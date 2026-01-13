https://ukraina.ru/20260113/tsena-vnimaniya-trampa-unikalnoe-mestorozhdenie-otdano-ukrainskoy-vlastyu-po-deshevke-drugu-prezidenta-1074225582.html

Цена внимания Трампа. Уникальное месторождение отдано украинской властью по дешевке другу президента США

Украинские СМИ и политические эксперты сейчас обсуждают передачу "другу Трампа" месторождения лития в Кировоградской области. Более всего их волнует в этом плане вопрос, как это поможет ублажить президента США и следует ли ожидать передачи Киеву каких-нибудь новых вооружений.

Как сообщали на днях американские СМИ, тендер выиграл консорциум, среди инвесторов которого миллиардер Рональд Лаудер - наследник косметической империи, знакомый с Трампом еще со студенческих лет и подсказавший ему идею покупки Гренландии. Другим инвестором является TechMet, энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.В то же время эксперты подчёркивают, что до начала реальной добычи может пройти много лет. Консорциуму предстоит провести геологическую разведку для оценки запасов, а затем профинансировать оборудование и инфраструктуру. По оценкам специалистов отрасли, от открытия до промышленной добычи лития обычно проходит около 15 лет.Это первое решение по месторождениям, принятое правительством Украины в рамках заключенной в прошлом году "сырьевой сделки" с США. Основные детали по этой сделке Кабмин засекретил. Известно, что американские инвесторы получают нечто вроде "права первой ночи" при продаже украинских месторождений. Украинское издание "Страна" подчеркивает, что при разработке месторождений в рамках этой сделки Украине достается всего 2%.Аналитики общественной организации "Экология. Право. Человек" сообщают, что сделка крайне невыгодна для Украины, так как инвестор сможет манипулировать искусственным завышением затрат.Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя сделку, отметила, что она "усиливает международное внимание" к Украине. То есть, получается, ради того, чтобы Трамп удостоил Киев своим вниманием, ему можно отдать что угодно. Однако на следующий же день он переключится на какую-нибудь Гренландию.Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада", сделка показывает сущность украинского "патриотического" общества: они все ненавидят Трампа, суют ему дулю в сети при каждой возможности, проклинают на кухнях, потому что он им - враг, но молча отдают главное, что у них есть – недра.Украинский журналист Ростислав Шапошников при этом подчеркивает, что "просроченный" Зеленский просто купил себе возможность оставаться на посту, по сути, дав Трампу взятку.Экономист Алексей Кущ отмечал, что на Украине США будут интересовать лишь месторождения графита, титана, германия, урана и ряда редких минералов. Возможно, заинтересуют месторождения железной и марганцевой руды. Что же касается украинского лития, Кущ писал, что он дорогой, его мало, но он рядом с ЕС и его вывоз можно пролоббировать взамен за оказанную финансовую помощь.В то же время как отмечает нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, то, чем занимается сейчас американская сторона по договору о минералах на Украине - называется на сленге золотоискателей "застолбить участок"."Американский бизнесмен Лаудер – "столбит" участок по добыче лития. Получив права на него, и проведя геологическую разведку, он сможет привлечь инвесторов к реальной добыче и перепродать им права. В этом - весь смысл “договора о минералах” с США - отдать право распоряжаться украинскими полезными ископаемыми за копеечный взнос за разрешение на геологоразведку", - пишет Дубинский.Telegram-канал "Министр в отставке" полагает, что дело здесь вовсе не в литии, так как подобный проект с высоким риском и неопределённой экономикой ни один серьёзный инвестор не рассматривает как быстрый или гарантированный источник прибыли."Литий здесь — повод, а не цель. Первое возможное объяснение — политико-символическое. Передача прав компании, связанной с окружением Трампа, — это жест. Украина показывает: "Мы готовы делиться доступом к ресурсам, мы готовы играть по правилам американского бизнеса, мы готовы быть частью вашей экономической повестки", пишет Telegram-канал.Кроме того, "Министр в отставке" считает, что здесь имеет место и "страховочный" аспект. Дескать, если у американского капитала есть некий актив в стране, это создаёт дополнительный интерес к стабильности территории. Такие проекты как бы являются вариантом "гарантии безопасности", которые Зеленский отчаянно требует от Трампа.Подобные проекты должны служить как дополнительным аргументом "не бросать совсем". В данном случае – не бросать Зеленского. И если уже не удается заманить на Украину американских военных, то нужно расставить хоть какие-то американские флажки на карте.Подробнее о принятии законов по распродаже украинских ресурсов - в статье "Земля в обмен на паспорт: как война открыла Украине путь к распродаже ресурсов"

