14 января 2026 года, утренний эфир

14 января 2026 года, утренний эфир - 14.01.2026 Украина.ру

14 января 2026 года, утренний эфир

"Время Новороссии". Традиция празднования Старого Нового года. Гость: Оксана Борисовна Пенькова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой...

* "Время Новороссии". Традиция празднования Старого Нового года. Гость: Оксана Борисовна Пенькова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России ДонГУ.* "Важный разговор". Восстановление Мангушского округа в 2026 году, гость: Борис Трима, Глава Мангушского муниципального округа ДНР* "Школы жизни". Работа школьных учителей в ДНР. Гость: учительница начальных классов Юлия Козачкова* "Помогаем своим". Гуманитарная миссия в Донецк. Гость: Виталий Шереметьев, участник СВО, председатель молодёжной патриотической организации "Наследие"* "Трудовая быль". Мастерство кукольника — традиции и современность. Гость: Марина Анисимова – мастер текстильных и интерьерных игрушек.* "Аналитика от издания Украина.ру". О салате "оливье" и его создателях. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий СтоякинСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

