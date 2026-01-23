23 января 2026 года, утренний эфир - 23.01.2026 Украина.ру
23 января 2026 года, утренний эфир
23 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.01.2026
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Время Новороссии. Межпарламентское сотрудничество Запорожской области: какие решения принимаются прямо сейчас. Гость: Виктор Андреевич Емельяненко -председатель Законодательного собрания Запорожской области.* Лица Новороссии. О творческом пути героя, а также о рождении нового творческого голоса Мариуполя. Гость: Давид Хаджинов - писатель, поэт, публицист, руководитель телеграм-канала "Пульс Мариуполя"* Культурное обозрение. Юбилей театра-студии " 4 этаж". Гость: Гелена Юрьевна Ефимова - директор Донецкого республиканского Дворца молодёжи "Юность", руководитель Народного художественного театра-студии " 4 этаж".* Великие земляки. Известные выпускники донецких вузов. Гость: Александр Матюшин - волонтёр и ополченец первой волны* Большое интервью. О перспективах гиперзвуковой ракеты второго поколения "Орешник", а также о вероятности применения жёстких мер со стороны России для пресечения атак в Чёрном море. Гость: Алексей Леонков - военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
новороссия, михаил павлив, мариуполь, запорожская область, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Михаил Павлив, Мариуполь, Запорожская область, Новороссия сегодня

23 января 2026 года, утренний эфир

14:09 23.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Время Новороссии. Межпарламентское сотрудничество Запорожской области: какие решения принимаются прямо сейчас. Гость: Виктор Андреевич Емельяненко -председатель Законодательного собрания Запорожской области.
* Лица Новороссии. О творческом пути героя, а также о рождении нового творческого голоса Мариуполя. Гость: Давид Хаджинов - писатель, поэт, публицист, руководитель телеграм-канала "Пульс Мариуполя"
* Культурное обозрение. Юбилей театра-студии " 4 этаж". Гость: Гелена Юрьевна Ефимова - директор Донецкого республиканского Дворца молодёжи "Юность", руководитель Народного художественного театра-студии " 4 этаж".
* Великие земляки. Известные выпускники донецких вузов. Гость: Александр Матюшин - волонтёр и ополченец первой волны
* Большое интервью. О перспективах гиперзвуковой ракеты второго поколения "Орешник", а также о вероятности применения жёстких мер со стороны России для пресечения атак в Чёрном море. Гость: Алексей Леонков - военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
