https://ukraina.ru/20260113/deputat-gosdumy-predupredil-o-riske-krizisa-i-retsessii-v-rossiyskoy-ekonomike-1074257693.html

Депутат Госдумы предупредил о риске кризиса и рецессии в российской экономике

Депутат Госдумы предупредил о риске кризиса и рецессии в российской экономике - 13.01.2026 Украина.ру

Депутат Госдумы предупредил о риске кризиса и рецессии в российской экономике

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что российская экономика продолжает сокращаться, и допустил наступление рецессии в 2026 году. Об этом сообщил 13 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на интервью депутата

2026-01-13T23:32

2026-01-13T23:32

2026-01-13T23:32

новости

россия

китай

сша

дональд трамп

украина.ру

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073328207_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_6fafba73a88de948e0a02c5ce65fe996.jpg

По словам парламентария, 2025 год не создал необходимого задела для роста, а официальные данные о росте в полпроцента являются, по его мнению, натянутыми. Арефьев прогнозирует дальнейший рост инфляции, связывая это с отсутствием достаточного собственного производства. Он отметил, что ключевая ставка, хотя и снижена до 16%, остаётся высокой, что затрудняет кредитование предприятий и ведёт к сокращению промышленного потенциала. Депутат указал, что количество закрывающихся предприятий вдвое превышает число открывающихся. В числе негативных факторов он назвал сохраняющиеся и ужесточающиеся санкции, а также сильную зависимость России от импорта, что, по его выражению, является новой "сырьевой иглой" вместо прежней "нефтегазовой". Отдельно Арефьев упомянул о спекуляциях на рынке золота. В заключение он констатировал, что не видит перспектив для улучшения, поскольку правительство не предпринимает необходимых мер.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру информировал об анализе эксперта Андрея Сидорова, который отмечал, что президент США Дональд Трамп, несмотря на переговоры, не ослабляет давление на Россию и готовит новые санкционные инструменты, чтобы "оттянуть" её от Китая. Пессимистичный прогноз депутата Арефьева о состоянии российской экономики поступает на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения внешнего экономического давления со стороны Запада - Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, сша, дональд трамп, украина.ру, госдума