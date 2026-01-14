https://ukraina.ru/20260114/v-evroparlamente-snova-initsiiruyut-votum-nedoveriya-glave-evrokomissii-1074276365.html
В Европарламенте снова инициируют вотум недоверия главе Еврокомиссии
Очередной вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен готовит в Европарламенте фракция "Патриоты Европы". Об этом сообщает издание Politico
Фракция "Патриоты Европы" предложит вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии. После этого, 19-22 января может состояться обсуждение и голосование по этому вопросу. Европарламентарии недовольны политикой Еврокомиссии в аграрной сфере. В частности, главу ЕК обвиняют в неспособности защитить интересы европейских фермеров от несправедливой конкуренции.Урсуле фон дер Ляйен ставится в вину соглашение ЕС с МЕРКОСУР. Согласно документу, рынок сельхозпродукции Евросоюза открывается для демпинга из Южной Америки, разоряющего сельхозпроизводителей ЕС.Накануне в новостях: "Гнев фермеров огромен, их требования законны": аграрии заблокировали Триумфальную арку в ПарижеРанее автор издания Украина.ру Азат Рахманов рассмотрел проблему в публикации Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеровВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Фракция "Патриоты Европы" предложит вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии. После этого, 19-22 января может состояться обсуждение и голосование по этому вопросу.
Европарламентарии недовольны политикой Еврокомиссии в аграрной сфере. В частности, главу ЕК обвиняют в неспособности защитить интересы европейских фермеров от несправедливой конкуренции.
Урсуле фон дер Ляйен ставится в вину соглашение ЕС с МЕРКОСУР. Согласно документу, рынок сельхозпродукции Евросоюза открывается для демпинга из Южной Америки, разоряющего сельхозпроизводителей ЕС.
