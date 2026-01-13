https://ukraina.ru/20260113/deputat-gosdumy-predupredil-o-riske-krizisa-i-retsessii-v-rossiyskoy-ekonomike-1074257693.html
Депутат Госдумы предупредил о риске кризиса и рецессии в российской экономике
13 января
По словам парламентария, 2025 год не создал необходимого задела для роста, а официальные данные о росте в полпроцента являются, по его мнению, натянутыми.
Арефьев прогнозирует дальнейший рост инфляции, связывая это с отсутствием достаточного собственного производства.
Он отметил, что ключевая ставка, хотя и снижена до 16%, остаётся высокой, что затрудняет кредитование предприятий и ведёт к сокращению промышленного потенциала.
Депутат указал, что количество закрывающихся предприятий вдвое превышает число открывающихся.
В числе негативных факторов он назвал сохраняющиеся и ужесточающиеся санкции, а также сильную зависимость России от импорта, что, по его выражению, является новой "сырьевой иглой" вместо прежней "нефтегазовой".
Отдельно Арефьев упомянул о спекуляциях на рынке золота.
В заключение он констатировал, что не видит перспектив для улучшения, поскольку правительство не предпринимает необходимых мер.
Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру информировал об анализе эксперта Андрея Сидорова, который отмечал, что президент США Дональд Трамп, несмотря на переговоры, не ослабляет давление на Россию и готовит новые санкционные инструменты, чтобы "оттянуть" её от Китая.
Пессимистичный прогноз депутата Арефьева о состоянии российской экономики поступает на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения внешнего экономического давления со стороны Запада - Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.