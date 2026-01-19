https://ukraina.ru/20260119/moschnye-vzryvy-ostanovlennye-kreschenskie-kupaniya-pvo-raspravilas-pochti-s-sotney-dronov-nad-rossiey-1074478944.html

Мощные взрывы, остановленные крещенские купания. ПВО расправилась почти с сотней дронов над Россией

Мощные взрывы, остановленные крещенские купания. ПВО расправилась почти с сотней дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над РФ, сообщило Минобороны, передает 19 января телеграм-канал Украина.ру

Из них 31 дрон сбили над территорией Белгородской области, 29 - над Саратовской, 25 над Воронежской, по три над Брянской, Тамбовской областями, один над Курской областью.Жители Саратова сообщали, что в городе ночью было слышно 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 ночи. Также о громких звуках сирены и отдаленных хлопках рассказывали жители Энгельса. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не поступало.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений, предварительно, нет. Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 1343 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.

