Кто воюет на Украине? Ценные признания одного Кулебы

Кто воюет на Украине? Ценные признания одного Кулебы

Мировой опыт свидетельствует, что политики, покидая должность, нередко умнеют. На самом деле нет конечно – просто любое кадровое назначение – плод определённого компромисса ума, совести и профессионализма. Грубо говоря – человека берут под решение определённой задачи. А в рамках её решения надо не гранями блистать, а следовать политике партии

2026-01-14T15:36

2026-01-14T15:36

2026-01-14T15:47

Для Украины это, как раз, не характерно. Уйдя в отставку политик, как правило, продолжает говорить то, что он говорил на посту – только с более радикальных позиций. И выглядит, соответственно, не просто дураком, а дураком в квадрате. Взять, хотя бы, Петра Порошенко*, который и сейчас несёт нации с трибуны Верховной Рады "армию, мову, виру" и ЕС, и НАТО.На этом фоне крайне неожиданным выглядит интервью бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы изданию "Украинская правда". Анализируя сказанное Кулебой надо помнить две вещи.Во-первых, владельцем УП является "соросёнок" Томаш Фиала – один из лидеров "партии войны" на Украине. Соответственно, издание занимает достаточно радикальные позиции. Появление же интервью почти наверняка согласовано с определёнными кругами в США (хотя это не обязательно – у редакции довольно много степеней свободы именно потому, что не одобренное в штаб-квартире Демократической партии она творить не будет).Во-вторых, Кулеба интервью вскоре после встречи с Зеленским – первой за полтора года (чем Кулеба, кстати, недоволен – "считал это несправедливым не по отношению ко мне, а по отношению к интересам страны и двух людей, которые прошли большой путь"). Т.е., сказанное им, вполне вероятно, санкционировано на высшем украинском уровне.Итак, что интересного сказал Кулеба?Прежде всего он прямым текстом подтвердил, что был вынужден уйти в отставку из-за конфликта с Андреем Ермаком и нынешняя встреча с Зеленским стала возможна именно потому, что при нём нет Ермака. На Ермака он вообще очень зол: "приказ, подкуп, принуждение – это не политика".Ну да – это управление. Какая может быть "политика" в административном аппарате? Т.е., так-то мы знаем, что в аппарате – свой рынок. Но говорить об этом как бы не принято, потому что формально в аппарате вертикаль и единоначалие. И да – приказ, принуждение, никакой политики… Но Кулеба об этом не знает.Впрочем, новую систему власти, без Ермака, Зеленский ещё не придумал и, как можно понять из оговорок Кулебы, именно поэтому он не получил никаких кадровых предложений. Разочарование он скрывает за рассуждениями о том, что "ты можешь быть полезным и на должности, и без неё".Однако главное, о чём говорил журналист УП с Кулебой – вопрос переговоров и именно его высказывания на эту тему в основном цитировали. И вот тут действительно интересно.Кулеба скептик – он считает, что до подписания соглашений остался только один шаг, но "до конца зимы никакой договоренности с россиянами о прекращении огня не будет". Более того – "следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы".Т.е., по его прогнозу, война может продолжаться, как минимум, до конца зимы 2027 года. Правда он осторожен и говорит об "окнах возможностей", которыми можно пользоваться, а можно нет (лучше бы пользоваться дверями, конечно, но почему-то термина "дверь возможностей" не существует).Мотивация интересна – он полагает, что во всём виновата Россия, потому что:- "зачем они (русские – Авт.) всё разваливали в энергетике, в экономике под зиму, чтобы вдруг остановиться?"- даже если эта война остановится, будут продолжаться другие войны, потому что российскому президенту, якобы, "так удобно управлять страной".И то, и другое чепуха понятно – мы даже не будем объяснять почему. Но есть у него и относительно разумная мысль:"Россия уверена, что способна достигать своих целей военным путем. Украина уверена, что способна держаться. Трамп, как бы это парадоксально не звучало, бегает между Путиным и Зеленским, пытаясь создать им негативную и позитивную мотивации, а оно не работает все равно".И тут Кулеба прямым текстом выдаёт тайну полишинеля – не смотря на "миротворчество" Трампа война будет продолжаться столько, сколько хочет Европа – в данном случае воюет именно она. Более того, в этом же интервью он утверждает, что в поддержке Украины ЕС сделал больше, чем мог, но почему-то не задаётся вопросом – а зачем ЕС это вообще потребовалось? Неужели из любви к Украине? Самое забавное, что в украинской идеологической конструкции есть "правильный" ответ на этот вопрос – Европа заботится об Украине потому, что боится нападения России. Но Кулеба этот тезис упоминает походя, говоря о том, что Запад-то точно за Украину воевать не будет.Причём сам же Кулебы это и подтверждает своими наблюдениями:"То, что все видят в рейтингах и в соцопросах – это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях – совсем другое. (…) Когда я поехал по селам и начал с людьми разговаривать не на заправках – я, честно говоря, перестал читать соцопросы.Мое впечатление такое – если людям скажут: "Вот что нам надо отдать, но это всё остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС", извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять".Уж не знаем, от большого ли это ума или это хитрый манёвр, но Кулеба буквально говорит, что люди готовы к миру, но украинская власть и "союзники" не готовы, потому говорят о неприемлемости территориальных уступок и в обоснование своей неуступчивости публикуют данные опросов, которые не соответствуют реальным мнениям людей.Он также и объясняет, зачем нужен референдум по мирному договору, который на самом деле не нужен:"Когда соглашение подтверждено народом на референдуме, политику, который рвётся к власти, становится гораздо труднее разрывать страну аргументом, что "это плохое соглашение, а я сделаю еще лучше, когда стану властью". (…)- Если на референдуме народ скажет "нет"? Тогда всё, прекращаем переговоры?- Значит, воюем".Ключевое, на самом деле, именно второе – провести референдум и продолжить войну, опираясь на мнение народа, который хочет продолжения войны.Но, если бы Зеленский действительно хотел прекратить войну, то ему нужно было бы отбиваться от атак "партии войны". Но референдум для этого не подходит – он почти наверняка даст отрицательный результат. Впрочем, многое зависит от правильной формулировки – если, например, предложить выбор между прекращением войны и вступлением в ЕС могут появиться варианты (украинские социологи, насколько нам известно, таким хулиганством не занимались).Удивительно, но Кулеба в этом интервью прямо сказал, что пресловутая 5-я статья Североатлантического договора не работает, как минимум потому, что её никто не пробовал в деле. А переговоры идут о другом:"За нас воевать никто не планирует. Но в смысле "мы будем делать всё возможное, чтобы помочь Украине" – кто-то будет снаряды поставлять, кто-то дроны, кто-то ещё что-то – это возможно".Тут, кстати, стоит процитировать иноагента Юлию Латынину**:"Украине была предоставлена самая крупная военная помощь в деньгах и оружии за всю историю.Украина получила 300-350 миллиардов долларов. За сопоставимое время, весь СССР за время ленд-лиза получил 11-12 миллиардов долларов в тогдашних ценах. Это 180-250 миллиардов долларов в нынешних ценах".Тут, соответственно, вопрос – если Украина и в таких условиях не победила, то что Запад должен будет сделать по "гарантиям"?Ну и на закуску:"Нет отдельного украинского пути – это не работает. Мы или в "русском мире", или в европейском мире".Вот так… Тридцать лет строить "украинскую Украину", чтобы потом бывший министр иностранных дел сказал, что это туфта…***Не так важно, действительно ли Кулеба поумнел после отставки (полагаем, что он с самого начала был не особенно умным), важно, что он совершенно спокойно повторяет "нарративы кремлёвской пропаганды". Но всё же крика "спасите нас от "союзников" в интервью нет. Он, всё же, сторонник "европейского выбора".* Член сообщества, внесённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Внесена в Реестр иностранных агентов Министерства юстиции России.О политике Европы можно прочитать в интервью "Александр Ананьев: Чтобы остановить Европу, России придется лечить ее шоковой терапией, как при Гитлере"

