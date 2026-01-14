14 января 2026 года, утренний эфир
* "Время Новороссии". Традиция празднования Старого Нового года. Гость: Оксана Борисовна Пенькова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России ДонГУ.
* "Важный разговор". Восстановление Мангушского округа в 2026 году, гость: Борис Трима, Глава Мангушского муниципального округа ДНР
* "Школы жизни". Работа школьных учителей в ДНР. Гость: учительница начальных классов Юлия Козачкова
* "Помогаем своим". Гуманитарная миссия в Донецк. Гость: Виталий Шереметьев, участник СВО, председатель молодёжной патриотической организации "Наследие"
* "Трудовая быль". Мастерство кукольника — традиции и современность. Гость: Марина Анисимова – мастер текстильных и интерьерных игрушек.
* "Аналитика от издания Украина.ру". О салате "оливье" и его создателях. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
