Давид Арахамия: главный грузинобандеровец Украины

Давид Арахамия: главный грузинобандеровец Украины - 14.01.2026

Давид Арахамия: главный грузинобандеровец Украины

Вечером 13 января антикоррупционные органы Украины провели обыски у главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Он может проходить по делу о подкупе депутатов Верховной Рады. Издание Украина.ру рассказывает, как сочинский грузин Арахамия превратился в одного из влиятельнейших людей нынешней страны

Если бы не пертурбации развала СССР, кто знает, как сложилась бы судьба Арахамии. Родился он в Сочи, до 12 лет жил в Абхазии, а после войны с Грузией его семья некоторое время колесила по бывшему Союзу: Тбилиси, Латвия, Пенза.Отец Арахамии воевал на стороне Грузии, но смерть настигла его при сугубо мирных обстоятельствах – он подавился косточкой, когда ел уху.В Николаеве семья оказалась после того, как их родственники оставили им там свою квартиру, а сами уехали жить на Камчатку.На Украине Арахамия закончил школу с золотой медалью и поступил в только что открытый в Николаеве Украино-финский институт финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, позже переименованный в Европейский университет.Некоторые СМИ утверждают, что еще в школе Арахамию приметил т.н. Корпус мира – американская правительственная организация, которая готовит в разных странах свою агентуру влияния.Еще во время учебы Арахамия устроился в небольшую николаевскую IT-компанию, хотя в этой сфере особо ничего не смыслил, будучи экономистом по образованию. В начале "нулевых" он выехал в США, где под именем Давид Браун зарегистрировал свою фирму. Далее из этих компаний будет сформирована TemplateMonster – корпорация, занимающаяся веб-дизайном и веб-шаблонами.Слухи о высоких покровителях главного парламентского "слуги народа" подтверждает тот факт, что в 2010 году против его компании был подан иск со стороны Microsoft на 110 млн долларов. Счета TemplateMonster были арестованы, как и имущество Арахамии, однако потом все претензии по-тихому были отозваны и дело свернули.По словам самого Арахамии, он продал свою компанию за 100 млн долларов, однако куда делась эта сумма он так и не раскрыл. В его налоговых декларациях эти деньги никак не фигурируют.После начала Евромайдана Арахамия поддержал протесты, а с началом боевых действий в Донбассе переключился на сборы для ВСУ. Вот его цитата из 2014 года:Каким паспортом он владел все это время так и остается неизвестным.Волонтерская деятельность Арахамии оказалась до того успешной, что его заметили на самом верху, сделав советником тогдашнего министра обороны и главой совета волонтеров при Минобороны Украины.По одной из версий, карьерный взлет Арахамии – результат его дружбы с американцами. Они же и посоветовали его кандидатуру в топ-5 списка "Слуги народа" на выборах в Раду. Одновременно с этим Владимир Зеленский назначил его в наблюдательный совет "Укроборонпрома".В Раде начинающий парламентарий сходу встал во главе фракции партии Зеленского, которой он рулит до сих пор.Именно Арахамия возглавлял украинскую делегацию на переговорах весной 2022 года, запомнившись своим экстравагантным внешним видом."В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране (к России – ред.)", - говорил он.Арахамия – пример того, как власть и деньги на современной Украине могут превратить в русофоба и националиста практически любого. О дальнейших политических перспективах Арахамии - в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Полупрезидент Арахамия. Как коррупция и демократы США готовят Зеленскому сменщика.

