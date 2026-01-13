https://ukraina.ru/20260113/chto-proiskhodit-v-irane-1074240753.html

Что происходит в Иране? Эксперты о позоре, предшествующем нападению

Что происходит в Иране? Эксперты о позоре, предшествующем нападению - 13.01.2026 Украина.ру

Что происходит в Иране? Эксперты о позоре, предшествующем нападению

Иранский кейс для Трампа может оказаться более сложным и многоуровневым, чем прочие международные притязания. Для раскачивания ситуации в республике американский президент сейчас опирается больше на экономическое оружие, чем на военное свержение власти.

2026-01-13T17:34

2026-01-13T17:34

2026-01-13T17:36

эксклюзив

bloomberg

ес

дональд трамп

иран

китай

сша

си цзиньпин

впк

мерлин монро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074241189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdfdeec77291627b3d095c2b8add1b2.jpg

Именно поэтому сегодня США ввели 25% "налог на дружбу" с Ираном для третьих стран. Именно экономические внутренние проблемы разжигают и огонь народных протестов. Конечно, под внешним влиянием. Как с этим справятся иранские власти, кто их поддержит – размышляли эксперты в своих соцсетях.Политолог Сергей СтаровойтовГоворя о причинах неспособности иранской власти справится с массовыми протестами, много рассуждают о гиперинфляции, рухнувшей экономике, религиозном мракобесии, тоталитаризме и даже о неспособности противостоять старлинкам. Но мы упускаем важное обстоятельство - перед тем как начать качать режим аятолл, США демонстративно унизили власти Ирана в ходе 12-дневной войны с Израилем. Помните, в июне прошлого года Израиль выпустил по Ирану 500 баллистических ракет и более 1000 беспилотников. Было поражено около тысячи целей, убиты ученые-ядерщики вместе с семьями, высокопоставленные военные и чиновники. Иран ничего не смог противопоставить этой даже не пощечине, а прилюдному избиению палкой. Не смог защитить себя, своих соратников, своих госслужащих. Видимо, именно в этот момент иранцам и стало понятно, что тигр бумажный и способен направлять свою жестокость только внутрь страны. В этот момент оппозиционеров стало намного больше, потому что одно дело уважать сильную власть, и совсем другое бояться слабую. Поэтому когда наши радикальные патриоты требуют ударов возмездия, они безусловно правы и действуют из искренних переживаний за будущее власти. Любая внешнеполитическая слабость увеличивает число скептиков внутри страны. Именно в этой логике действуют американцы, атакуя самое важное, что есть у любой суверенной власти - моральное право быть властью. Кстати, абсолютно понятно, почему Трамп разогнал USAID - инструменты мягкой силы годились для интеллигентного 20-го века, в 21-м дорогу протестам прокладывают ракетами.Политолог Вадим ТрухачёвЕвросоюз пока молчит по поводу событий в Иране. Но надеется извлечь из них понятную выгоду. В отличие от США, страны ЕС полностью отношения с Ираном не рвали. И в случае смены власти "мостом" с ними станет примерно миллионная диаспора персов, живущих в Европе. Причём это светские персы, не принявшие Исламскую революцию 1979 года. Евросоюз надеется с помощью иранских нефти и газа заместить российские. И для этого открыть три маршрута: морем, через Турцию и через Армению и Грузию. Собственно, две страны Закавказья во многом за этим ему и нужны.Общественный деятель Дмитрий СпивакТрамп объявил о введении фактически вторичных санкций против Ирана. С этого момента любая страна, которая продолжает вести бизнес с Исламской Республикой, автоматически попадает под 25-процентные пошлины на любые торговые операции с США. По словам президента, решение окончательное и пересмотру не подлежит. Формально санкции направлены против Ирана, но на практике главный адресат — Китай, потому что именно Пекин является крупнейшим торговым партнёром Тегерана и основным покупателем иранской нефти. Поэтому новое решение Вашингтона сразу ставит под вопрос торговое перемирие между США и КНР, достигнутое около года назад. Как отмечает Bloomberg, ситуация особенно чувствительна из-за недавних договорённостей Трампа и Си Цзиньпина. США рассчитывали на стабильный доступ к китайским редкоземельным металлам, а Китай на паузу в тарифной войне. Теперь эта конструкция может рассыпаться. Слабое место США — редкоземы. Китай уже неоднократно показывал, что готов "выключать" экспорт критически важных элементов (галлия, германия, графита) в ответ на давление. Эти металлы — "кровь" американского ВПК и хайтека. Без них производство чипов, ракет и электромобилей в США встанет. Мы входим в фазу системного переформатирования глобальной торговли. Если Си Цзиньпин не пойдёт на уступки по Ирану, торговая война вернётся в ещё более жёсткой форме. Вместо точечных ударов мы видим попытку Вашингтона навязать свои правила игры всему миру через угрозу изоляции от долларовой зоны.Экономист Алексей КущТрамп основательно взялся и за формат Америки "от Гренландии и Антарктиды", и за Глобальный Юг, и за Глобальный Евразийский остров. В первом случае, Трамп действует с помощью "кинжала". Пример - Венесуэла. На очереди еще ряд стран региона, входящих в доктрину Монро 2.0. Во втором - применяется система тарифов. В третьем - готовится полноценная военная операция против Ирана - "меч". В рамках нерешаемой апории "трех тел", Трамп окончательно выбрал решаемую задачу "двух тел": противостояние в Индо-Тихоокеанском регионе с Китаем и Ближний Восток. В принципе, легко прогнозируемое решение. Можно было выбрать Ближний Восток и Европу (противостояние с РФ) и проиграть Китаю. Можно было усилить давление на Китай и РФ, "надорваться" и потерять Ближний Восток. Трамп выбрал доктрину Монро 2.0., то есть создание панамериканского мегакластера развития и два геополитических проекта: сдерживание Китая и контроль ресурсов Ближнего Востока. Тем более, что ресурсы Ближнего Востока можно использовать для сдерживания Китая, а ресурсы Европы - нет. Конечно, в идеале для США - использовать ресурсы РФ для борьбы с Китаем, но возможности данной опции упущены в начале нулевых. Теоретически США могли тогда заключить с РФ "антикитайский пакт", отдав Москве геополитическое влияние на постсоветском пространстве. Но на волевом уровне такое решение было в начале нулевых невозможно, так как США воспринимали постсоветское пространство в качестве "приза", доставшегося Америке по итогам победы в Холодной Войне. А трофеи просто так не отдают, поэтому США попытались использовать ресурсы постсоветского пространства для получения контроля над ресурсами РФ и "принуждения" Москвы к заключению "антикитайского пакта". В рамках данной стратегии, РФ должна была усиливать давление на Китай, прежде всего, ограничивая в КНР поставки природных ресурсов, в том числе нефти и газа. В таком случае, Китай должен был бы начать поиск этих ресурсов во внешнем контуре. А этот контур, то есть весь пазл запасов нефти и газа к тому времени должны были контролировать США, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Но сейчас этот "идеальный вариант" для США маловероятен. Поэтому нужно запускать "не идеальные".Сейчас Трамп рассматривает "ливийский сценарий" в отношении Ирана. А ведь Иран - это часть Глобального Евразийского острова (РФ, Китай, Иран, КНДР, Центральная Азия). То есть, Трамп одновременно "заходит" в две точки Глобального Евразийского острова: Центральную Азию и Иран. И уже находится в третьей точке "рядом" - на Южном Кавказе. Мы живем в "Мире после 01 октября". В Конгресс подан законопроект об аннексии Гренландии. Жребий брошен. Alea iacta est. Цезарь перешел Рубикон. И что примечательно: это не просто "мир Трампа", это "мир республиканцев". То есть это надолго. Возможно "до конца времен", то есть на ближайшие 30 лет.Экономический аналитик Алексей БобровскийДля нас пример Ирана важен по нескольким причинам: - Плохо выстроенная макроэкономика может задавить правильную геополитику- С санкциями нельзя бороться желанием все продать и купить у Китая. Да и схемы импорта через банки ОАЭ не вечные;- И главное. Договариваться с Западом Иран попробовал. Получил и войну, и позор, и внутреннюю нестабильность.Подробнее о конфликте Ирана и США - в статье Фархад Ибрагимов: Если Пехлеви вернется в Тегеран, Иран станет врагом России, а США доберутся до Каспия

иран

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, bloomberg, ес, дональд трамп, иран, китай, сша, си цзиньпин, впк, мерлин монро, эксперты, соцсети