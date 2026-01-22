Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов - 22.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260122/kak-situatsiya-vokrug-venesuely-i-grenlandii-menyaet-sistemu-mezhdunarodnykh-otnosheniy--lukyanov-1074685215.html
Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов
Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов - 22.01.2026 Украина.ру
Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов
В новом спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, как события вокруг Венесуэлы и Гренландии влияют на систему международных отношений. Украина.ру, 22.01.2026
2026-01-22T17:16
2026-01-22T17:16
сша
венесуэла
запад
дональд трамп
николас мадуро
украина.ру
валдай
брикс
видео
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074684734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8172f6f4f6e3bd07112da8817d5ad00c.png
В новом спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, как события вокруг Венесуэлы и Гренландии влияют на систему международных отношений.В частности, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов рассказал о мотивации действий президента США Дональда Трампа, дал прогноз относительного будущего Гренландии, оценил реакцию европейских стран на шаги, которые предпринимает американский президент, а также рассказал о развале единства Запада и о том, как выглядит многополярность в реальности:00:36 – Захват Мадуро и молчание мирового сообщества; 07:59 – Правый поворот в политике Латинской Америки; 12:40 – США: фантастика и реальность в отношении Южной Америки; 17:35 – О вооружённых силах внутри США; 21:02 – О вероятности силового захвата Гренландии; 26:51 – Угрозы Европы и их возможный эффект; 30:32 – Развал единства Запада; 34:30 – БРИКС, ШОС и образ многополярности;39:45 – Силовой диктат Трампа; 43:02 – Совет мира.ТГ-канал "Россия в глобальной политике": https://t.me/s/ru_global Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
сша
венесуэла
запад
украина
дания
америка
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074684734_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b51141193f1305661f627eb6b430c30.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, венесуэла, запад, дональд трамп, николас мадуро, украина.ру, валдай, брикс, видео, международные отношения, международная политика, международная помощь, международное право, шос, многополярный мир, украина, переговоры по украине 2025, чем закончится война на украине, совет мира, ес, гренландия, дания, америка, латинская америка, американская гегемония, американцы, оон, санкции, видео
США, Венесуэла, Запад, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Украина.ру, Валдай, БРИКС, Видео, международные отношения, Международная политика, Международная помощь, международное право, ШОС, многополярный мир, Украина, переговоры по Украине 2025, чем закончится война на Украине, Совет мира, ЕС, Гренландия, Дания, Америка, Латинская Америка, американская гегемония, американцы, ООН, санкции

Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов

17:16 22.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В новом спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, как события вокруг Венесуэлы и Гренландии влияют на систему международных отношений.
В частности, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов рассказал о мотивации действий президента США Дональда Трампа, дал прогноз относительного будущего Гренландии, оценил реакцию европейских стран на шаги, которые предпринимает американский президент, а также рассказал о развале единства Запада и о том, как выглядит многополярность в реальности:
00:36 – Захват Мадуро и молчание мирового сообщества;
07:59 – Правый поворот в политике Латинской Америки;
12:40 – США: фантастика и реальность в отношении Южной Америки;
17:35 – О вооружённых силах внутри США;
21:02 – О вероятности силового захвата Гренландии;
26:51 – Угрозы Европы и их возможный эффект;
30:32 – Развал единства Запада;
34:30 – БРИКС, ШОС и образ многополярности;
39:45 – Силовой диктат Трампа;
43:02 – Совет мира.
ТГ-канал "Россия в глобальной политике": https://t.me/s/ru_global
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШАВенесуэлаЗападДональд ТрампНиколас МадуроУкраина.руВалдайБРИКСВидеомеждународные отношенияМеждународная политикаМеждународная помощьмеждународное правоШОСмногополярный мирУкраинапереговоры по Украине 2025чем закончится война на УкраинеСовет мираЕСГренландияДанияАмерикаЛатинская Америкаамериканская гегемонияамериканцыООНсанкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40"Мы для них – ждуны, враги и мясо". О том, как украинские военные относились к жителям Красноармейска
17:39Зеленский решился выступить на форуме в Давосе: основные тезисы
17:34Если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги,
17:31В этот день трое православных батюшек 22 часа молитвой сдерживали беспорядки в Киеве
17:29"Новая искренность" Дональда Трампа
17:22Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы
17:20В Киеве заявили о незначительном улучшении энергоситуации в случае потепления
17:16Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов
17:15Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля"
17:10ЖКХ Киева планируют окончательно добить - "Военная хроника"
17:02Вот такая у них "Volja". На Украине продвигают "национальный шрифт" и готовят переход на латиницу
16:46Трамп принял Зеленского в Давосе и отправил сообщение Путину
16:44Будет ли развал в Европе, почему страдают простые украинцы и куда бежать из Киева — Килинкаров
16:38Зеленский издевается над Зеленским: видео
16:36Исторический миф: злука и день соборности
16:23Обстановку на Славянском направлении докладывает "Дневник десантника"
16:08Крипта, заграница, миллионы: как Зеленский создал сеть ручных телеграм-каналов
16:05Российскому военнопленному на Украине вырезали сердце
15:53Выяснились подробности новых ударов ВС РФ на Украине
15:44Новый посол Белоруссии в России, Зеленский встретился с Трампом. Новости к этому часу
Лента новостейМолния