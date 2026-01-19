Трамп снова делает Китай великим - 19.01.2026 Украина.ру
Трамп снова делает Китай великим
Трамп снова делает Китай великим
Давление США на страны, богатые полезными ископаемыми, начавшееся с Венесуэлы, нацелено, в конечном счете, против Китая. Ставя под свой контроль места добычи углеводородов и иные ценные природные ресурсы, администрация Трампа реализует стратегию сдерживания экономического развития КНР
2026-01-19T13:19
2026-01-19T13:19
Больше электроэнергииКак и полагается в геополитическом противостоянии эта стратегия комплексная, и затруднение доступа КНР к важнейшим ресурсам в мире дополняют иные меры США, среди которых ограничение американского и, по возможности, иных рынков для китайских товаров.США пытаются нанести систематический ущерб жизненно важным интересам не только Китая, но и Европы, и своим непосредственным соседям, например, Канаде и Мексике. Объявив торговую войну, по сути, всему миру, США невольно мирят и сплачивают против себя страны, которые еще недавно находились в натянутых отношениях между собой.Эта ситуация открывает перед Китаем, как, впрочем, и всеми остальными новые возможности по противодействию американской угрозе.Реализовать эти возможности критически важно для Китая. Нехватка ресурсов для покрытия растущих запросов китайской экономики опасна остановкой экономического развития КНР. О ее гигантских запросах свидетельствует тот факт, что в 2025 году Китай потребил более чем в два раза больше электроэнергии, чем США.Общее потребление электроэнергии в Китае выросло на 5% по сравнению с 2024 годом и составило 10,4 трлн киловатт-часов. Китайские СМИ сообщают, что это самый высокий показатель годового потребления электроэнергии, когда-либо зафиксированный в одной стране, и он превысил совокупный годовой показатель ЕС, России, Индии и Японии.Ключевыми факторами роста потребления электроэнергии в сфере услуг стал сектор зарядки и замены аккумуляторов (вырос на 48,8% по сравнению с 2022 годом) и сектор передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий (рост на 17%).Как Китай лишили Венесуэлы и ее нефтиНа этом фоне история с Венесуэлой, Ираном и Гренландией – это продолжение торговой войны США против КНР. Администрация Трампа пытается взять под свой контроль страны, которые играют важнейшую роль в китайской стратегии распределения рисков не только по нефтяным поставкам, но и в торговых отношениях в целом.Касательно Венесуэлы, то китайские капиталовложения (а это за все годы порядка 67 млрд долларов) и кредиты (порядка 106 млрд долларов) пошли преимущественно в инфраструктуру - нефтяную, дорожно-транспортную, перевалочно-складскую. Непогашенный долг Венесуэлы перед Китаем по некоторым оценкам превышает 10 млрд долларов.Кроме того, Китай рассматривал Венесуэлу, как форпост своих позиций в Южной Америке и важную составляющую его проекта "Один пояс - один путь".В Китае по сложившейся практике в таких ситуациях рассчитывают на возврат вложений в виде нефтяных поставок.Пока не понятно, что будут делать США с этими обязательствами Каракаса перед Пекином. Если американцы попытаются каким-то образом изолировать Китай от венесуэльской нефти, заставив венесуэльские власти объявить дефолт по кредитам или существенно взвинтить цены на нефть, то КНР может предпринять меры уже против американских товаров на территории Китая. На данный момент США пока согласны поставлять венесуэльскую нефть в Китай.В любом случае, Венесуэла выбыла из рядов надежных поставщиков нефти в Китай. Очевидно, что венесуэльская история – не единичный случай, а системная линия США, которая с большой вероятностью продолжится и в случае прихода к власти в этой стране Демпартии.Говорят Гренландия, подразумевают КитайГренландская история также напрямую касается внешнеэкономического интереса КНР. Этот остров играет важную роль в мировой гонке за важнейшими полезными ископаемыми, поскольку содержит их большие запасы. Например, Гренландия занимает восьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов, которые, по оценкам геологической службы США, составляют порядка 1,5 млн тонн.Здесь находятся два крупнейших из известных месторождений — Кванефьель и Танбриз. Интерес к ним со стороны иностранных компаний растет. По экспертным данным, крупнейшим акционером проекта Кванефьель является китайская компания "Шэнхэ Ресурс", владеющая 12,5% акций.Разработка некоторых ценных месторождений пока не ведется из-за их труднодоступности. Только около 20% территории Гренландии не покрыто льдом, и большая часть острова недоступна в течение значительной части года. Но потепление климата начинает менять эту ситуацию, а таяние льдов открывает доступ к новым месторождениям полезных ископаемых.Гренландия также является для Китая важной точкой "Ледового Шелкового пути" в рамках инициативы "Один пояс и один путь".Примечательно, что с тех пор, как Трамп впервые выразил обеспокоенность по поводу "безопасности" Гренландии, Дания "успешно предотвратила хищнические инвестиции, связанных с государством китайских компаний в Гренландии", как выразилась одна из экспертов, приближенная к правительству в Копенгагене. Иными словами, еще не заполучив Гренландию американцы уже вынудили Данию ограничить деятельность китайских компаний.Минус Иран, плюс Канада?Иран - еще одна страна, которая играет важную роль в поставках нефти в КНР и на которую обратил внимание Трамп. Китай уже длительное время является крупнейшим покупателем иранской нефти.На данный момент усилия Соединенных Штатов по смещению законных властей страны по методу Майдана потерпели поражение. На этот случай в Вашингтоне заготовили план "Б" - ввести 25% тарифы на импорт в США продукции стран, торгующих с Ираном. Это может непосредственно затронуть Китай и поставить под угрозу торговое перемирие США и КНР, заключенное год назад.Американская угроза одновременно множеству стран до сих пор находившихся в натянутых отношения между собой, вынуждает их примиряться и искать пути собственного укрепления для противодействия давлению США.В этом смысле показательны итоги недавнего визита премьер-министра Канады Марка Карни в КНР. До этого момента две этих страны много лет находились в состоянии дипломатического конфликта, спровоцированного Оттавой. В 2018 году в Канаде была арестована финансовый директор "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу по ордеру США, что привело к ответному задержанию в Китае двух канадцев по обвинению в шпионаже. Ситуация усугубилась торговыми спорами.В новой ситуации визит Карни стал в некотором смысле прорывом. Китай получил важный доступ на канадский рынок. Есть предварительная договоренность о снижении тарифов на китайский импорт, в том числе, обязательство Канады импортировать 49 тыс. китайских электромобилей по льготным тарифам.В ходе визита стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области чистой энергетики и использования ископаемого топлива. Перед Канадой открываются возможности для импорта экологически чистых технологий из Китая и увеличения экспорта канадского ископаемого топлива на китайский рынок. Пекин таким образом может заместить выпавшие объемы венесуэльской нефти.В эти условиях описанная стратегия Трампа по сдерживанию КНР вряд ли сработает. Китайская экономика настолько велика и настолько плотно встроена в мировой рынок, что антикитайские меры США затрагивают интересы значительного числа влиятельных стран мира. А это будет подталкивать их к объединению перед лицом американской угрозы и наращивать сотрудничество с Китаем, как здоровой альтернативой непредсказуемой политике США.О том, как американский президент пытается выиграть проигранную ситуацию, действуя вопреки логике и законам истории и экономики - в материале политолога Ростислава Ищенко Дональд Трамп и альтернативная история.
Больше электроэнергии
Как и полагается в геополитическом противостоянии эта стратегия комплексная, и затруднение доступа КНР к важнейшим ресурсам в мире дополняют иные меры США, среди которых ограничение американского и, по возможности, иных рынков для китайских товаров.
США пытаются нанести систематический ущерб жизненно важным интересам не только Китая, но и Европы, и своим непосредственным соседям, например, Канаде и Мексике. Объявив торговую войну, по сути, всему миру, США невольно мирят и сплачивают против себя страны, которые еще недавно находились в натянутых отношениях между собой.
Эта ситуация открывает перед Китаем, как, впрочем, и всеми остальными новые возможности по противодействию американской угрозе.
Реализовать эти возможности критически важно для Китая. Нехватка ресурсов для покрытия растущих запросов китайской экономики опасна остановкой экономического развития КНР. О ее гигантских запросах свидетельствует тот факт, что в 2025 году Китай потребил более чем в два раза больше электроэнергии, чем США.
Общее потребление электроэнергии в Китае выросло на 5% по сравнению с 2024 годом и составило 10,4 трлн киловатт-часов. Китайские СМИ сообщают, что это самый высокий показатель годового потребления электроэнергии, когда-либо зафиксированный в одной стране, и он превысил совокупный годовой показатель ЕС, России, Индии и Японии.
Ключевыми факторами роста потребления электроэнергии в сфере услуг стал сектор зарядки и замены аккумуляторов (вырос на 48,8% по сравнению с 2022 годом) и сектор передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий (рост на 17%).
Как Китай лишили Венесуэлы и ее нефти
На этом фоне история с Венесуэлой, Ираном и Гренландией – это продолжение торговой войны США против КНР. Администрация Трампа пытается взять под свой контроль страны, которые играют важнейшую роль в китайской стратегии распределения рисков не только по нефтяным поставкам, но и в торговых отношениях в целом.
Касательно Венесуэлы, то китайские капиталовложения (а это за все годы порядка 67 млрд долларов) и кредиты (порядка 106 млрд долларов) пошли преимущественно в инфраструктуру - нефтяную, дорожно-транспортную, перевалочно-складскую. Непогашенный долг Венесуэлы перед Китаем по некоторым оценкам превышает 10 млрд долларов.
Кроме того, Китай рассматривал Венесуэлу, как форпост своих позиций в Южной Америке и важную составляющую его проекта "Один пояс - один путь".
В Китае по сложившейся практике в таких ситуациях рассчитывают на возврат вложений в виде нефтяных поставок.
Пока не понятно, что будут делать США с этими обязательствами Каракаса перед Пекином. Если американцы попытаются каким-то образом изолировать Китай от венесуэльской нефти, заставив венесуэльские власти объявить дефолт по кредитам или существенно взвинтить цены на нефть, то КНР может предпринять меры уже против американских товаров на территории Китая. На данный момент США пока согласны поставлять венесуэльскую нефть в Китай.
В любом случае, Венесуэла выбыла из рядов надежных поставщиков нефти в Китай. Очевидно, что венесуэльская история – не единичный случай, а системная линия США, которая с большой вероятностью продолжится и в случае прихода к власти в этой стране Демпартии.
Говорят Гренландия, подразумевают Китай
Гренландская история также напрямую касается внешнеэкономического интереса КНР. Этот остров играет важную роль в мировой гонке за важнейшими полезными ископаемыми, поскольку содержит их большие запасы. Например, Гренландия занимает восьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов, которые, по оценкам геологической службы США, составляют порядка 1,5 млн тонн.
Здесь находятся два крупнейших из известных месторождений — Кванефьель и Танбриз. Интерес к ним со стороны иностранных компаний растет. По экспертным данным, крупнейшим акционером проекта Кванефьель является китайская компания "Шэнхэ Ресурс", владеющая 12,5% акций.
Разработка некоторых ценных месторождений пока не ведется из-за их труднодоступности. Только около 20% территории Гренландии не покрыто льдом, и большая часть острова недоступна в течение значительной части года. Но потепление климата начинает менять эту ситуацию, а таяние льдов открывает доступ к новым месторождениям полезных ископаемых.
Гренландия также является для Китая важной точкой "Ледового Шелкового пути" в рамках инициативы "Один пояс и один путь".
Примечательно, что с тех пор, как Трамп впервые выразил обеспокоенность по поводу "безопасности" Гренландии, Дания "успешно предотвратила хищнические инвестиции, связанных с государством китайских компаний в Гренландии", как выразилась одна из экспертов, приближенная к правительству в Копенгагене. Иными словами, еще не заполучив Гренландию американцы уже вынудили Данию ограничить деятельность китайских компаний.
Минус Иран, плюс Канада?
Иран - еще одна страна, которая играет важную роль в поставках нефти в КНР и на которую обратил внимание Трамп. Китай уже длительное время является крупнейшим покупателем иранской нефти.
На данный момент усилия Соединенных Штатов по смещению законных властей страны по методу Майдана потерпели поражение. На этот случай в Вашингтоне заготовили план "Б" - ввести 25% тарифы на импорт в США продукции стран, торгующих с Ираном. Это может непосредственно затронуть Китай и поставить под угрозу торговое перемирие США и КНР, заключенное год назад.
Американская угроза одновременно множеству стран до сих пор находившихся в натянутых отношения между собой, вынуждает их примиряться и искать пути собственного укрепления для противодействия давлению США.
В этом смысле показательны итоги недавнего визита премьер-министра Канады Марка Карни в КНР. До этого момента две этих страны много лет находились в состоянии дипломатического конфликта, спровоцированного Оттавой. В 2018 году в Канаде была арестована финансовый директор "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу по ордеру США, что привело к ответному задержанию в Китае двух канадцев по обвинению в шпионаже. Ситуация усугубилась торговыми спорами.
В новой ситуации визит Карни стал в некотором смысле прорывом. Китай получил важный доступ на канадский рынок. Есть предварительная договоренность о снижении тарифов на китайский импорт, в том числе, обязательство Канады импортировать 49 тыс. китайских электромобилей по льготным тарифам.
В ходе визита стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области чистой энергетики и использования ископаемого топлива. Перед Канадой открываются возможности для импорта экологически чистых технологий из Китая и увеличения экспорта канадского ископаемого топлива на китайский рынок. Пекин таким образом может заместить выпавшие объемы венесуэльской нефти.
В эти условиях описанная стратегия Трампа по сдерживанию КНР вряд ли сработает. Китайская экономика настолько велика и настолько плотно встроена в мировой рынок, что антикитайские меры США затрагивают интересы значительного числа влиятельных стран мира. А это будет подталкивать их к объединению перед лицом американской угрозы и наращивать сотрудничество с Китаем, как здоровой альтернативой непредсказуемой политике США.
О том, как американский президент пытается выиграть проигранную ситуацию, действуя вопреки логике и законам истории и экономики - в материале политолога Ростислава Ищенко Дональд Трамп и альтернативная история.
