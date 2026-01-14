В Европарламенте снова инициируют вотум недоверия главе Еврокомиссии - 14.01.2026 Украина.ру
В Европарламенте снова инициируют вотум недоверия главе Еврокомиссии
В Европарламенте снова инициируют вотум недоверия главе Еврокомиссии
Очередной вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен готовит в Европарламенте фракция "Патриоты Европы". Об этом сообщает издание Politico
2026-01-14T12:07
2026-01-14T12:07
Фракция "Патриоты Европы" предложит вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии. После этого, 19-22 января может состояться обсуждение и голосование по этому вопросу. Европарламентарии недовольны политикой Еврокомиссии в аграрной сфере. В частности, главу ЕК обвиняют в неспособности защитить интересы европейских фермеров от несправедливой конкуренции.Урсуле фон дер Ляйен ставится в вину соглашение ЕС с МЕРКОСУР. Согласно документу, рынок сельхозпродукции Евросоюза открывается для демпинга из Южной Америки, разоряющего сельхозпроизводителей ЕС.Накануне в новостях: "Гнев фермеров огромен, их требования законны": аграрии заблокировали Триумфальную арку в ПарижеРанее автор издания Украина.ру Азат Рахманов рассмотрел проблему в публикации Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеровВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, брюссель, европа, латинская америка, еврокомиссия, ес, европарламент, париж, урсула фон дер ляйен, апк, сельское хозяйство, сельхозпродукция
Новости, Брюссель, Европа, Латинская Америка, Еврокомиссия, ЕС, Европарламент, Париж, Урсула фон дер Ляйен, АПК, Сельское хозяйство, сельхозпродукция

В Европарламенте снова инициируют вотум недоверия главе Еврокомиссии

12:07 14.01.2026
 
© ФотоУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото
Очередной вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен готовит в Европарламенте фракция "Патриоты Европы". Об этом сообщает издание Politico
Фракция "Патриоты Европы" предложит вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии. После этого, 19-22 января может состояться обсуждение и голосование по этому вопросу.
Европарламентарии недовольны политикой Еврокомиссии в аграрной сфере. В частности, главу ЕК обвиняют в неспособности защитить интересы европейских фермеров от несправедливой конкуренции.
Урсуле фон дер Ляйен ставится в вину соглашение ЕС с МЕРКОСУР. Согласно документу, рынок сельхозпродукции Евросоюза открывается для демпинга из Южной Америки, разоряющего сельхозпроизводителей ЕС.
Накануне в новостях: "Гнев фермеров огромен, их требования законны": аграрии заблокировали Триумфальную арку в Париже
Ранее автор издания Украина.ру Азат Рахманов рассмотрел проблему в публикации Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеров
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Брюссель, Европа, Латинская Америка, Еврокомиссия, ЕС, Европарламент, Париж, Урсула фон дер Ляйен, АПК, Сельское хозяйство, сельхозпродукция
 
Лента новостейМолния