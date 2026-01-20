Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/nedovolstvo-naroda-rastet-no-energokrizis-ne-privodit-k-protestam-protiv-zelenskogo--ekspert-1074489885.html
Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт
Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт - 20.01.2026 Украина.ру
Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт
Нарастающее социальное недовольство населения Украины из-за энергокризиса пока не представляет серьёзной угрозы для киевского режима. Основная опасность возникнет не этой, а следующей зимой, если проблемы не будут решены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2026-01-20T06:55
2026-01-20T06:55
новости
сша
украина
банковая
олег неменский
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
энергетика
протестующие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074402354_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c7de4204895167bb81dcd99f55babfc.jpg
Оценивая влияние кризиса на устойчивость киевского режима, Неменский заявил о наличии у власти временного запаса прочности. "У [Владимира] Зеленского есть определённый временной лаг. Нарастание недовольства будет нарастать все более заметно к марту, но потом весна сделает свое дело. Опасность возникнет перед будущей зимой", — сказал политолог.Он объяснил, почему недовольство украинцев не выльется в организованный протест. "Сейчас недовольство народа растет, но на дискурсивном уровне нет нарративов, которые позволили бы состояться массовому протестному движению, которое не было бы обвинено в предательстве интересов страны", — заявил Неменский.По мнению эксперта, пока что лидером патриотического дискурса остается Банковая, и ее положение в этом плане довольно прочное. Отдельные вспышки социальных протестов не будут представлять серьезную угрозу для власти, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.
сша
украина
банковая
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074402354_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7166e27dd7bd0b732ac88cc825fc8371.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, банковая, олег неменский, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, энергетика, протестующие, протесты, новости украины, война на украине, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, США, Украина, Банковая, Олег Неменский, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, энергетика, протестующие, протесты, Новости Украины, война на Украине, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт

06:55 20.01.2026
 
© AP / Danyil Bashakov
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP / Danyil Bashakov
Читать в
ДзенTelegram
Нарастающее социальное недовольство населения Украины из-за энергокризиса пока не представляет серьёзной угрозы для киевского режима. Основная опасность возникнет не этой, а следующей зимой, если проблемы не будут решены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Оценивая влияние кризиса на устойчивость киевского режима, Неменский заявил о наличии у власти временного запаса прочности. "У [Владимира] Зеленского есть определённый временной лаг. Нарастание недовольства будет нарастать все более заметно к марту, но потом весна сделает свое дело. Опасность возникнет перед будущей зимой", — сказал политолог.
Он объяснил, почему недовольство украинцев не выльется в организованный протест. "Сейчас недовольство народа растет, но на дискурсивном уровне нет нарративов, которые позволили бы состояться массовому протестному движению, которое не было бы обвинено в предательстве интересов страны", — заявил Неменский.
По мнению эксперта, пока что лидером патриотического дискурса остается Банковая, и ее положение в этом плане довольно прочное. Отдельные вспышки социальных протестов не будут представлять серьезную угрозу для власти, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаБанковаяОлег НеменскийВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийУкраина.руэнергетикапротестующиепротестыНовости Украинывойна на УкраинеГлавные новостидзен новости СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок
06:55Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт
06:50"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины
06:30Шоу не должно продолжаться. Кто и зачем демонтирует культурный фронт Украины
06:20"Украину убьёт рак ненависти". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Энергетические войны. Китай перехватил у Индии нефть из России, а Венгрия - "Нефтяную индустрию Сербии"
06:05"Пересидеть" Трампа и дождаться выборов в США — Неменский о стратегии киевского режима
06:00Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
05:50Даже не вспомнят: если Гренландия станет 51-м штатом, на Украину "всем будет наплевать" — эксперт
05:40"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО
05:30Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко
05:20"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
05:10Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов
05:05Коррупция антикоррупционеров. Почему РФ нужно добиться демонтажа украинской антикоррупционной вертикали
05:00Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа
04:56"Восстановлению подлежит": как "оживляют" технику в зоне СВО
04:50Покупка Гренландии? Запад в шоке: почему лидеры ЕС не готовы к территориальным претензиям США
04:44Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00
04:40Вот - полуразворот? Или ментальное покорение Сибири
04:30"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада
Лента новостейМолния