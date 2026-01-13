https://ukraina.ru/20260113/yazykovyy-aparteid-kiev-poshel-voynoy-na-chastnye-shkoly-ispolzuya-lozh-i-donosy-1074219824.html

Радикалы, порохоботы и соросята вновь ополчились на русский язык. Cразу видно, что выборы приближаются и необходимо доказывать электорату верность принципам "Армовира" ("Армия, язык, вера" - предвыборные лозунги Петра Порошенко* - Ред.)

В итоге, на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект, которым предлагается внести изменения в украинское законодательство и запретить русский язык в частных школах. Такие нормы предусматривает законопроект №14361 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании".На сегодняшний день, согласно части 10 статьи 5 закона, частные школы могут самостоятельно определять язык образовательного процесса. Однако народные депутаты требуют срочно изменить эту норму и исключить "язык агрессора и оккупанта" из приватных школьных программ, за которые родители учеников, между прочим, платят солидные деньги. Однако, и на закон, и на право родителей в частном порядке учить детей так, как семья считает нужным, нардепы плевать хотели, как, впрочем, и на другие законы, и на Конституцию Украины.Также авторы документа ссылаются на аналогичные изменения в закон "О дошкольном образовании", которые вступили в силу с 1 января 2025 года.Инициаторов борьбы с частными русскими школами даже угадывать не надо - имена этих русофобов всегда на слуху. Очередной крестовый поход против русского языка возглавил бывший глава института Нацпамяти Владимир Вятрович (фракция "Евросолидарность"), львовянка Наталья Пипа из фракции "Голос" Сороса (которая устраивала драки с уличными музыкантами, исполнявшими песни Цоя), а также наследница покойной Ирины Фарион - Оксана Савчук из партии "Свобода". Это не ситуативный союз, а давно сложившаяся группа, для которой языковая радикализация - инструмент политической мобилизации и внешней отчётности перед западными кураторами.Однако нынешняя атака на частное образование выявила проблему, к которой сами инициаторы очередного запрета оказались не готовы. Несмотря на годы давления, запретов и принудительной украинизации, на бытовом и семейном уровне сохраняется устойчивый запрос на русский язык. Родители продолжают рассматривать его как язык практических возможностей, образования и будущей социальной мобильности своих детей. Более того, платят за эту возможность немалые деньги, которые могли бы потратить на европейское обучение. Похоже, именно это обстоятельство вызвало раздражение и страх у языковых радикалов. Их поставили перед фактом, что даже в условиях репрессий и ненависти ко всему русскому, языковой выбор не исчезает, а просто уходит в частное пространство. Фактически, конфликт вокруг приватных школ продемонстрировал, что навязываемая националистами языковая модель противоречит реальным стратегиям выживания и планирования будущего. Вот этот диссонанс и пугает бандеровцев, поскольку даже при силовом и идеологическом "зажиме" общественные настроения в области мовы и веры переломить так и не удалось. Приходится придумывать и внедрять новые ограничения, но нет никакой уверенности что удастся протащить их через парламент.Во-первых, в Раде элементарно не хватает голосов для поддержки любого законопроекта. Сейчас "Слуги народа" спешно снимают с рассмотрения все вопросы, кроме кадровых. Потому, что часть нардепов после каникул не вернулись на рабочие места, зная, что их ожидают подозрения от НАБУ. Как сообщают информированные источники, Национальное антикоррупционное бюро подготовило "пидозры" 40 парламентариям, а в общей сложности материалы готовы на более чем 100 народных депутатов. Все они получали деньги за голосования "по указке", от "кошельков" Зеленского и всех ждет расплата. Потому-то многие решили не рисковать и в страну после католического Рождестване и Нового года не возвращаться. А те, кто остались на местах, вряд ли озаботятся запретом русского языка в частных школах. На повестке дня - голосование за новых министров и продление военного положения, а не хотелки порохоботов и соросят.Во-вторых, есть и еще одна проблема, о которой напомнили сами киевляне. Запрет на изучение русского языка в частных учебных заведениях коснется не только монастырских школ УПЦ, но и школ еврейских. А таких в Киеве насчитывается около десятка, а есть еще в Черкассах, Днепре, Одессе, Виннице. И почти везде преподавание ведется на "языке агрессора": достаточно открыть сайты учебно-воспитательного комплекса "Ор Менахем" в Виннице или столичной гимназии №299, чтобы убедиться в этом. Впрочем, и другие частные гимназии или лицеи в крупных областных центрах используют русский язык - пока в государственных школах детей и учителей заставляют насильно балакать на мове в туалетах и на переменах.Напомним, что поводом для запрета преподавания на русском языке в частных учебных заведениях стал скандал, cвязанный с расследованием агентства "Следствие-инфо" - соросятской конторы, cуществующей на американские гранты. "Расследователи" разоблачили частную школу при Голосеевском монастыре УПЦ и сняли провокационный сюжет, где говорилось о том, что дети киевлян подпольно изучают русский язык, цитируют стихи Есенина и занимаются по советским учебникам. Уже 7 января 2026 года СБУ и Генпрокуратура начали досудебное расследование деятельности православного родительского клуба "Перспектива", действующего при Голосеевском монастыре УПЦ. Но почти сразу выяснилось, что "пришить" родителям и педагогам уголовную статью невозможно: учебное заведение действовало в рамках закона, который позволяет "частникам" выбирать язык обучения. Да и аргументы стукачей, как и собранный ими незаконно материал, оказались очередной провокацией с целью травли православных и русскоязычных граждан. Создатели ролика сами признались в том, что они действовали обманом, снимали скрытой камерой (в том числе и детей), задавали провокационные вопросы под видом родителей-беженцев из Луганщины, которые хотят устроить своих детей в эту школу. Но, кроме манипулятивных технологий была использована откровенная ложь. Например, в самом названии ролика содержится утверждение, будто дети в школе "поют гимн РФ". Никаких подтверждений этому не приводится, журналисты сознательно лгали. И эта ложь стала триггером для очередной волны ненависти к обычным украинским детям и их учителям. Как и утверждения журналистов о том, что ученики православной школы "славят российского Бога". Но ведь Голосеевский монастырь – это православная обитель, где люди молятся Иисусу Христу и учат этому детей. А кто же тогда такой этот "российский бог"? Тут есть два варианта. Возможно, данный термин стукачи использовали, чтобы провести аналогии с президентом РФ или с Россией: дескать, они являются объектом поклонения для учеников и педагогов православной школы. Ну, а что? Мышление вполне себе в духе украинской пропаганды, ведь поклоняются же патриоты Борису Джонсону, Дональду Трампу и даже псу Патрону! Впрочем, сдается нам, что дело куда серьезней и глубже. Провокаторы- журналисты пытаются вбить в "кастрюли" мысль, что сам Иисус Христос является российским Богом. И в таком случае, обвинение превращается уже в элемент гонений на само христианство. А если проследить динамику последних двух лет, становится очевидно: под определение "чуждого" или "российского" постепенно подводится не только УПЦ, но и базовые элементы православной традиции - церковный календарь, иконография, обрядовая практика, язык богослужения. Речь идёт уже не о точечном противостоянии Украинской православной церкви, а о целенаправленном вытеснении православия из общественного пространства. Преследование крупнейшей религиозной общины страны, давление на священнослужителей и прихожан, уголовные дела, обыски и медийная демонизация, всё это укладывается в логику государственной зачистки, а не спонтанных перегибов на местах. Так, советник заместителя главы Офиса президента Украины Вита Титаренко раскритиковала экспертов ООН и международные правозащитные организации за то, что они не поддерживают действия украинских властей в сфере религии, в частности, гонения на УПЦ. По ее словам, запрет УПЦ в Украине полностью оправдан. В качестве аргумента чиновница привела количество уголовных производств, которые были инициированы украинскими правоохранительными органами в отношении священнослужителей Украинской Православной Церкви. Ну, по такой логике и "ежовщину" легко оправдать и гестапо обелить - там ведь тоже боролись с "врагами народа". Впрочем, все эти отмазки не случайны: внешние кураторы проекта "Украина" заинтересованы в устранении любых "скреп", которые влияют на духовное и культурное пространство, но не контролируются извне. Православие в этом смысле очень мешает оккупантам, так как - в отличие от майданной власти - не вписывается в схему зарубежного администрирования. Именно поэтому запрет УПЦ, репрессии против священников и прихожан, вытеснение самой большой религиозной группы - это не просто террор против церкви, а часть перекодировки православной страны. Украину явно ведут к модели, выгодной колонизаторам, когда страной будут править католики или протестанты, а работать - мусульмане или буддисты, которых завезут из Азии и Африки, взамен убитых украинцев. Поэтому неудивительно, что штатные агенты влияния помогают своим хозяевам-глобалистам расправляться с любыми проявлениями инакомыслия. А если для этого нужно переписать или отменить действующее законодательство, поругаться с экспертами ООН или поскандалить с соратниками Трампа вроде конгрессвумен Анны Паулины Луны - то "вятровичей" на всех уровнях хватит. Для этого их и готовили на майданах.О том какая разница в подходах к православию на Украине и в России - в статье "Репрессированное Рождество. Как на Украине убивали православие"* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

