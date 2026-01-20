https://ukraina.ru/20260120/vot---polurazvorot-ili-mentalnoe-pokorenie-sibiri-1074472834.html

Вот - полуразворот? Или ментальное покорение Сибири

Вот - полуразворот? Или ментальное покорение Сибири - 20.01.2026 Украина.ру

Вот - полуразворот? Или ментальное покорение Сибири

Неоднократно отмечал, что знаю только три формы адекватной передачи информации, почти без потерь ее внутренней энергетики. Это проповедь, тост и анекдот. Причем, последняя форма настолько емка и загадочна, что даже существует версия о ее внеземном происхождении. Но сейчас не об этом.

2026-01-20T04:40

2026-01-20T04:40

2026-01-20T04:40

мнения

сибирь

запад

европа

дональд трамп

владимир зеленский

эммануэль макрон

большой театр

квн

дмитрий выдрин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068205180_0:321:1136:960_1920x0_80_0_0_6f9282631745dab253c0bcad9be6ed95.jpg

Фактически бездонен по своему эвристическому потенциалу анекдот про девушку, которая кричит с тротуара парню, курящему на балконе, о своем паническом страхе. Она, мол, боится, что тот ее изнасилует. Парень недоуменно перегибается через перила: "Помилуйте дорогуша, я стою себе спокойно на четвертом этаже, а вы внизу". "А я сейчас к вам поднимусь."Шутка весьма полно описывает европейские страхи по отношению к "русской угрозе". И эта же история подсказывает парадигму ликвидации подобных фобий. Со всеми вытекающими последствиями, типа самовыгорания украинского конфликта. Ведь последний подпитывается сегодня исключительно европейскими кошмарами.Парню надо просто не смотреть на девушку. Даже в ее сторону. А еще лучше, перейти на балкон с другой стороны дома…У нас много пишется про смену геополитического вектора державы. Внушительна концепция "сибиризации России". Регулярные заседания "Тобольского клуба" способны превратить ее в правительственную программу.Только вот, процентов девяносто информации в наших, как и в остальных мировых медиа, всё про "западный фас". Даже бесконечное экспертное пережевывание иранской темы, совсем не про проблемы глобального Юга. Больше - про коварное и скрытое вмешательство Запада во внутренние персидские разборки.Да, мы немало уже сделали, чтобы ослабить политическую, экономическую, технологическую зависимость державы от Старого мира. Но вот эмоционально, психологически, эстетически, то есть ментально, мы там с головой.Петр Первый, конечно, не зря рубил окно в Европу. Но сквозит до сих пор чрезмерно. Настолько, что надуло даже серьезным персонам за океаном.Многие объясняют нынешнюю небывалую гиперактивность американского президента чуть ли девиацией его психики. А он просто так устроен. Не терпит публичной ( читай, медийной) конкуренции в делах, где он "при делах".Президент Путин его вовсе не раздражает своей политической компетенцией. Трамп признает приоритет его опыта, интуиции, профессиональной подготовки.Но вот как смог Зеленский - человек с непонятным статусом, в бесформенном прикиде, да еще и из стагнирующей страны, обойти его в профильных номинациях "бизнес" и "популярность", Дональд Фредович ума не сложит.Представляю как его колбасит, когда окружение докладывает, что эта персона постоянно его опережает по упоминаниям в мировой прессе и по личному финансовому состоянию!Это все равно, что народному артисту из Большого театра сказать, что некий провинциальный жигало из сельского клуба обошел его по популярности и заработку…Отсюда, в том числе, и душевно-географические метания большого американца. "А вот тебе!" - шепчет он, вглядываясь в незнакомую карту Ирана и имея ввиду не ихнего аятоллу, а украинского кэвээнщика.А тот, экспромтом, как на конкурсе капитанов, подзадоривает тамошних погромщиков на персидском языке - в КВН учат запоминать тексты без вникания в их суть - и опять самый цитируемый в медиа-сетке. Упс! Трамп мухой, гиперзвуком перемещает акцент на Гренландию. Он опять в эпицентре мирового внимания. Но завтра к тому местному народцу обратится на эскимосском Зеленский. А потом еще на эстонском (Эстония уже послала туда своего потужного бойца) или на норвежском ( Норвегия отрядила для обороны острова целых двух. С собакой.) Упс!.. Трамп превентивно козыряет псевдо-Нобелем. Комик, скорее всего, ответит по-румынски, глумливо объясняя, что поглощение Румынией Молдовы, " это другое", чем завладение Штатами Гренландии.Но у Трампа в запасе сильный ход "зелеными человечками" - хайп про внеземные цивилизации…Какая-то бесконечная дичь. В квадрате. Ну, как если бы не нищебродка "Людоедка Эллочка" из "12 стульев" бросала бредовый вызов дочке американского магната Корнелиуса Вандербильта, а наоборот…Но, что есть то есть.И ведь мы к этой информационной бесовщине причастны. Честно признаемся себе. Тем, что постоянно масштабируем подобную повестку. Более того - живем внутри её. И это, конечно, касается не только диковатого соперничества одного американца с одним как бы украинцем. Весь западный мир давно карнавализировался как не снилось самому Михал Михалычу Бахтину. Точнее, балаганизировался, аватаризировался. Именно аватары с комплексом нарцисса стали сутью этой цивилизации.Нарцисс кормится чужим вниманием. Тем более, в наше время, когда внимание легко монетизируется и в политическом, и в финансовом смыслах.Об этом "коалиция желающих". Об этом все европейские "страхи". Тем более об этом, те абсурдные поступки западных начальников, которые не поддаются никакой логике.В преданиях один "рыжий, конопатый убил дедушку лопатой" только для того, чтоб об этом говорило все село. Слишком просто? А не всё надо усложнять…Некогда, пару студеных зим довелось проработать на БАМе. О его строителях писали в каждой газете. Заработок был так себе. Но в самые лютые морозы грело внимание страны. Не все люди тщеславны, но всем подобное приятно. Но дело, даже, не в этом.Довелось некогда побывать дома у знакового немецкого модельера Карла Отто Лагерфельда. Спросил как он относится к русской моде. Тот ответил, что такого феномена пока не знает. Есть реплики западной моды с "перламутровыми пуговицами", которые называются "русскими".И наша информационная повестка пока имитация западной… с "перламутровыми пуговицами". А ведь была некогда своей. Той же "бамовской"…В Восточном полушарии происходят грандиозные события. Возникают фантастические технологии, которые изменят мир. Особенно наши оборонные и китайские энергетические.Принципиально меняется вся планетарная логистика: разрабатываются новые трансконтинентальные маршруты, способы и средства движения товаров, людей и услуг.Возникает, предсказанный классиками, "азиатский уклад", который перевернет всю экономику, точнее либерастическую "экономикс", подчиняя финансовый сектор производственному…Это есть в нашей медийной повестке?Да, нам интересны нынешние события в Гренландии и последующие в Исландии. Но если смотреть на них не сквозь брюссельские кружева.Да, интригует мистика Венесуэльского двора, где можно без потерь выкрасть президента. Но если помнить, что даже там миновали индейские времена взаимных краж коз, жен и вождей.Да, забавляет подбитый глаз Макрона. Но если бросить на него мимолетный взгляд, да и то в полглаза…Порадовала инициатива журналистов, блогеров, аналитиков по созданию Евразийского Медиа Форума. Характерно, что ее проявили сербские медийщики во главе с доброй моей знакомой Драганой Трифкович. Сербы, наверное, более других ощутили на себе тенденцию "украинизации Европы". То есть очевидный процесс коллаборации сцены и меняльной конторы, минуя вообще сегмент производства. Ну, как это и произошло на "незалежной". Что обуславливает тотальную зацикленность западного пиара на вымышленных рейтингах политиков и искусственных курсах валют.Что блокирует и наши возможности ментально развернуться в собственную сторону…Стирается до подсознания сама мысль о том, что мы - центр Восточного полушария, а Западная Европа - его окраина и своего рода "Большая Украина"…Уже упоминал "Тобольский клуб" - собрание неравнодушных ученых, которые детально прорабатывают инструментальную оснастку "сибиризации России". От новейших технологий мостов и тоннелей до демографии, от атомной энергетики до транспортной революции… Слушая их, уже не кажутся фантастикой идеи бесконечных тоннелей не только под реками и проливами, а под всем необъятным континентом. Или картины подземных заводов, лабораторий и садов под вечной мерзлотой…Но вот медийной составляющей не хватало. Какой там тоннель под континентом, если снаряжается собачья упряжка на Гренландию? Какая там сибиризация, если красный глаз Макрона симофорит как стоп-сигнал восточной повестке.И вот формируется вроде критическая масса науки и медиа. Новый поворот? Или, пока, полуразворот? Увидим. Ведь тогда поменяется вся картина мира. Даже вооруженный конфликт на Европейском театре, а точнее на украинской сцене последнего, превратиться из их испытательного полигона военных и информационных технологий в нашу "фабрику элит". Это жестокая, но схватка на обочине. А нам надо сохранить само сердце для главного. Для покорения новых пространств, освоения невиданных возможностей, утверждения незыблемых ценностей. Своих, а не чужих. Когда шакалы кусают ноги, это больно, но не смертельно. Если не потерять голову.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

сибирь

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, сибирь, запад, европа, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, большой театр, квн, дмитрий выдрин