Мощные взрывы, остановленные крещенские купания. ПВО расправилась почти с сотней дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над РФ, сообщило Минобороны, передает 19 января телеграм-канал Украина.ру
россия
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
Из них 31 дрон сбили над территорией Белгородской области, 29 - над Саратовской, 25 над Воронежской, по три над Брянской, Тамбовской областями, один над Курской областью.Жители Саратова сообщали, что в городе ночью было слышно 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 ночи. Также о громких звуках сирены и отдаленных хлопках рассказывали жители Энгельса. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не поступало.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений, предварительно, нет. Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 1343 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
курская область
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны
Из них 31 дрон сбили над территорией Белгородской области, 29 - над Саратовской, 25 над Воронежской, по три над Брянской, Тамбовской областями, один над Курской областью.
Жители Саратова сообщали, что в городе ночью было слышно 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 ночи. Также о громких звуках сирены и отдаленных хлопках рассказывали жители Энгельса. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не поступало.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений, предварительно, нет.
"В Воронеже временно остановили крещенские купания из-за угрозы атаки беспилотников. Мероприятия у официальных мест купания срочно отменили", - уточнил наш телеграм-канал.