Трамп ответил: его страна предпринимает поэтапный подход: сначала мегарегионы и зоны влияния, а потом – гегемонизм. Если получится, конечно. Трамп уверен, что все у него получится. Потому что он неожиданно для многих знает, что в таких случаях говорил китайский стратег Сунь Цзы в своем "Искусстве войны": "Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением".Для Трампа стратегия – это американский гегемонизм, а тактика – создание регионов и зон американского влияния на планете, куда никто не совал бы свой нос, стараясь потеснить США. И сейчас Трамп предпринимает тактические шаги во исполнение своей стратегии – он создает такую зону в западном полушарии, модифицировав знаменитую доктрину Монро в доктрину Донро и убирает любые препятствия на этом пути.Два главных итога этого ВЭФ – Трамп вроде бы:– отказался от военного захвата Гренландии в пользу постепенного поглощения США этого острова, перебирая в американский суверенитет все, что там нужно США, без нарушения якобы суверенных прав Дании на этот "кусок льда". Только ленивый не напомнил, что именно так Великобритания заимела два своих суверенных региона под свои базы на Кипре. Вокруг суверенный Кипр, а базы – это неприкосновенная территория Великобритании. И как бы всем хорошо;– презентовал свой Совет мира, в котором он – главный и Устав которого уже подписали два десятка глав государств и правительств из тех 35, кто согласился стать членами новой структуры.Украина.ру уже цитировала экономического обозревателя Алексея Бобровского, который очень точно охарактеризовал этот Совет мира и все засады, от него исходящие: "Создаваемый Трампом "Совет мира" видится заменой и одновременно разрушением ООН. …Официальные цели же "Совета мира" – "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов". Можно не сомневаться, в какой-то момент, если "Совет" соберется-таки, Трамп пихнет его как площадку для обсуждения Украины. Точно также "Совет" сдохнет сразу после того, как говорил Мюллер в "17 мгновениях", "когда фюрер уйдет в небытие". Но процессы он запустил. А потому надо исходить из данности и признать:– фрагментация мира произошла– план у них есть (надо бы его понять)– надо или зеркалить их план или делать свой. Куда будет это все развиваться и на что похоже? Переходный период, который ждет мир можно назвать периодом "нового великого беспорядка". Несколько макрозон не смогут создать общих институтов для разрешения споров. "Право сильного" будет делать любые договоры временными и ситуативными. Мир временной анархии – это мир локальных войн и кризисов. С новой силой продолжится гонка вооружений. Начнется неоимперское соперничество, как в конце XIX века. В экономике будет практически в ноль уничтожен средний класс – не нужен уже. Начнется конкуренция правовых систем и правил, как во времена торговых республик. …Крупные корпорации будут местами подменять собой государства. Общей нормой будет протекционизм (в рамках макрозоны) — технологический, экономический и военный. А основной проблемой будет идеологический вакуум — отсутствие общих глобальных идей".И действительно: Совет мира для Трампа – это инструмент в его руках, чтобы убрать все политические и правовые препятствия для установления нового миропорядка по-американски. Нормы деятельности Совета мира, если таковые вырисуются, – это похороны не только международного права, но даже порядка, основанного на правилах, с которым на Западе, как дурень с торбой, носились последние лет десять.Но даже не это главное! Будет уничтожена ООН как пусть и бездеятельный, но хотя бы формальный страж международного права, способный хотя бы теоретически установить, что было нарушено и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Падет ООН – исчезнет и этот страж.И не зря же Трамп, как мантру, повторяет, что Совет мира – не замена ООН и что он не хочет уничтожать ее. Кто его об этом спрашивает? Никто. А раз он сам говорит об этом, значит, подстилает соломку, готовит общественное мнение к крушению ООН. Это нормальная тактика перед решением стратегической задачи – подготовить общественное мнение.Характерно и то, что агентство Bloomberg рассказало, что американские дипломаты получили "ксиву" со списком тезисов, разосланных американским представительствам по всему миру с указанием, что можно говорить, а что нет. "Госдепартамент поручил американским дипломатам указывать, что "Совет мира" президента Дональда Трампа призван не заменить Организацию Объединенных Наций, а дополнить ее", – пишет Bloomberg.Хотя сам Трамп допустил, что в будущем ООН может быть заменена "Советом мира", потому как ООН неэффективна. А трампистка и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна прямо говорит, что "Совет мира" потенциально заменит ООН.Уверен в этом и Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель генсека ООН, который сказал, что Трамп стремится взять на себя функции ООН, ибо это является заметной чертой его внешнеполитической стратегии. "Политика Трампа направлена на выход из международных организаций, что является линией на демонтаж роли ООН в современном мире", – сказал дипломат.И не зря же Россия взяла паузу перед ответом на приглашение в Совет мира. Ясно же, что Кремлю жалко не 1 миллиарда долларов вступительного взноса. Москва вполне понимает, чего она может решиться с падением ООН и Совета безопасности ООН. А именно – права вето в Совбезе, единственной возможности в современном мире хотя бы теоретически и мирно затормозить принятие того или иного не выгодного России документа или решения. Зачастую иллюзорные, но все же норма права и механизм, которые много раз срабатывали и спасали. Например, сдерживали загулявшего агрессора…А не станет Совбеза ООН и права вето – Россия может остаться один на один совсем остальным миром. Сейчас Россию поддерживает Китай с его правом вето. Вдвоем они сдерживают амбиции и планы США Великобритании, США и Франции с их правом вето. Но с Советом мира, где председатель Трамп, схема эта рухнет. Бобровский предполагает, что Совет мира прекратит свое существование с уходом с политической арены его "родителя" – Трампа. Но что если нет? Если и другие президенты США, трамписты и не трамписты, решат, что это выгодно для США? А это выгодно, базара нет, как говорят гопники…Сделав же уступку по Гренландии и даже отменив пошлины с 1 февраля сего года против евроослушников, Трамп тоже тактически действует безупречно и верно. Он фактически убивает этим двух зайцев:– нейтрализует внутриамериканскую фронду тех, кто в США выступает против поглощения Гренландии. А в США это вполне влиятельные силы в обеих партиях и, с точки зрения Трампа, нуждаются в дополнительном вентилировании заблудших мозгов;– фактически убрал сплочение перепуганных неопределенностью и разбалансированных страхом европейцев, которые решили сразу после ВЭФ провести внеочередной саммит ЕС и там, по возможности, создать организованное антитрампистское сопротивление. Нет теперь единого сопротивления, и Трампу будет легче договариваться с отдельным государствами, нежели со сплоченным страхом Евросоюзом.И можно не сомневаться, что все мозги будут провентилированы, а сепаратные переговоры проведены. И не факт, что Трамп откажется от присоединения Гренландии к США, что стало бы чудесным его подарком к 250-летию образования США и ввело бы его в разряд величайших президентов.Посудите сами: площадь России – 17,098 млн кв. км, площадь Канады – 9,984 кв. км, площадь США – 9,8 млн кв. км, а площадь Гренландии – 2.166 млн кв. км. Простая арифметика говорит, что, приплюсовав "кусок льда", США сразу на полшишечки обходят Канаду.А Трамп же зарится еще и на Канаду. Взяв ее, он действительно делает свою Америку великой в прямом и переносном смысле – первым государством мира с площадью в 21,8 млн кв. км. С этим монстром и придется тягаться планете, а США – легче претендовать на гегемонизм, свою стратегическую цель. С Трампом или без него – не важно…Что делать России тактически и стратегически? Тот же Бобровский предлагает: "План простой:- добивать с Трампом Европу;- запускать его с инвестициями сюда;- забирать Украину;- параллельно менять экспортную модель и ДКП (договора купли-продажи. – Авт.), растить переработку внутри;- наводить порядок на границах;- сохранить разум и порядок внутри себя – стать альтернативой всему вышеописанному".А че? Хороший план, ни убавить, ни прибавить. О том, как США и Запад в целом разрушили "порядок, основанный на правилах", как и почему это произошло - в статье Ростислава Ищенко "Конец эпохи "романтиков с большой дороги""

