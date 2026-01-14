14 января 2026 года, утренний эфир - 14.01.2026 Украина.ру
14 января 2026 года, утренний эфир
14 января 2026 года, утренний эфир
* "Время Новороссии". Традиция празднования Старого Нового года. Гость: Оксана Борисовна Пенькова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России ДонГУ.* "Важный разговор". Восстановление Мангушского округа в 2026 году, гость: Борис Трима, Глава Мангушского муниципального округа ДНР* "Школы жизни". Работа школьных учителей в ДНР. Гость: учительница начальных классов Юлия Козачкова* "Помогаем своим". Гуманитарная миссия в Донецк. Гость: Виталий Шереметьев, участник СВО, председатель молодёжной патриотической организации "Наследие"* "Трудовая быль". Мастерство кукольника — традиции и современность. Гость: Марина Анисимова – мастер текстильных и интерьерных игрушек.* "Аналитика от издания Украина.ру". О салате "оливье" и его создателях. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий СтоякинСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
донецкая народная республика, донецк, россия, украина.ру, новый год, праздники, днр, лнр, эфир, игрушки, восстановление, сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, гуманитарная помощь, школа, преподаватель, главные новости, главное, новороссия сегодня, кухня, патриотизм, видео
* "Время Новороссии". Традиция празднования Старого Нового года. Гость: Оксана Борисовна Пенькова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России ДонГУ.

* "Важный разговор". Восстановление Мангушского округа в 2026 году, гость: Борис Трима, Глава Мангушского муниципального округа ДНР

* "Школы жизни". Работа школьных учителей в ДНР. Гость: учительница начальных классов Юлия Козачкова

* "Помогаем своим". Гуманитарная миссия в Донецк. Гость: Виталий Шереметьев, участник СВО, председатель молодёжной патриотической организации "Наследие"

* "Трудовая быль". Мастерство кукольника — традиции и современность. Гость: Марина Анисимова – мастер текстильных и интерьерных игрушек.

* "Аналитика от издания Украина.ру". О салате "оливье" и его создателях. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин

Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
