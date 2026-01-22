https://ukraina.ru/20260122/kak-situatsiya-vokrug-venesuely-i-grenlandii-menyaet-sistemu-mezhdunarodnykh-otnosheniy--lukyanov-1074685215.html

Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов

В новом спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, как события вокруг Венесуэлы и Гренландии влияют на систему международных отношений. Украина.ру, 22.01.2026

В новом спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, как события вокруг Венесуэлы и Гренландии влияют на систему международных отношений.В частности, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов рассказал о мотивации действий президента США Дональда Трампа, дал прогноз относительного будущего Гренландии, оценил реакцию европейских стран на шаги, которые предпринимает американский президент, а также рассказал о развале единства Запада и о том, как выглядит многополярность в реальности:00:36 – Захват Мадуро и молчание мирового сообщества; 07:59 – Правый поворот в политике Латинской Америки; 12:40 – США: фантастика и реальность в отношении Южной Америки; 17:35 – О вооружённых силах внутри США; 21:02 – О вероятности силового захвата Гренландии; 26:51 – Угрозы Европы и их возможный эффект; 30:32 – Развал единства Запада; 34:30 – БРИКС, ШОС и образ многополярности;39:45 – Силовой диктат Трампа; 43:02 – Совет мира.ТГ-канал "Россия в глобальной политике": https://t.me/s/ru_global Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

