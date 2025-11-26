Полупрезидент Арахамия. Как коррупция и демократы США готовят Зеленскому сменщика - 26.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251126/poluprezident-arakhamiya-kak-korruptsiya-i-demokraty-ssha-gotovyat-zelenskomu-smenschika--1072218300.html
Полупрезидент Арахамия. Как коррупция и демократы США готовят Зеленскому сменщика
Полупрезидент Арахамия. Как коррупция и демократы США готовят Зеленскому сменщика - 26.11.2025 Украина.ру
Полупрезидент Арахамия. Как коррупция и демократы США готовят Зеленскому сменщика
Удивительный реванш с непредсказуемыми последствиями для Украины вольно или невольно готовят демократы США и кровно близкие к ним многочисленные украинские соросята, который до спазмов в горле ненавидят Дональда Трампа.
2025-11-26T16:54
2025-11-26T17:10
мнения
весь скачко
верховная рада
владимир зеленский
украина
сша
европа
трамп и зеленский
рада
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072219081_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1ef36bc11f634ae4c7510de2c10ba9d7.png
Речь идет, конечно же, о том, что просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с так называемым мирным планом Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта, и американцы решили приструнить его давно испытанным способом – надавить на него обвинениями в коррупции. Благо дело – сейчас в Украина в полную силу разворачивается так называемый "Миндичгейт". То есть обвинения в коррупции ближайшего круга Зеленского, который при желании следователей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) тоже может оказаться заляпанным в коррупции, как невеста в белоснежном, упавшая в выгребную яму свинарника в колхозе "40 лет без урожая".Этот вариант американцы-республиканцы-трамписты, стоящие за спиной НАБУ, специально оставили в загашнике для давления на Зеленского. Чтобы тот был посговорчивее. Но Зеленский оказался дураком и подумал, что, сдав своих подельников – Миндича плюс всяких Цукерманов – и позволив им сдрыснуть из Украины, сможет устоять, уйти от ответственности и при поддержке Европы продолжить войну на потребу европейских "ястребов".Утрясая и согласовывая план Трампа, европейцы сдуру тоже решили, что они выхолостили документ американского президента донельзя и теперь можно выпускать Зеленского в Белый дом, чтобы он там отдувался. И отдулся, но войну продолжил.Однако вся беда в том, что война Трампу не нужна, и он будет додавливать свой вариант развития событий. Он и додавливает: НАБУ уже объявило, что готово продолжать антикоррупционные разоблачения, во время которых обязательно всплывет имя Зеленского и навсегда похоронит его. И политически, и, не исключено, физически. За ненадобностью.Без госпереворота в виде майдана и без прямого убийства сместить Зеленского можно импичментом. Например, за обвинения в госизмене, чем однозначно является та коррупция, которую развел подле себя этот персонаж. Всякие миндичи, ермаки и прочие цукерманы грабили казну и всевозможную помощь Запада на войну с Россией так, что не трудно доказать, что мздоимством они снизили обороноспособность страны до неприемлемого уровня. Как говорится, долго ли, умеючи. А это и есть сознательная воровская госизмена, которую прикупленные юристы обоснуют и докажут на раз. Останется только простимулировать депутатов Верховной Рады и прокатить Зеленского импичментом прямо на свалку истории и в тюрягу.И это возможно, долго. А в наше крайне спрессованное время, когда российские войска вот-вот обрушат фронт ВСУ и при желании и без особого сопротивления займут добрую половину Украины, что-то нужно решать быстро. И легче всего, но без убийства, можно Зеленского вынудить уйти в отставку добровольно. Например, полностью развалив его поддержку в парламенте и превратив его в куклу. Тупую, бессмысленную и ни на что не годную. С полномочиями, но без единой возможности их применить, задействовав структуры исполнительно власти. Подле него останется только Ермак, и с ним, конечно, приятно спасть в оном бункере, а может и в одной кроватке, но на управлении Украиной это никак не скажется, если главе офиса президента (ОПУ) вырвать жало.Вот тут-то в этой ситуации и всплыло имя 46-летнего Давида Арахамия, лидера парламентской фракции "Слуги народа", пропрезидентской партии собачьих парикмахеров, блогеров и пауэрлифтеров, набранных в помощь Зеленскому еще в 2019 году по объявлениям на заборах и нужниках. Арахамия – ставленник американских демократов и видный соросенок, порождение разрушительной деятельности всевозможных неправительственных организаций (НПО), управленец с погонялом Давид Браун, вскормленный, можно даже сказать, лично молоком дедушки Сороса, известного международного аферюги и пройдохи, который всеми клещами и щупальцами впился в тело несчастной Украины и продолжает ее высасывать себе на карман. В том числе, и при помощи Арахамия.В начавшемся убийственном для Зеленского "Миндичгейте" Арахамия уже всплыл, как организатор возможного бунта "Слуги народа" в Раде. Чтобы ослабить недопрезидента. Но потом на пару дней скандал замяли, единство "слуг" временно восстановили, а их монобольшинство устояло и сохранило правительство Юлии Свириденко, ставленницы Ермака и, следовательно, Зеленского, пока неприкосновенным.Теперь же, как говорится, наша песня хороша – начинай сначала: трамписты решили (начали?) валить Зеленского через парламент. И именно в Раде готовить ему конституционную замену.И все вроде бы хорошо, моменты и варианты вполне рабочие, но тут очень важны два политико-юридических нюанса. Первый: по некоторым данным в монобольшинство "Слуг народа" входит 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, что составляет простое большинство, способное принимать любые управленческие решения и даже принимать законы. Сейчас заговорили о том, что из фракции слуг" готовы уйти 10 или больше депутатом. Если это случится, монобольшинство рухнет, простое большинство в поддержку Зеленского исчезнет, следовательно возможны отставка правительства и масштабный политкризис, способный действительно утопить Зеленского. Без всяких выборов, дуста в дурь или канделябров по голове.Второй: если Зеленского отожмут от власти мирно и он уйдет, то по Конституции Украины и. о. президента становится спикер Верховной Рады. А кто у нас сегодня протирает штаны на этом месте? Правильно, бывший кавеэнщик, свинообразный Руслан Стефанчук, из которого самостоятельный политик такой же, как приблизительно из биоотходов пуля. Это покорная марионетка в руках тандема Зеленский/Ермак: что они прикажут, то этот с трудом ходячий бодипозитивчик и спляшет.Статья 112 Конституции дословно гласит: "В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины. Председатель Верховной Рады Украины в период исполнения им обязанностей Президента Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6 - 8, 10 - 13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Конституции Украины".Все обозначенные в статье пункты-ограничения – несущественны, главой Украины может стать Стефанчук. Или тот, кто будет на его месте. А это… Правильно – о, бинго! – Давид Арахамия, которого демократы США и соросята уже начали проталкивать на место спикера парламента, разваливая монобольшинство пропрезидентских "слуг". Развалят старое, по-новому переформатируют депутатский корпус и получат нужный персонаж на нужном месте.И что самое прикольное: этот полупрезидент Арахамия объективно выгоден даже России, так как он вполне законно станет легитимным главой Украины вместо нелегитимного и просроченного Зеленского, чья подпись не стоит и чернил, которыми он что-либо подпишет. Москва неоднократно указывала на то, что отсутствие легитимного президента делает невозможным подписание каких-либо серьезных документов. А тут – на тебе: дурачок, политическая прошмандовка, соросенок, но легитимный!Короче, схема вырисовывается очень рабочая и вполне осуществимая. Но есть и загогулины. Во-первых, за то, чтобы ослабить Зеленского, голоса в Раде найдутся – президента там ненавидят многие. Но вот, чтобы избрать нового спикера, который потом станет (может стать) главой государства, понадобятся дополнительные усилия и деньги на закупку нужных голосов.Нужно чтобы все, как один, взяли под козырек разнообразные соросята. Чтоб олигархи между собой договорились. Чтобы противники Зеленского (к примеру, Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко) на время зарыли топор войны. Чтобы различные центры влияния за стенами Рады дали своим протеже с мандатами нужные команды.Это будут трудные, веселые и денежные торги!Во-вторых, мозги могут вернуться к трампистам, и они поймут угрозу переформатирования руководства Украины. Ведь может так получиться, что вместо непокорного и тупого Зеленского придет такой же неуступчивый и работающий на демократов и глобалистов Арахамия, который тоже выступит за войну и за борьбу с Трампом. И что тогда делать? Валить и Арахамия или все же искать ключи воздействия на него? Сложные вопросы…А в результате получится что сменяли шило на мыло… Но, с другой стороны, а кто обещал американцам и примкнувшим к ним европейцам, что все будет легко с бестолковой, но огромной страной в центре Европы? Общими усилиями они уже превратили Украину в неароматное нечто, но страна-то сопротивляется – она хочет жить. И для многих она – Родина, как ни смешно это звучит применительно к Украине. Это обязательно нужно учитывать……Однако, с третьей стороны, если смотреть вокруг вполне серьезно, то кому сейчас легко? Что, легко Франции, которая не знает, что ей делать, как жить и кто ею руководит, потому что в семье президента у жены простатит, а у мужа, извините, похоже, ПМС? Глобализация, политкорректность, толерантность и ЛГБТ*-повестка и всевозможные девиации демократии – тут ничего не попишешь…Как команда Трампа ищет новых кандидатов для украинской власти - в статье "Ширма из эйфории и мишуры. США сохраняют стратегию в поисках новых исполнителей".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
украина
сша
европа
россия
франция
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072219081_141:0:1041:675_1920x0_80_0_0_0f5cb6bee61752025dd5e2ba55a96592.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, весь скачко, верховная рада, владимир зеленский, украина, сша, европа, трамп и зеленский, рада, набу, давид арахамия, тимур миндич, россия, ес, руслан стефанчук, юлия тимошенко, петр порошенко, франция, париж
Мнения, весь Скачко, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Украина, США, Европа, Трамп и Зеленский, Рада, НАБУ, Давид Арахамия, Тимур Миндич, Россия, ЕС, Руслан Стефанчук, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Франция, Париж

Полупрезидент Арахамия. Как коррупция и демократы США готовят Зеленскому сменщика

16:54 26.11.2025 (обновлено: 17:10 26.11.2025)
 
© Фото : studlib.org.ua
- РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : studlib.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Удивительный реванш с непредсказуемыми последствиями для Украины вольно или невольно готовят демократы США и кровно близкие к ним многочисленные украинские соросята, который до спазмов в горле ненавидят Дональда Трампа.
Речь идет, конечно же, о том, что просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с так называемым мирным планом Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта, и американцы решили приструнить его давно испытанным способом – надавить на него обвинениями в коррупции. Благо дело – сейчас в Украина в полную силу разворачивается так называемый "Миндичгейт". То есть обвинения в коррупции ближайшего круга Зеленского, который при желании следователей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) тоже может оказаться заляпанным в коррупции, как невеста в белоснежном, упавшая в выгребную яму свинарника в колхозе "40 лет без урожая".
Этот вариант американцы-республиканцы-трамписты, стоящие за спиной НАБУ, специально оставили в загашнике для давления на Зеленского. Чтобы тот был посговорчивее. Но Зеленский оказался дураком и подумал, что, сдав своих подельников – Миндича плюс всяких Цукерманов – и позволив им сдрыснуть из Украины, сможет устоять, уйти от ответственности и при поддержке Европы продолжить войну на потребу европейских "ястребов".
Утрясая и согласовывая план Трампа, европейцы сдуру тоже решили, что они выхолостили документ американского президента донельзя и теперь можно выпускать Зеленского в Белый дом, чтобы он там отдувался. И отдулся, но войну продолжил.
Однако вся беда в том, что война Трампу не нужна, и он будет додавливать свой вариант развития событий. Он и додавливает: НАБУ уже объявило, что готово продолжать антикоррупционные разоблачения, во время которых обязательно всплывет имя Зеленского и навсегда похоронит его. И политически, и, не исключено, физически. За ненадобностью.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Без госпереворота в виде майдана и без прямого убийства сместить Зеленского можно импичментом. Например, за обвинения в госизмене, чем однозначно является та коррупция, которую развел подле себя этот персонаж. Всякие миндичи, ермаки и прочие цукерманы грабили казну и всевозможную помощь Запада на войну с Россией так, что не трудно доказать, что мздоимством они снизили обороноспособность страны до неприемлемого уровня. Как говорится, долго ли, умеючи. А это и есть сознательная воровская госизмена, которую прикупленные юристы обоснуют и докажут на раз. Останется только простимулировать депутатов Верховной Рады и прокатить Зеленского импичментом прямо на свалку истории и в тюрягу.
И это возможно, долго. А в наше крайне спрессованное время, когда российские войска вот-вот обрушат фронт ВСУ и при желании и без особого сопротивления займут добрую половину Украины, что-то нужно решать быстро. И легче всего, но без убийства, можно Зеленского вынудить уйти в отставку добровольно. Например, полностью развалив его поддержку в парламенте и превратив его в куклу. Тупую, бессмысленную и ни на что не годную. С полномочиями, но без единой возможности их применить, задействовав структуры исполнительно власти. Подле него останется только Ермак, и с ним, конечно, приятно спасть в оном бункере, а может и в одной кроватке, но на управлении Украиной это никак не скажется, если главе офиса президента (ОПУ) вырвать жало.
Вот тут-то в этой ситуации и всплыло имя 46-летнего Давида Арахамия, лидера парламентской фракции "Слуги народа", пропрезидентской партии собачьих парикмахеров, блогеров и пауэрлифтеров, набранных в помощь Зеленскому еще в 2019 году по объявлениям на заборах и нужниках. Арахамия – ставленник американских демократов и видный соросенок, порождение разрушительной деятельности всевозможных неправительственных организаций (НПО), управленец с погонялом Давид Браун, вскормленный, можно даже сказать, лично молоком дедушки Сороса, известного международного аферюги и пройдохи, который всеми клещами и щупальцами впился в тело несчастной Украины и продолжает ее высасывать себе на карман. В том числе, и при помощи Арахамия.
© Фото : cont.ws
- РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : cont.ws
В начавшемся убийственном для Зеленского "Миндичгейте" Арахамия уже всплыл, как организатор возможного бунта "Слуги народа" в Раде. Чтобы ослабить недопрезидента. Но потом на пару дней скандал замяли, единство "слуг" временно восстановили, а их монобольшинство устояло и сохранило правительство Юлии Свириденко, ставленницы Ермака и, следовательно, Зеленского, пока неприкосновенным.
Теперь же, как говорится, наша песня хороша – начинай сначала: трамписты решили (начали?) валить Зеленского через парламент. И именно в Раде готовить ему конституционную замену.
И все вроде бы хорошо, моменты и варианты вполне рабочие, но тут очень важны два политико-юридических нюанса. Первый: по некоторым данным в монобольшинство "Слуг народа" входит 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, что составляет простое большинство, способное принимать любые управленческие решения и даже принимать законы. Сейчас заговорили о том, что из фракции слуг" готовы уйти 10 или больше депутатом. Если это случится, монобольшинство рухнет, простое большинство в поддержку Зеленского исчезнет, следовательно возможны отставка правительства и масштабный политкризис, способный действительно утопить Зеленского. Без всяких выборов, дуста в дурь или канделябров по голове.
Второй: если Зеленского отожмут от власти мирно и он уйдет, то по Конституции Украины и. о. президента становится спикер Верховной Рады. А кто у нас сегодня протирает штаны на этом месте? Правильно, бывший кавеэнщик, свинообразный Руслан Стефанчук, из которого самостоятельный политик такой же, как приблизительно из биоотходов пуля. Это покорная марионетка в руках тандема Зеленский/Ермак: что они прикажут, то этот с трудом ходячий бодипозитивчик и спляшет.
© Фото : cont.ws
- РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : cont.ws
Статья 112 Конституции дословно гласит: "В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины. Председатель Верховной Рады Украины в период исполнения им обязанностей Президента Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6 - 8, 10 - 13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Конституции Украины".
Все обозначенные в статье пункты-ограничения – несущественны, главой Украины может стать Стефанчук. Или тот, кто будет на его месте. А это… Правильно – о, бинго! – Давид Арахамия, которого демократы США и соросята уже начали проталкивать на место спикера парламента, разваливая монобольшинство пропрезидентских "слуг". Развалят старое, по-новому переформатируют депутатский корпус и получат нужный персонаж на нужном месте.
И что самое прикольное: этот полупрезидент Арахамия объективно выгоден даже России, так как он вполне законно станет легитимным главой Украины вместо нелегитимного и просроченного Зеленского, чья подпись не стоит и чернил, которыми он что-либо подпишет. Москва неоднократно указывала на то, что отсутствие легитимного президента делает невозможным подписание каких-либо серьезных документов. А тут – на тебе: дурачок, политическая прошмандовка, соросенок, но легитимный!
Короче, схема вырисовывается очень рабочая и вполне осуществимая. Но есть и загогулины. Во-первых, за то, чтобы ослабить Зеленского, голоса в Раде найдутся – президента там ненавидят многие. Но вот, чтобы избрать нового спикера, который потом станет (может стать) главой государства, понадобятся дополнительные усилия и деньги на закупку нужных голосов.
Нужно чтобы все, как один, взяли под козырек разнообразные соросята. Чтоб олигархи между собой договорились. Чтобы противники Зеленского (к примеру, Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко) на время зарыли топор войны. Чтобы различные центры влияния за стенами Рады дали своим протеже с мандатами нужные команды.
Это будут трудные, веселые и денежные торги!
Во-вторых, мозги могут вернуться к трампистам, и они поймут угрозу переформатирования руководства Украины. Ведь может так получиться, что вместо непокорного и тупого Зеленского придет такой же неуступчивый и работающий на демократов и глобалистов Арахамия, который тоже выступит за войну и за борьбу с Трампом. И что тогда делать? Валить и Арахамия или все же искать ключи воздействия на него? Сложные вопросы…
А в результате получится что сменяли шило на мыло… Но, с другой стороны, а кто обещал американцам и примкнувшим к ним европейцам, что все будет легко с бестолковой, но огромной страной в центре Европы? Общими усилиями они уже превратили Украину в неароматное нечто, но страна-то сопротивляется – она хочет жить. И для многих она – Родина, как ни смешно это звучит применительно к Украине. Это обязательно нужно учитывать…
…Однако, с третьей стороны, если смотреть вокруг вполне серьезно, то кому сейчас легко? Что, легко Франции, которая не знает, что ей делать, как жить и кто ею руководит, потому что в семье президента у жены простатит, а у мужа, извините, похоже, ПМС? Глобализация, политкорректность, толерантность и ЛГБТ*-повестка и всевозможные девиации демократии – тут ничего не попишешь…
Как команда Трампа ищет новых кандидатов для украинской власти - в статье "Ширма из эйфории и мишуры. США сохраняют стратегию в поисках новых исполнителей".
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Мнениявесь СкачкоВерховная РадаВладимир ЗеленскийУкраинаСШАЕвропаТрамп и ЗеленскийРадаНАБУДавид АрахамияТимур МиндичРоссияЕСРуслан СтефанчукЮлия ТимошенкоПетр ПорошенкоФранцияПариж
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:17‼ Мединский с иронией подготовил "краткий экскурс по военной истории" для Каллас, заявившей, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, при этом ни одна из этих стран не нападала на Россию
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
Лента новостейМолния