Конец эпохи "романтиков с большой дороги"

Конец эпохи "романтиков с большой дороги"

В последние недели СМИ пестрят высказываниями уважаемых людей из самых разных стран – весь мир представлен. И все, как один "страдают": "США своими действиями разрушают (как вариант разрушили) мировой порядок".

Окститесь! Я слышал утверждение, что "народ, как рыбка гуппи: завтра не помнит произошедшего сегодня", - но сейчас эдакими "рыбками гуппи" выступает масса авторитетных экспертов, ведущих политиков, ну и естественно, журналистов, публикующих материалы об их "беспокойстве".Какой мировой порядок разрушили США (точнее администрация Трампа)?Напомню, что биполярный мир, разделённый на сферы влияния СССР и США, кончился в декабре 1991 года с распадом СССР. Новая Россия, как и весь остальной мир, по умолчанию, согласилась с ролью США, как мирового гегемона в мире, основанном на правилах. Идея была проста: у России в 90-х не было сил удерживать всю бывшую советскую сферу влияния, поэтому Москва и Вашингтон ещё на излёте СССР договорились, что Союз большую часть своей сферы влияния покинет, но США туда не зайдут. Даже на бывшую ГДР, после объединения Германии не должна была распространяться военная инфраструктура НАТО.По умолчанию все соглашались с тем, что США возьмут на себя поддержание глобального порядка, но их роль глобального полицейского будет ограничена Совбезом ООН (наводить порядок США могут только по решению Совбеза). За Вашингтоном также по умолчанию признавалась роль глобального морального и экономического лидера. Предполагалось, что правил, которые все обязались соблюдать, и авторитета вполне хватит США для надзора за глобальным порядком.Россию такой вариант устраивал, поскольку кто бы ни устанавливал правила, если они неизменны и обязательны для всех рано или поздно ты по им можешь выиграть. Например, англичане изобрели футбол и написали его правила, но в последние десятилетия проигрывают куда больше, чем выигрывают, а выигрывали во второй половине ХХ века чаще латиноамериканцы, учившиеся играть тряпичным мячом на пляже в свободное от поисков еды время.Россия получала время на сосредоточение и восстановление.Но не тут-то было. "Порядок, основанный на правилах" был моментально отменён американцами в самом начале 90-х, как только они публично заявили, что в НАТО не может состоять только половина Германии, поэтому они не считают себя связанными какими-либо обязательствами по поводу территории бывшей ГДР. Всё. В этот момент и ни секундой позже "мировой порядок", по умолчанию принятый ведущими державами в процессе распада СССР, прекратил своё существование, так и не успев толком родиться. С тех пор и по сей день господствует право сильного, только об этом (каждая страна по своим причинам) предпочитали не говорить.Если тот, кому поручено следить за порядком, сам же начинает нарушать правила – это значит, что правил больше нет (и порядка тоже). Инфраструктура НАТО ещё несколько лет не будет распространяться на территорию бывшей ГДР, затем годами будут идти дискуссии о расширении ЕС и НАТО на бывшую советскую сферу влияния, ещё позже инфраструктура НАТО появится в Восточной Европе. В процессе США разбомбят Югославию, захватят Ирак, повесят Хуссейна и совершат массу иных мелких и крупных преступлений. В конце концов, они доберутся до постсоветского пространства начнут там насаждать не просто проамериканские, но антироссийские режимы.После отказа США от своего обязательства не распространять инфраструктуру НАТО на территорию бывшей ГДР пойдёт почти четверть века и в 2014 году Россия открыто ответит. Москва ждала 23 года не потому, что не понимала, что происходит. Невозможно было не понять, когда американцы и их европейские коллеги (которые сейчас громче всех воют по поводу разрушения американцами "мирового порядка") смотрели, прищурившись, и всем своим видом спрашивали: "Ну, и что вы сделаете?" А у России был только один серьёзный ответ – ядерный арсенал.Но угроза ядерным оружием может остановить военные действия (и то не всегда: Россия точно так же не планировала начинать ядерную войну из-за Сербии или Ирака как США из-за Эстонии или Польши), но оно не может заставить поставлять тебе продовольствие, выдавать кредиты и т. д. В тот момент для выживания и восстановления Россия нуждалась в сотрудничестве с Западом. Поэтому Россия, один раз демонстративно отправив десантников в Приштину и уяснив, что Запад готов начать конвенциональную войну, в дальнейшем пару десятилетий в основном ограничивалась "беспокойствами" и "осуждениями" по линии МИД, заодно предупреждая, что США создают прецеденты, которыми потом могут воспользоваться другие.США думали, что имеются в виду только ситуации вроде признания независимости Косово и ограничивались заявлениями, что это не прецедент, а особый случай. Но Москва смотрела на вещи куда шире – рассматривая как прецедент сам отказ США, под предлогом "изменения ситуации", соблюдать не только по умолчанию принятые правила, но и собственные обязательства. Россия не кричала об этом на каждом углу, но она сделала вывод: в мире господствует и будет господствовать право сильного, который (сильный) и будет решать, что является "порядком, основанным на правилах", а что нет.Четверть века Россия занималась тем, что становилась сильной. Мне могут напомнить, что первый раз Россия открыто оказала вооружённое противодействие планам Запада в Южной Осетии в 2008 году, а предупреждал Путин об исчерпании терпения ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Но свои действия в Южной Осетии Россия мотивировала, сославшись на международно-признанный мандат подвергшихся грузинскому нападению миротворцев и косовским прецедентом. Первым мотивировалось введение российских войск в зону конфликта и проведение операции по принуждению к миру, вторым – признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Запад, как ни старался, не нашёл тогда к чему можно придраться.Что же касается 2014 года, то Россия мотивировала возвращение Крыма тем, что там живут русские, которым угрожали, что на Украине произошёл государственный переворот, и что Москва не может допустить замены силами НАТО Черноморского флота РФ в Крыму. Украина до сих пор публично страдает от того, что она, конечно, хотела напасть на базы российского флота и устроить геноцид русских по всей Украине тоже хотела, но Крым уплыл в Россию раньше, чем она успела реализовать свои планы (как говорил товарищ Саахов: "Только зашёл, ничего не успел сделать!").До 2014 года (после распада СССР) только США могли себе позволить подобную мотивировку силовой акции, остальным предлагалось жаловаться в ООН или ОБСЕ (впрочем, с тем же успехом можно было жаловаться и в "Спортлото"). Именно в 2014 году Россия заявила о себе как о силе, которой позволено всё, что позволено США. Поэтому и реакция коллективного Запада на 2014 год была куда острее, чем на 2008 год. Фактически Россия заявила, что раз правила не для всех, то значит правил нет ни для кого. Но для того, чтобы позволить себе этот шаг, надо было реально встать вровень даже не с США, а с коллективным Западом, и не только по количеству и качеству ядерных боеголовок, но и по возможности вооружённых сил бороться за победу в конвенционной войне, по экономической и социальной устойчивости, по консолидации народа и его готовности поддержать соответствующие шаги власти, даже по изоляции проамериканских либералов, которые чуть ли не в один день узнали, что эпоха вседозволенности кончилась и теперь они либо с Россией, либо вне России, а кого этот выбор не устраивает, тот в тюрьме.Либералы не просто верили в то, что проамериканские политики, демонстративно оставленные на некоторых высоких должностях до 2022 года, добьются сдачи России Западу. Они убедили в этом своих западных хозяев – поработали в интересах Кремля бесплатно и на совесть, так как были абсолютно уверенны в своих концепциях. Больше половины из них до сих пор не понимают, что произошло, до них не доходит, что обструкция, которой их подверг Запад, практически прекратив масштабное сотрудничество с российской либеральной "оппозицией в изгнании", пытаясь найти себе в России более адекватных партнёров, связана с их верой в неизбежность разоружения России перед Западом, которую они буквально навязали хозяевам, подтолкнув их к катастрофически неверной (с точки зрения интересов Запада) политике, давшей России время на выживание, восстановление и переход в контрнаступление.Всего этого не было бы, согласись США играть по правилам (ими же придуманным правилам), не изменяя их постоянно. Но если вы вводите правила, согласно которым правилом является то, что выгодно вам, и то что вы в силах получить, то для остальных это тоже становится правилом. По этому правилу давно живёт весь мир. Просто это было не сразу заметно, так как разные страны в разное время выходили на уровень военно-политической и финансово-экономической готовности, позволяющий противостоять США и коллективному Западу. Но, вслед за Россией, Турция и Китай давно уже предпринимают силовые шаги для обеспечения своих интересов. Иран даже более успешно, чем сами США использует стратегию прокси-структур, ведущих войну в его интересах, но без его формального вовлечения, даже изгнание Франции из Западной и Центральной Африки российским и китайским бизнесом – результат развития процессов, запущенных США в далёком начале 90-х годов прошлого века, когда они даже ещё не разместили военную инфраструктуру в ГДР, а только отказались подтвердить своё обязательство не делать этого, разрушив тем самым "порядок, основанный на правилах" формировавшегося однополярного мира.Нынешний же вой о "разрушенном мировом порядке" стоит исключительно потому, что США, за неимением другой возможности восполнять стремительно, но бессмысленно, расходуемые ими ресурсы, подали Европу себе на обеденный стол. Европа, привыкшая, что она сидит за американским столом, а не лежит на нём, вспомнила о справедливости. Только в отличие от России и других стран, десятилетиями тихо готовившихся играть с Соединёнными Штатами в придуманную ими игру без правил, Европа, привыкшая, что именно США обеспечивают ей и жильё, и корм, и когтеточку, и грумера, внезапно обнаружила себя голой и беззащитной именно в тот момент, когда лапы дорогого американского друга перестали быть нежными. Романтика закончилась – карманный пинчер должен бороться за выживание в компании матёрых волкодавов по их правилам, вот он и скулит.

