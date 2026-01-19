Мощные взрывы, остановленные крещенские купания. ПВО расправилась почти с сотней дронов над Россией - 19.01.2026 Украина.ру
Мощные взрывы, остановленные крещенские купания. ПВО расправилась почти с сотней дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над РФ, сообщило Минобороны, передает 19 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-19T07:42
Из них 31 дрон сбили над территорией Белгородской области, 29 - над Саратовской, 25 над Воронежской, по три над Брянской, Тамбовской областями, один над Курской областью.Жители Саратова сообщали, что в городе ночью было слышно 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 ночи. Также о громких звуках сирены и отдаленных хлопках рассказывали жители Энгельса. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не поступало.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений, предварительно, нет. Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 1343 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Украина.ру
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над РФ, сообщило Минобороны, передает 19 января телеграм-канал Украина.ру
Из них 31 дрон сбили над территорией Белгородской области, 29 - над Саратовской, 25 над Воронежской, по три над Брянской, Тамбовской областями, один над Курской областью.
Жители Саратова сообщали, что в городе ночью было слышно 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 ночи. Также о громких звуках сирены и отдаленных хлопках рассказывали жители Энгельса. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не поступало.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений, предварительно, нет.
"В Воронеже временно остановили крещенские купания из-за угрозы атаки беспилотников. Мероприятия у официальных мест купания срочно отменили", - уточнил наш телеграм-канал.
Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 1343 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
