Полупрезидент Арахамия. Как коррупция и демократы США готовят Зеленскому сменщика

Удивительный реванш с непредсказуемыми последствиями для Украины вольно или невольно готовят демократы США и кровно близкие к ним многочисленные украинские соросята, который до спазмов в горле ненавидят Дональда Трампа.

2025-11-26T16:54

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072219081_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1ef36bc11f634ae4c7510de2c10ba9d7.png

Речь идет, конечно же, о том, что просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с так называемым мирным планом Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта, и американцы решили приструнить его давно испытанным способом – надавить на него обвинениями в коррупции. Благо дело – сейчас в Украина в полную силу разворачивается так называемый "Миндичгейт". То есть обвинения в коррупции ближайшего круга Зеленского, который при желании следователей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) тоже может оказаться заляпанным в коррупции, как невеста в белоснежном, упавшая в выгребную яму свинарника в колхозе "40 лет без урожая".Этот вариант американцы-республиканцы-трамписты, стоящие за спиной НАБУ, специально оставили в загашнике для давления на Зеленского. Чтобы тот был посговорчивее. Но Зеленский оказался дураком и подумал, что, сдав своих подельников – Миндича плюс всяких Цукерманов – и позволив им сдрыснуть из Украины, сможет устоять, уйти от ответственности и при поддержке Европы продолжить войну на потребу европейских "ястребов".Утрясая и согласовывая план Трампа, европейцы сдуру тоже решили, что они выхолостили документ американского президента донельзя и теперь можно выпускать Зеленского в Белый дом, чтобы он там отдувался. И отдулся, но войну продолжил.Однако вся беда в том, что война Трампу не нужна, и он будет додавливать свой вариант развития событий. Он и додавливает: НАБУ уже объявило, что готово продолжать антикоррупционные разоблачения, во время которых обязательно всплывет имя Зеленского и навсегда похоронит его. И политически, и, не исключено, физически. За ненадобностью.Без госпереворота в виде майдана и без прямого убийства сместить Зеленского можно импичментом. Например, за обвинения в госизмене, чем однозначно является та коррупция, которую развел подле себя этот персонаж. Всякие миндичи, ермаки и прочие цукерманы грабили казну и всевозможную помощь Запада на войну с Россией так, что не трудно доказать, что мздоимством они снизили обороноспособность страны до неприемлемого уровня. Как говорится, долго ли, умеючи. А это и есть сознательная воровская госизмена, которую прикупленные юристы обоснуют и докажут на раз. Останется только простимулировать депутатов Верховной Рады и прокатить Зеленского импичментом прямо на свалку истории и в тюрягу.И это возможно, долго. А в наше крайне спрессованное время, когда российские войска вот-вот обрушат фронт ВСУ и при желании и без особого сопротивления займут добрую половину Украины, что-то нужно решать быстро. И легче всего, но без убийства, можно Зеленского вынудить уйти в отставку добровольно. Например, полностью развалив его поддержку в парламенте и превратив его в куклу. Тупую, бессмысленную и ни на что не годную. С полномочиями, но без единой возможности их применить, задействовав структуры исполнительно власти. Подле него останется только Ермак, и с ним, конечно, приятно спасть в оном бункере, а может и в одной кроватке, но на управлении Украиной это никак не скажется, если главе офиса президента (ОПУ) вырвать жало.Вот тут-то в этой ситуации и всплыло имя 46-летнего Давида Арахамия, лидера парламентской фракции "Слуги народа", пропрезидентской партии собачьих парикмахеров, блогеров и пауэрлифтеров, набранных в помощь Зеленскому еще в 2019 году по объявлениям на заборах и нужниках. Арахамия – ставленник американских демократов и видный соросенок, порождение разрушительной деятельности всевозможных неправительственных организаций (НПО), управленец с погонялом Давид Браун, вскормленный, можно даже сказать, лично молоком дедушки Сороса, известного международного аферюги и пройдохи, который всеми клещами и щупальцами впился в тело несчастной Украины и продолжает ее высасывать себе на карман. В том числе, и при помощи Арахамия.В начавшемся убийственном для Зеленского "Миндичгейте" Арахамия уже всплыл, как организатор возможного бунта "Слуги народа" в Раде. Чтобы ослабить недопрезидента. Но потом на пару дней скандал замяли, единство "слуг" временно восстановили, а их монобольшинство устояло и сохранило правительство Юлии Свириденко, ставленницы Ермака и, следовательно, Зеленского, пока неприкосновенным.Теперь же, как говорится, наша песня хороша – начинай сначала: трамписты решили (начали?) валить Зеленского через парламент. И именно в Раде готовить ему конституционную замену.И все вроде бы хорошо, моменты и варианты вполне рабочие, но тут очень важны два политико-юридических нюанса. Первый: по некоторым данным в монобольшинство "Слуг народа" входит 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, что составляет простое большинство, способное принимать любые управленческие решения и даже принимать законы. Сейчас заговорили о том, что из фракции слуг" готовы уйти 10 или больше депутатом. Если это случится, монобольшинство рухнет, простое большинство в поддержку Зеленского исчезнет, следовательно возможны отставка правительства и масштабный политкризис, способный действительно утопить Зеленского. Без всяких выборов, дуста в дурь или канделябров по голове.Второй: если Зеленского отожмут от власти мирно и он уйдет, то по Конституции Украины и. о. президента становится спикер Верховной Рады. А кто у нас сегодня протирает штаны на этом месте? Правильно, бывший кавеэнщик, свинообразный Руслан Стефанчук, из которого самостоятельный политик такой же, как приблизительно из биоотходов пуля. Это покорная марионетка в руках тандема Зеленский/Ермак: что они прикажут, то этот с трудом ходячий бодипозитивчик и спляшет.Статья 112 Конституции дословно гласит: "В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины. Председатель Верховной Рады Украины в период исполнения им обязанностей Президента Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6 - 8, 10 - 13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Конституции Украины".Все обозначенные в статье пункты-ограничения – несущественны, главой Украины может стать Стефанчук. Или тот, кто будет на его месте. А это… Правильно – о, бинго! – Давид Арахамия, которого демократы США и соросята уже начали проталкивать на место спикера парламента, разваливая монобольшинство пропрезидентских "слуг". Развалят старое, по-новому переформатируют депутатский корпус и получат нужный персонаж на нужном месте.И что самое прикольное: этот полупрезидент Арахамия объективно выгоден даже России, так как он вполне законно станет легитимным главой Украины вместо нелегитимного и просроченного Зеленского, чья подпись не стоит и чернил, которыми он что-либо подпишет. Москва неоднократно указывала на то, что отсутствие легитимного президента делает невозможным подписание каких-либо серьезных документов. А тут – на тебе: дурачок, политическая прошмандовка, соросенок, но легитимный!Короче, схема вырисовывается очень рабочая и вполне осуществимая. Но есть и загогулины. Во-первых, за то, чтобы ослабить Зеленского, голоса в Раде найдутся – президента там ненавидят многие. Но вот, чтобы избрать нового спикера, который потом станет (может стать) главой государства, понадобятся дополнительные усилия и деньги на закупку нужных голосов.Нужно чтобы все, как один, взяли под козырек разнообразные соросята. Чтоб олигархи между собой договорились. Чтобы противники Зеленского (к примеру, Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко) на время зарыли топор войны. Чтобы различные центры влияния за стенами Рады дали своим протеже с мандатами нужные команды.Это будут трудные, веселые и денежные торги!Во-вторых, мозги могут вернуться к трампистам, и они поймут угрозу переформатирования руководства Украины. Ведь может так получиться, что вместо непокорного и тупого Зеленского придет такой же неуступчивый и работающий на демократов и глобалистов Арахамия, который тоже выступит за войну и за борьбу с Трампом. И что тогда делать? Валить и Арахамия или все же искать ключи воздействия на него? Сложные вопросы…А в результате получится что сменяли шило на мыло… Но, с другой стороны, а кто обещал американцам и примкнувшим к ним европейцам, что все будет легко с бестолковой, но огромной страной в центре Европы? Общими усилиями они уже превратили Украину в неароматное нечто, но страна-то сопротивляется – она хочет жить. И для многих она – Родина, как ни смешно это звучит применительно к Украине. Это обязательно нужно учитывать……Однако, с третьей стороны, если смотреть вокруг вполне серьезно, то кому сейчас легко? Что, легко Франции, которая не знает, что ей делать, как жить и кто ею руководит, потому что в семье президента у жены простатит, а у мужа, извините, похоже, ПМС? Глобализация, политкорректность, толерантность и ЛГБТ*-повестка и всевозможные девиации демократии – тут ничего не попишешь…Как команда Трампа ищет новых кандидатов для украинской власти - в статье "Ширма из эйфории и мишуры. США сохраняют стратегию в поисках новых исполнителей".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

