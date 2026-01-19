Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 1343 украинских БПЛА - 19.01.2026 Украина.ру
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 1343 украинских БПЛА
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 1343 украинских БПЛА
Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 1343 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 19 января сообщает РИА Новости
По подсчётам агентства, суммировавшего данные Минобороны РФ за период с 12 по 18 января, наибольшее количество вражеских дронов были сбиты 14 января (260 БПЛА) и 15 января (265 БПЛА). Подавляющее количество атак с применением беспилотников самолётного типа дальнего действия ВСУ совершили на европейскую часть России.За предыдущий недельный период, с 5 по 11 января, российские силы ПВО всего перехватили не менее 1193 украинских дронов.Ранее сообщалось, что в период с 8:00 до 19:00 мск 18 января дежурными средствами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА самолётного типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 1343 украинских БПЛА

03:49 19.01.2026 (обновлено: 03:59 19.01.2026)
 
Силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 1343 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 19 января сообщает РИА Новости
По подсчётам агентства, суммировавшего данные Минобороны РФ за период с 12 по 18 января, наибольшее количество вражеских дронов были сбиты 14 января (260 БПЛА) и 15 января (265 БПЛА). Подавляющее количество атак с применением беспилотников самолётного типа дальнего действия ВСУ совершили на европейскую часть России.
За предыдущий недельный период, с 5 по 11 января, российские силы ПВО всего перехватили не менее 1193 украинских дронов.
Ранее сообщалось, что в период с 8:00 до 19:00 мск 18 января дежурными средствами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА самолётного типа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
