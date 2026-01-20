https://ukraina.ru/20260120/nedovolstvo-naroda-rastet-no-energokrizis-ne-privodit-k-protestam-protiv-zelenskogo--ekspert-1074489885.html

Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт

Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт - 20.01.2026 Украина.ру

Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт

Нарастающее социальное недовольство населения Украины из-за энергокризиса пока не представляет серьёзной угрозы для киевского режима. Основная опасность возникнет не этой, а следующей зимой, если проблемы не будут решены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2026-01-20T06:55

2026-01-20T06:55

2026-01-20T06:55

новости

сша

украина

банковая

олег неменский

владимир зеленский

трамп и зеленский

украина.ру

энергетика

протестующие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074402354_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c7de4204895167bb81dcd99f55babfc.jpg

Оценивая влияние кризиса на устойчивость киевского режима, Неменский заявил о наличии у власти временного запаса прочности. "У [Владимира] Зеленского есть определённый временной лаг. Нарастание недовольства будет нарастать все более заметно к марту, но потом весна сделает свое дело. Опасность возникнет перед будущей зимой", — сказал политолог.Он объяснил, почему недовольство украинцев не выльется в организованный протест. "Сейчас недовольство народа растет, но на дискурсивном уровне нет нарративов, которые позволили бы состояться массовому протестному движению, которое не было бы обвинено в предательстве интересов страны", — заявил Неменский.По мнению эксперта, пока что лидером патриотического дискурса остается Банковая, и ее положение в этом плане довольно прочное. Отдельные вспышки социальных протестов не будут представлять серьезную угрозу для власти, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.

сша

украина

банковая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, банковая, олег неменский, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, энергетика, протестующие, протесты, новости украины, война на украине, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен