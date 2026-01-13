https://ukraina.ru/20260113/ttskashniki-kak-politsai-vremen-vov-znayut-chto-ikh-zhdut-sudy-lincha-eksperty-o-zhutkoy-situatsii-na-ukraine-1074176609.html

ТЦКашники, как полицаи времен ВОВ знают, что их ждут "суды Линча". Эксперты о жуткой ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, за что воюют украинцы, если понимают, что ресурсы страны им уже не принадлежат, они распроданы. И думают над тем, поймёт ли Запад "послание" России в виде ударов ракетами "Орешник" - пока без боевой части.

Говорят эксперты и о беспредельных методах мобилизации в ряды ВСУ, применяемые сотрудниками ТЦК (аналог военкомата — ред.). Народная "любовь" к ТЦКашникам известна. Сейчас эти репрессивные, по сути, органы предлагают переименовать, однако ситуацию это никак не изменит, считает украинский политолог Кость Бондаренко.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "народ уже затаил злобу относительно этих людей", народ знает их в лицо. И, по прогнозу эксперта, после войны им не поздоровится - "будут массовые суды Линча над этими людьми"."И эти люди тоже знают это, и поэтому очень часто они действуют уже в таком отчаянии, по большому счёту. Они понимают, что всё равно многим их них шкуру не спасти", - сказал Бондаренко, напомнив о судьбе полицаев во время Второй мировой. Те тоже понимали, какой их ждёт конец и к концу войны особенно зверствовали.В пабликах считают дни горячей фазы конфликта, ведь спецоперация длится уже дольше, чем длилась Великая Отечественная война (1418 дней). Но сравнивать происходящее с событиями тех дней вряд ли логично, пишет популярный на Украине телеграм-канала "ЗеРада"."Если сформулировать происходящее жёстко, но честно: Это война, в которой славяне убивают друг друга, пока третьи силы считают дивиденды - политические, военные, экономические и цивилизационные. И именно поэтому сравнение с Великой Отечественной здесь особенно горькое: там был внешний враг, здесь — разлом внутри единого исторического пространства", - констатируют авторы канала.Чем бы не закончился конфликт, помимо разрушений и человеческих потерь с обеих сторон, происходит разрушение общего будущего - "память отравлена на десятилетия, недоверие останется на несколько поколений..."."ЗеРада" при этом подчёркивает зловещую роль Зеленского, который пришёл к власти на обещаниях мира, а вместо этого провоцировал войну. В общем, "волею злого рока Украина и её народ оказались в заложниках театрального актёра, возомнившего себя Наполеоном, игравшего эту роль под режиссуру коллективной команды глобалистов".Эксперты продолжают обсуждать и последствия применение Россией ракетной системы "Орешник". Покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире одного из каналов подчеркнул, что это и сигнал Западу, и свидетельство интенсификации боевых действий.Военный эксперт Юрий Дудкин в беседе с журналистом Александром Шелестом* напомнил об "испытательном" ударе "Орешника" по днепропетровскому "Южмашу" и отметил, что и тогда, и сейчас, при ударе "Орешника" по объекту во Львовской области, ракеты не несли боевой части — это были удары, так сказать, болванками или - "удары плазмой".Тем не менее, эффект достигнут, разрушен авиастроительный завод и повреждены газораспределительные станции газового хранилища, подчеркнул эксперт.Дудкин заявил, что он поражается количеству "знатоков" этого оружия на просторах Интернета, в то время как об "Орешнике" на самом деле мало что известно. Что будет, когда ракету станут применять с боевым оснащением?По мнению эксперта, на Западе это многих заставит задуматься и, возможно, отказаться от реализации разработанных уже планов интервенции.Впрочем, ничто сейчас не предвещает достижения мира, заметил, в свою очередь, Александр Шелест*, напомнив, что Трамп как будто снова на стороне Украины (киевского режима — ред.), Уиткофф говорит о том, что корпорация BlackRock займётся внутриэкономическими проблемами Украины — словом, получается, что украинские ресурсы и вообще все активы уже не принадлежат украинцам…Дудкин на это сказал, что это давно не секрет, а обращать внимание на слова Трампа или Уиткоффа вообще не стоит - "было уже столько сказано и впустую, что это не подлежит никакому рациональному анализу".Судить надо не по словам, по делам, а дела таковы - США продолжают поставлять Киеву и оружие (через Европу), и деньги. Как только Трамп соизволит убрать своих спецагентов с территории Украины и перестанет предоставлять Киеву разведданные, которые, в частности, использовались для нанесения удара по резиденции Владимира Путина, тогда можно будет о чём-то говорить. А пока можно лишь сказать, что 2026 год будет для мира не менее тяжёлым, чем был 2025 год, сказал Дудкин.Для Украины наступивший 2026 год тоже лёгким быть не обещает. Зеленский затягивает переговоры с одной простой целью - дотянуть до потепления, когда ситуация с отоплением перестанет быть критической, полагает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.По его словам, после этого снова можно будет врать о том, что 80% украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько угодно"."Хотя всем очевидно, что говорить такое могут только те люди, которых война не касается. - написал нардеп в своём блоге. - Сейчас же она касается всех - и "перемагающих" (побеждающих — ред.) в кафе и ресторанах киевлян, и преисполненных патриотизма львовян. Ибо, как известно, ничто так не увеличивает патриотизм, как расстояние от фронта".Он также напомнил, что Трамп в интервью Fox News заявил, что попросил власть Венесуэлы освободить всех политических заключенных."Кто мешает ему сделать это же в Украине?", - задал вопрос политик. По его данным, полученным в ответ на запрос Офису Генпрокура, по статьям, связанным с нацбезопасностью, в стране открыто не менее 50-55 тысяч уголовных дел. Дубинский подчеркнул, что "Украинское государство фактически создаёт фабрику политических заключённых и заложников - систему, где людей годами держат в СИЗО без суда, выбивают признания и превращают в обменный фонд".Прислушается ли Трамп к требованию украинского нардепа и его подписчиков (тот попросил их задавать соответствующий вопрос американскому лидеру в соцсети X) — увидим.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Александр Ананьев: Чтобы остановить Европу, России придется лечить ее шоковой терапией, как при Гитлере Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Киев и другие города станут городами-призраками". Эксперты и политики о будущем Украины

